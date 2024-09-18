https://sputnik-georgia.ru/20240918/v-tbilisi-ubita-pervaya-zhenschina---transgender-v-gruzii-289958815.html

В Тбилиси убита первая женщина - трансгендер в Грузии

В Тбилиси убита первая женщина - трансгендер в Грузии

Sputnik Грузия

В убийстве Кесарии подозревают ее молодого человека 18.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-18T21:30+0400

2024-09-18T21:30+0400

2024-09-18T21:34+0400

убийство

кесария абрамидзе

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Первую женщину-трансгендрера в Грузии Кесарию Абрамидзе обнаружили мертвой в своем доме в районе Диди Дигоми в Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2". Кесарии Абрамидзе было 37 лет, об операции по смене пола она заявила в 2014 году.В данный момент на месте происшествия работает полиция, которая проводит следственные мероприятия. Телеканал сообщает, что в убийстве подозревают молодого человека Абрамидзе. Уголовное дело возбуждено по факту "умышленное убийство".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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убийство, кесария абрамидзе, тбилиси, происшествия, грузия, новости