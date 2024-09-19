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Нацбанки Грузии и Казахстана усилят сотрудничество
Нацбанки Грузии и Казахстана усилят сотрудничество
Sputnik Грузия
На встрече была подчеркнута необходимость дальнейшего сотрудничества для развития финансового сектора между странами Среднего коридора 19.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-19T17:42+0400
2024-09-19T17:42+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Национальные банки Грузии и Казахстана оформили меморандум о сотрудничестве в финансовой сфере, сообщил телеканал "Имеди" со ссылкой на Нацбанк Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Меморандум о взаимном сотрудничестве был подписан между главами Нацбанков двух стран во время визита и. о. президента Национального банка Грузии Натии Турнава в Казахстан. В рамках визита Турнава встретилась с президентом Национального банка Казахстана Тимуром Сулеймановым. На встрече Турнава и Сулейманова разговор коснулся вопросов, связанных с устойчивостью и развитием банковской и финансовой систем двух стран. Как отметила Турнава, это стратегическое партнерство приведет Грузию и Казахстан к более интегрированной и основанной на сотрудничестве региональной экономике, которая сможет эффективно справляться со сложностями нынешней глобальной экономической среды. Главы Нацбанков двух стран подчеркнули необходимость дальнейшего сотрудничества, связанного с развитием финансового сектора между странами Среднего коридора. Грузия и Китай договорились о совместном развитии Среднего коридора>>Транскаспийский международный транспортный маршрут ("Средний коридор") был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
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экономика, грузия, новости, казахстан, натия турнава, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, казахстан, натия турнава, национальный банк грузии
Нацбанки Грузии и Казахстана усилят сотрудничество
На встрече была подчеркнута необходимость дальнейшего сотрудничества для развития финансового сектора между странами Среднего коридора
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Национальные банки Грузии и Казахстана оформили меморандум о сотрудничестве в финансовой сфере, сообщил телеканал "Имеди" со ссылкой на Нацбанк Грузии.
Меморандум о взаимном сотрудничестве был подписан между главами Нацбанков двух стран во время визита и. о. президента Национального банка Грузии Натии Турнава в Казахстан. В рамках визита Турнава встретилась с президентом Национального банка Казахстана Тимуром Сулеймановым.
"Соглашение касается содействия тесному сотрудничеству в таких основных сферах, как деятельность Центрального банка, платежных систем, финансовых услуг", – заявила Турнава.
На встрече Турнава и Сулейманова разговор коснулся вопросов, связанных с устойчивостью и развитием банковской и финансовой систем двух стран.
Как отметила Турнава, это стратегическое партнерство приведет Грузию и Казахстан к более интегрированной и основанной на сотрудничестве региональной экономике, которая сможет эффективно справляться со сложностями нынешней глобальной экономической среды.
Согласно соглашению, стороны признают важность расширения и укрепления двустороннего сотрудничества и учитывают общие стремления к более продуктивному и эффективному партнерству в обмене информацией и опытом и сотрудничестве по передовому опыту в области Центрального банка.
Главы Нацбанков двух стран подчеркнули необходимость дальнейшего сотрудничества, связанного с развитием финансового сектора между странами Среднего коридора.
Транскаспийский международный транспортный маршрут ("Средний коридор") был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.
Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.