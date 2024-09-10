https://sputnik-georgia.ru/20240910/ec-dolzhen-vydat-gruzii-kezerashvili-chtoby-razveyat-somneniya---papuashvili-289827833.html

Грузия ждет от ЕC выдачи ей разыскиваемого Кезерашвили

Грузия ждет от ЕC выдачи ей разыскиваемого Кезерашвили

Sputnik Грузия

Заочно осужденный в Грузии экс-министр обороны свободно передвигается по странам ЕС, что вызывает недовольство со стороны грузинских властей 10.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-10T12:18+0400

2024-09-10T12:18+0400

2024-09-10T12:44+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Власти Грузии все чаще задаются вопросом, не пользуется ли заочно осужденный экс-министр обороны Давид Кезерашвили гарантией неприкосновенности от ЕС в обмен на финансирование "радикальной оппозиции", и развеять эти сомнения может только его выдача Грузии, написал спикер парламента Шалва Папуашвили в соцсети X. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли о финансировании экс-министром обороны и основателем оппозиционного телеканала "Формула" радикальной оппозиции в Грузии. В качестве одного из доказательств была приведена встреча Кезерашвили с лидерами крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) в октябре 2023 на Кипре. В правящей партии заявили также о планах экс-министра выделить оппозиции 45 млн евро к выборам 26 октября. По его словам, зарубежные партнеры Грузии вместо того, чтобы читать морали лишенные какой-либо конкретики, могут помочь стране избежать факторов, представляющих жизненную опасность. "Недавний скандал с денежными переводами, связанными с нелегальными колл-центрами, наглядно показал нам, что могут сделать наши зарубежные партнеры, вместо беспредметной морали, чтобы помочь Грузии изначально избежать жизненных опасностей", – написал Папуашвили.Обобрали европейцев и перечислили деньги Кезерашвили – расследование прокуратуры>>В прокуратуре Грузии 6 сентября заявили, что один из руководителей мошеннического колл-центра ООО "Морган лимитед", при помощи которого мошенническим путем присваивались деньги граждан стран Евросоюза, перечислил более 1 миллиона долларов Кезерашвили, его сестре и племяннику. Папуашвили отметил, что прокуратура Грузии вместе с заслуживающими особой благодарности коллегами из Германии обнаружили переводы крупных сумм денег, полученных в результате грабежа европейских пенсионеров с помощью незаконных колл-центров в 2019-2021 годах и оказавшихся на счетах Кезерашвили и членов его семьи. Как отметил спикер парламента Грузии, криминальное происхождение денег – это лишь часть истории, и для грузинской демократии опасность представляет то, на что идут эти деньги. "Для грузинской демократии в этой истории важно то, что Кезерашвили не раз открыто признавал, что держит под контролем оппозиционную телекомпанию и осуществляет жесткий политический и финансовый контроль над "Единым национальным движением", – написал Папуашвили. Европейские ценности не заключаются в сокрытии преступников – спикер парламента>>По его словам, нелегальное политическое финансирование нигде не фиксируется и никак не учитывается. "Незаконное финансирование "Нацдвижения" – открытое таинство. Наши зарубежные партнеры хорошо знают эту "тайну". Более того, в Грузии Кезерашвили приговорили к пяти годам лишения свободы за присвоение государственных средств", – написал Папуашвили. Настоящим парадоксом этой истории спикер парламента Грузии назвал то, что Кезерашвили, преступление которого уже подтверждено европейскими следственными органами, свободно передвигается по Евросоюзу и Великобритании и одновременно является главным спонсором повестки дня радикальной грузинской оппозиции. Борьба с преступными колл-центрами в Грузии началась в 2021 году. Тогда же на то время премьер страны Ираклий Гарибашвили заявил, что за транснациональным преступлением стоит Кезерашвили, ныне гражданин Израиля. А уже в 2023 году к этому заключению пришло ВВС, проведя журналистское расследование. Масштабы преступления В 2021-2024 годы прокуратура Грузии провела на территории страны несколько широкомасштабных мероприятий против преступных колл-центров. В операциях участвовали МВД, Министерство финансов и СГБ. Обыски прошли в нескольких колл-центрах, в квартирах, машинах и на рабочих местах десятков подозреваемых. Изъяты сотни электронных носителей, документов и крупные суммы денег. В целом уголовное преследование по обвинению в групповом совершении мошенничества в крупном размере и легализации незаконных доходов началось в отношении 89 физических и семи юридических лиц. Борьба с преступными "колл-центарми" в Грузии: установлены предполагаемые организаторы >>Арест был наложен на активы, предположительно, полученные преступным путем, в размере более 90 миллионов лари. Пострадавшими были признаны сотни граждан разных стран Европы, общий ущерб которых превысил 30 миллионов лари. Прокуратура призвала население при наличии любой информации о возможном функционировании преступных колл-центров немедленно сообщить правоохранительным органам. Скандальное расследование ВВС ВВС 12 апреля обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на 1 миллиард долларов. Экс-министр обороны Грузии подал иск против ВВС>>BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон". По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Вымышленная реальность – депутат о заявлении Хельсинкской комиссии о колл-центрах>>Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой. Кто такой Давид Кезерашвили Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию. В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, в бытность министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, давид кезерашвили, шалва папуашвили, единое национальное движение, bbc, ираклий гарибашвили, грузия - евросоюз, евросоюз