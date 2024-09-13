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Грузия и Китай договорились о совместном развитии Среднего коридора

Грузия и Китай договорились о совместном развитии Среднего коридора

Sputnik Грузия

Благодаря меморандуму Грузия сможет привлечь больше грузов, что повысит ее важность как регионального хаба, сказал Леван Давиташвили 13.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-13T17:37+0400

2024-09-13T17:37+0400

2024-09-13T17:37+0400

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министерство экономики и устойчивого развития грузии

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Правительства Грузии и Китая подписали меморандум о совместном развитии Среднего коридора, который подтверждает готовность китайской стороны активно использовать этот маршрут для соединения с Европой, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>"Меморандум о взаимопонимании по развитию транспортных коридоров для железнодорожного экспресса Китай-Европа Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний Коридор)" был подписан главой Минэкономики Грузии в рамках своего рабочего визита в КНР. Подписание состоялось в Национальной комиссии развития и реформ Китайской Народной Республики – с китайской стороны подпись поставил заместитель председателя комиссии Чжао Чэньсинь. Таким образом Грузия сможет привлечь больше грузов, что повысит ее важность как регионального хаба, сказал вице-премьер.Давиташвили также отметил, что меморандум дает возможность Грузии установить более тесные торгово-экономические связи с Китаем, привлечь дополнительные инвестиции в страну, а также увеличить экспорт грузинской продукции в Китай. Важность меморандума По информации Минэкономики, меморандум предусматривает углубление сотрудничества между Грузией и Китаем с целью обеспечения большей активизации и эффективного функционирования Среднего коридора. "Средний коридор" быстро набирает популярность – вице-премьер Грузии>>В документе отмечено, что стороны будут вместе работать над привлечением дополнительных грузов в Средний коридор, в том числе путем оптимизации маршрутов, развития инфраструктуры и улучшения транспортных услуг, а также путем укрепления сотрудничества в сфере таможни, транспортной безопасности и цифровизации. Подписание меморандума будет способствовать росту грузопотоков по Среднему коридору из Китая в Европу и наоборот, а также укреплению торгово-экономических отношений между двумя странами. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. Китай входит в пятерку главных торговых партнеров Грузии. По статистике, внешнетторговый оборот между странами в январе-июле 2024 года вырос на 11,6% и составил более 1 миллиарда долларов. Кроме того, на встрече обсудили крупные транспортно-логистические проекты в Грузии, реализация которых внесет значительный вклад в развитие Среднего коридора. Когда китайский консорциум станет инвестором порта в Анаклия в Грузии?>>Среди них внимание было сосредоточено на модернизации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и проекте глубоководного порта Анаклия. Было отмечено, что развитие транспортно-логистической инфраструктуры является приоритетом правительства Грузии. На встрече положительно оценили растущую в последнее время динамику грузопотока из Китая и в Китай по Среднему коридору: за январь-июль 2024 года количество контейнеров, перевезенных по Среднему коридору, увеличилось примерно в шесть раз. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. В 2023 году по Среднему коридору было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом. В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути. Какие проекты реализуют в Грузии участники Среднего коридора?>>Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, экономика, грузия, китай, европа, азербайджан, леван давиташвили, министерство экономики и устойчивого развития грузии