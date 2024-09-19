https://sputnik-georgia.ru/20240919/natsbanki-gruzii-i-kazakhstana-usilyat-sotrudnichestvo-289971139.html

Нацбанки Грузии и Казахстана усилят сотрудничество

Нацбанки Грузии и Казахстана усилят сотрудничество

Sputnik Грузия

На встрече была подчеркнута необходимость дальнейшего сотрудничества для развития финансового сектора между странами Среднего коридора 19.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-19T17:42+0400

2024-09-19T17:42+0400

2024-09-19T17:42+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Национальные банки Грузии и Казахстана оформили меморандум о сотрудничестве в финансовой сфере, сообщил телеканал "Имеди" со ссылкой на Нацбанк Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Меморандум о взаимном сотрудничестве был подписан между главами Нацбанков двух стран во время визита и. о. президента Национального банка Грузии Натии Турнава в Казахстан. В рамках визита Турнава встретилась с президентом Национального банка Казахстана Тимуром Сулеймановым. На встрече Турнава и Сулейманова разговор коснулся вопросов, связанных с устойчивостью и развитием банковской и финансовой систем двух стран. Как отметила Турнава, это стратегическое партнерство приведет Грузию и Казахстан к более интегрированной и основанной на сотрудничестве региональной экономике, которая сможет эффективно справляться со сложностями нынешней глобальной экономической среды. Главы Нацбанков двух стран подчеркнули необходимость дальнейшего сотрудничества, связанного с развитием финансового сектора между странами Среднего коридора. Грузия и Китай договорились о совместном развитии Среднего коридора>>Транскаспийский международный транспортный маршрут ("Средний коридор") был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>

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экономика, грузия, новости, казахстан, натия турнава, национальный банк грузии