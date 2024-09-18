Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240918/v-tbilisi-ubita-pervaya-zhenschina---transgender-v-gruzii-289958815.html
В Тбилиси убита первая женщина - трансгендер в Грузии
В Тбилиси убита первая женщина - трансгендер в Грузии
Sputnik Грузия
В убийстве Кесарии подозревают ее молодого человека 18.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-18T21:30+0400
2024-09-18T21:34+0400
убийство
кесария абрамидзе
тбилиси
происшествия
грузия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23957/58/239575812_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_0f0cff5a31584a7bc8d286e165427c16.jpg
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Первую женщину-трансгендрера в Грузии Кесарию Абрамидзе обнаружили мертвой в своем доме в районе Диди Дигоми в Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2". Кесарии Абрамидзе было 37 лет, об операции по смене пола она заявила в 2014 году.В данный момент на месте происшествия работает полиция, которая проводит следственные мероприятия. Телеканал сообщает, что в убийстве подозревают молодого человека Абрамидзе. Уголовное дело возбуждено по факту "умышленное убийство".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23957/58/239575812_0:0:1000:751_1920x0_80_0_0_ab68bb33bfc2e7bd063f844a002113cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
убийство, кесария абрамидзе, тбилиси, происшествия, грузия, новости
убийство, кесария абрамидзе, тбилиси, происшествия, грузия, новости

В Тбилиси убита первая женщина - трансгендер в Грузии

21:30 18.09.2024 (обновлено: 21:34 18.09.2024)
© Facebook / photo: Kesaria Abramidze / FBკესარია აბრამიძე
კესარია აბრამიძე - Sputnik Грузия, 1920, 18.09.2024
© Facebook / photo: Kesaria Abramidze / FB
Подписаться
В убийстве Кесарии подозревают ее молодого человека
ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Первую женщину-трансгендрера в Грузии Кесарию Абрамидзе обнаружили мертвой в своем доме в районе Диди Дигоми в Тбилиси, сообщает телеканал "Рустави 2".
Кесарии Абрамидзе было 37 лет, об операции по смене пола она заявила в 2014 году.
© Facebook / FB / Kesaria Abramidzeკესარია აბრამიძე
კესარია აბრამიძე - Sputnik Грузия, 1920, 18.09.2024
კესარია აბრამიძე
© Facebook / FB / Kesaria Abramidze
В данный момент на месте происшествия работает полиция, которая проводит следственные мероприятия.
Телеканал сообщает, что в убийстве подозревают молодого человека Абрамидзе. Уголовное дело возбуждено по факту "умышленное убийство".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0