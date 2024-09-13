Грузия и Китай договорились о совместном развитии Среднего коридора
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaПравительства Грузии и Китая подписали меморандум о совместном развитии "Среднего коридора"
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
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Благодаря меморандуму Грузия сможет привлечь больше грузов, что повысит ее важность как регионального хаба, сказал Леван Давиташвили
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Правительства Грузии и Китая подписали меморандум о совместном развитии Среднего коридора, который подтверждает готовность китайской стороны активно использовать этот маршрут для соединения с Европой, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.
"Меморандум о взаимопонимании по развитию транспортных коридоров для железнодорожного экспресса Китай-Европа Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний Коридор)" был подписан главой Минэкономики Грузии в рамках своего рабочего визита в КНР.
Подписание состоялось в Национальной комиссии развития и реформ Китайской Народной Республики – с китайской стороны подпись поставил заместитель председателя комиссии Чжао Чэньсинь.
"Подписание документа подтверждает готовность и заинтересованность китайской стороны активно использовать Средний коридор в качестве альтернативного транспортного маршрута для соединения с Европой", – заявил Давиташвили.
Таким образом Грузия сможет привлечь больше грузов, что повысит ее важность как регионального хаба, сказал вице-премьер.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaПравительства Грузии и Китая подписали меморандум о совместном развитии "Среднего коридора"
Правительства Грузии и Китая подписали меморандум о совместном развитии "Среднего коридора"
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Давиташвили также отметил, что меморандум дает возможность Грузии установить более тесные торгово-экономические связи с Китаем, привлечь дополнительные инвестиции в страну, а также увеличить экспорт грузинской продукции в Китай.
Важность меморандума
По информации Минэкономики, меморандум предусматривает углубление сотрудничества между Грузией и Китаем с целью обеспечения большей активизации и эффективного функционирования Среднего коридора.
В документе отмечено, что стороны будут вместе работать над привлечением дополнительных грузов в Средний коридор, в том числе путем оптимизации маршрутов, развития инфраструктуры и улучшения транспортных услуг, а также путем укрепления сотрудничества в сфере таможни, транспортной безопасности и цифровизации.
Подписание меморандума будет способствовать росту грузопотоков по Среднему коридору из Китая в Европу и наоборот, а также укреплению торгово-экономических отношений между двумя странами.
Перед подписанием Леван Давиташвили и Чжао Чэньсинь обсудили приоритетные направления двусторонних отношений между Грузией и Китаем. Было отмечено, что подписанная между странами декларация о стратегическом партнерстве вывела отношения двух стран на гораздо более высокий уровень сотрудничества.
В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Китай входит в пятерку главных торговых партнеров Грузии. По статистике, внешнетторговый оборот между странами в январе-июле 2024 года вырос на 11,6% и составил более 1 миллиарда долларов.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaПравительства Грузии и Китая подписали меморандум о совместном развитии "Среднего коридора"
Правительства Грузии и Китая подписали меморандум о совместном развитии "Среднего коридора"
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Кроме того, на встрече обсудили крупные транспортно-логистические проекты в Грузии, реализация которых внесет значительный вклад в развитие Среднего коридора.
Среди них внимание было сосредоточено на модернизации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и проекте глубоководного порта Анаклия. Было отмечено, что развитие транспортно-логистической инфраструктуры является приоритетом правительства Грузии.
На встрече положительно оценили растущую в последнее время динамику грузопотока из Китая и в Китай по Среднему коридору: за январь-июль 2024 года количество контейнеров, перевезенных по Среднему коридору, увеличилось примерно в шесть раз.
Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.
Средний коридор
Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.
В 2023 году по Среднему коридору было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом. В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира.
Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.
© Sputnik / Elnur SalayevИнфографика: Маршрут Транскаспийского коридора
Инфографика: Маршрут Транскаспийского коридора
© Sputnik / Elnur Salayev