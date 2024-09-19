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Фермеры в Кахети заработали до 197 миллионов лари на сдаче урожая винограда
Фермеры в Кахети заработали до 197 миллионов лари на сдаче урожая винограда
Sputnik Грузия
Ежедневно около 80 компаний и погребов перерабатывают урожай 19.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-19T12:52+0400
2024-09-19T12:52+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) переработали 146 тысяч тонн винограда, который к этому моменту сдали более 12 тысяч фермеров, заработав до 197 миллионов лари, сообщает Национальное агентство вина. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сезон сбора урожая (ртвели) и сдача винограда на заводы проходят с разной активностью во всех муниципалитетах Кахети. По данным агентства на 18 сентября, переработано до 60 тысяч тонн "ркацители", до 68,5 тысячи тонн "саперави" и других сортов винограда. Количество переработанного "саперави" в два раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Ежедневно около 80 компаний и погребов перерабатывают урожай. В настоящее время в координационном штабе зарегистрировано около 500 винодельческих предприятий, 254 из которых уже вовлечены в процесс ртвели. Показатель ежедневной переработки винограда превышает 10 тысяч тонн, а это значит, что сбор урожая находится в активной фазе. По решению правительства Грузии, с 13 сентября фермеры могут сдать виноград сорта "саперави" в государственное винодельческое предприятие ООО "Компания по управлению урожаем" по цене 1,5 лари за килограмм, а тем, кто уже сдал урожай за меньшую сумму, государство компенсирует разницу между 1,5 лари и полученной ими выручкой. ООО "Компания по управлению урожаем" принимает виноград у виноградарей примерно в 20 населенных пунктах различных муниципалитетов Кахети. В Кахети переработали рекордное количество "саперави" – видео>>Также по распоряжению правительства государственную субсидию получат те компании, которые примут и обработают не менее 100 тонн винограда "ркацители" и закупят его по стоимости не менее 1 лари за килограмм. В этом случае размер субсидии составит 0,2 лари за килограмм. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны. В текущем году ожидается собрать 300 тысяч тонн винограда. В 2023 году Грузия получила от экспорта вина рекордный доход в 259 миллионов долларов, тогда как в 2012 году доход составил всего 71,5 миллиона долларов. Доходы виноградарей увеличились с 35 до 300 миллионов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, кахети, восточная грузия, виноград, виноградники, вино и виноделие грузии
экономика, грузия, новости, кахети, восточная грузия, виноград, виноградники, вино и виноделие грузии
Фермеры в Кахети заработали до 197 миллионов лари на сдаче урожая винограда
Ежедневно около 80 компаний и погребов перерабатывают урожай
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) переработали 146 тысяч тонн винограда, который к этому моменту сдали более 12 тысяч фермеров, заработав до 197 миллионов лари, сообщает Национальное агентство вина.
Сезон сбора урожая (ртвели) и сдача винограда на заводы проходят с разной активностью во всех муниципалитетах Кахети.
По данным
агентства на 18 сентября, переработано до 60 тысяч тонн "ркацители", до 68,5 тысячи тонн "саперави" и других сортов винограда. Количество переработанного "саперави" в два раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года.
Ежедневно около 80 компаний и погребов перерабатывают урожай. В настоящее время в координационном штабе зарегистрировано около 500 винодельческих предприятий, 254 из которых уже вовлечены в процесс ртвели.
Показатель ежедневной переработки винограда превышает 10 тысяч тонн, а это значит, что сбор урожая находится в активной фазе.
По решению правительства Грузии, с 13 сентября фермеры могут сдать виноград сорта "саперави" в государственное винодельческое предприятие ООО "Компания по управлению урожаем" по цене 1,5 лари за килограмм, а тем, кто уже сдал урожай за меньшую сумму, государство компенсирует разницу между 1,5 лари и полученной ими выручкой.
ООО "Компания по управлению урожаем" принимает виноград у виноградарей примерно в 20 населенных пунктах различных муниципалитетов Кахети.
Также по распоряжению правительства государственную субсидию получат те компании, которые примут и обработают не менее 100 тонн винограда "ркацители" и закупят его по стоимости не менее 1 лари за килограмм. В этом случае размер субсидии составит 0,2 лари за килограмм.
Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны.
В текущем году ожидается собрать 300 тысяч тонн винограда.
В 2023 году Грузия получила от экспорта вина рекордный доход в 259 миллионов долларов, тогда как в 2012 году доход составил всего 71,5 миллиона долларов.
Доходы виноградарей увеличились с 35 до 300 миллионов лари.