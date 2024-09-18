https://sputnik-georgia.ru/20240918/zaderzhany-novye-figuranty-dela-o-prestupnom-koll-tsentre-gde-upominalsya-kezerashvili-289958066.html

Задержаны новые фигуранты дела о преступном колл-центре, где упоминался Кезерашвили

Задержаны новые фигуранты дела о преступном колл-центре, где упоминался Кезерашвили

Sputnik Грузия

В деле о транснациональном преступлении фигурируют Элдар Биниашвили и Давид Тодуа 18.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-18T20:32+0400

2024-09-18T20:32+0400

2024-09-18T21:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 сен — Sputnik. Прокуратура привлекла к уголовной ответственности пятерых человек за присвоение денег граждан стран Евросоюза посредством мошеннического колл-центра ООО "Морган лимитед", трое из которых уже задержаны, говорится в заявлении Генпрокуратуры Грузии. Жертвами транснационального преступления стали граждане Германии, Словении и Словакии. Мошенники в 2019-2021 годы завладели суммой в размере 3 170 000 евро, которые в целях легализации разместили на своих банковских счетах и пустили в оборот, в том числе приобрели движимое и недвижимое имущество.На этот раз задержаны представители ООО "Морган лимитед", которые отвечали за направление безопасности и германско-английское направление.Следствие установило, что все трое граждан Грузии руководили и контролировали преступную деятельность находящихся в их подчинении людей, в том числе распределяли роли и создавали условия для эффективной преступной деятельности.В свою очередь специально отобранные, знающие иностранные языки люди с использованием разных коммуникационных средств связывались с гражданами стран Европы и убеждали якобы выгодно инвестировать. Полученные от пострадавших активы перечислялись на электронные кошельки, контролируемые преступной организацией. Когда жертвы аферы просили вернуть им вложенные деньги или прибыль, представители "Морган лимитед" разрывали все контакты с ними. К уголовной ответственности привлечены еще двое граждан Грузии – Элдар Биниашвили и Давид Тодуа. По данным прокуратуры, им неофициально принадлежали доли в преступном колл-центре, и они наряду с другими лицами являлись фактическим владельцами. Грузия ждет от ЕC выдачи ей разыскиваемого Кезерашвили>>Они непосредственно руководили организованной преступной деятельностью, распределяли функции между другими членами ОПГ и принимали все важные, необходимые для каждодневной работы решения.Ввиду того, что Биниашвили и Тодуа покинули Грузию, уголовное преследование в их отношении началось заочно. В целях задержания прокуратура намерена незамедлительно объявить их в международный розыск. При этом прокуратура намерена ходатайствовать в суде об избрании для всех пятерых фигурантов дела меры пресечения в виде ареста на время следствия. Всем им грозит от 9 до 12 лет тюрьмы.По этому делу привлечены еще шесть человек и одна компания. В частности, четырех человек задержали и предъявили обвинение в групповом совершении мошенничества в крупном размере и легализации незаконных доходов. Кроме того, заочно предъявлены обвинения двум физическим лицам и одному юридическому лицу.По данным следствия, ООО "Морган лимитед" основал гражданин Украины. На базе этой компании граждане Грузии и иностранцы сформировали преступную группу, которая функционировала в 2019-2021 годы.В этот период один из руководителей мошеннического колл-центра перечислил более 1 миллиона долларов заочно осужденному в Грузии экс-министру обороны Давиду Кезерашвили, его сестре и племяннику, сказано в материалах прокуратуры. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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