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В Тбилиси убита первая женщина - трансгендер в Грузии
В Тбилиси убита первая женщина - трансгендер в Грузии
Sputnik Грузия
В убийстве Кесарии подозревают ее молодого человека 18.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-18T21:30+0400
2024-09-18T21:30+0400
2024-09-18T21:34+0400
убийство
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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Первую женщину-трансгендрера в Грузии Кесарию Абрамидзе обнаружили мертвой в своем доме в районе Диди Дигоми в Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2". Кесарии Абрамидзе было 37 лет, об операции по смене пола она заявила в 2014 году.В данный момент на месте происшествия работает полиция, которая проводит следственные мероприятия. Телеканал сообщает, что в убийстве подозревают молодого человека Абрамидзе. Уголовное дело возбуждено по факту "умышленное убийство".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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убийство, кесария абрамидзе, тбилиси, происшествия, грузия, новости
убийство, кесария абрамидзе, тбилиси, происшествия, грузия, новости
В Тбилиси убита первая женщина - трансгендер в Грузии
21:30 18.09.2024 (обновлено: 21:34 18.09.2024)
В убийстве Кесарии подозревают ее молодого человека
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Первую женщину-трансгендрера в Грузии Кесарию Абрамидзе обнаружили мертвой в своем доме в районе Диди Дигоми в Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2".
Кесарии Абрамидзе было 37 лет, об операции по смене пола она заявила в 2014 году.
В данный момент на месте происшествия работает полиция, которая проводит следственные мероприятия.
Телеканал сообщает
, что в убийстве подозревают молодого человека Абрамидзе. Уголовное дело возбуждено по факту "умышленное убийство".