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МВД подтвердило задержание подозреваемого в убийстве первой женщины-трансгендера в Грузии
МВД подтвердило задержание подозреваемого в убийстве первой женщины-трансгендера в Грузии
Sputnik Грузия
По данным СМИ, задержанный состоял в отношениях с Кесарией Абрамидзе 19.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-19T10:48+0400
2024-09-19T10:48+0400
2024-09-19T13:15+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Обвиняемый в убийстве первой женщины-трансгендера в Грузии Кесарии Абрамидзе задержан, говорится в сообщении на сайте МВД. По данным ведомства, Б. Дж. 1998 года рождения задержан сотрудниками полиции Тбилиси по обвинению в убийстве при отягчающих обстоятельствах с особой жестокостью по гендерному признаку. Ранее о задержании сообщили грузинские СМИ.Следствие установило, что обвиняемый 18 сентября во время ссоры в квартире Абрамидзе в столичном районе Диди Дигоми нанес ей множественные ранения холодным оружием и после скрылся с места происшествия. Абрамидзе скончалась на месте от полученных ранений. В Тбилиси убита первая женщина-трансгендер в Грузии>>Полицейские задержали обвиняемого по горячим следам, орудие преступления – нож был изъят в качестве улики. По данным СМИ, обвиняемый задержан около Кутаисского международного аэропорта. Следствие ведется по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах по гендерному признаку с особой жестокостью". В случае подтверждения вины задержанному грозит от 16 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Тело 37-летней Кесарии Абрамидзе, которая в 2014 году объявила публично о смене пола, было обнаружено в ее квартире вечером 18 сентября. По данным СМИ, на ее теле было более 10 ножевых ранений. Сразу после происшествия, в СМИ распространилась информация, что в ее убийстве подозревают Беку Джаиани, 1998 года рождения. По предварительной информации, пара встречалась, и причиной конфликта стало фото, опубликованное Абрамидзе в социальных сетях – она опубликовала совместное фото с Джаиани в день своей смерти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, кесария абрамидзе, тбилиси
происшествия, новости, грузия, кесария абрамидзе, тбилиси
МВД подтвердило задержание подозреваемого в убийстве первой женщины-трансгендера в Грузии
10:48 19.09.2024 (обновлено: 13:15 19.09.2024)
По данным СМИ, задержанный состоял в отношениях с Кесарией Абрамидзе
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Обвиняемый в убийстве первой женщины-трансгендера в Грузии Кесарии Абрамидзе задержан, говорится в сообщении на сайте МВД.
По данным ведомства, Б. Дж. 1998 года рождения задержан сотрудниками полиции Тбилиси по обвинению в убийстве при отягчающих обстоятельствах с особой жестокостью по гендерному признаку. Ранее о задержании сообщили грузинские СМИ.
Следствие установило, что обвиняемый 18 сентября во время ссоры в квартире Абрамидзе в столичном районе Диди Дигоми нанес ей множественные ранения холодным оружием и после скрылся с места происшествия. Абрамидзе скончалась на месте от полученных ранений.
Полицейские задержали обвиняемого по горячим следам, орудие преступления – нож был изъят в качестве улики. По данным СМИ, обвиняемый задержан около Кутаисского международного аэропорта.
Следствие ведется по статье "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах по гендерному признаку с особой жестокостью". В случае подтверждения вины задержанному грозит от 16 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.
Тело 37-летней Кесарии Абрамидзе, которая в 2014 году объявила публично о смене пола, было обнаружено в ее квартире вечером 18 сентября. По данным СМИ, на ее теле было более 10 ножевых ранений.
Сразу после происшествия, в СМИ распространилась информация, что в ее убийстве подозревают Беку Джаиани, 1998 года рождения. По предварительной информации, пара встречалась, и причиной конфликта стало фото, опубликованное Абрамидзе в социальных сетях – она опубликовала совместное фото с Джаиани в день своей смерти.