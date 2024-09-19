https://sputnik-georgia.ru/20240919/put-oppozitsii-k-evrope-prokhodit-cherez-voynu--glava-parlamenta-gruzii-289963975.html

Путь оппозиции к Европе проходит через войну – глава парламента Грузии

Путь оппозиции к Европе проходит через войну – глава парламента Грузии

Sputnik Грузия

После начала конфликта на Украине представители оппозиции и НПО требовали отправки добровольцев на Украине и введения санкций против России 19.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-19T14:45+0400

2024-09-19T14:45+0400

2024-09-19T14:45+0400

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Представители оппозиции отождествили путь Грузии в Евросоюз с путем войны, в то время как власти страны говорят, что Грузия должна прийти к Европе с миром, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По словам главы грузинского законодательного органа, после начала конфликта на Украине в феврале 2022 года представители оппозиционных партий и неправительственных организаций требовали у парламента организованной отправки бойцов-добровольцев, поставки оружия на Украину и введения санкций против России. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Глобальная партия войны После начала конфликта на Украине в лексиконе лидеров правящей партии Грузии "Грузинская мечта" появился термин "глобальная партия войны". Это, по их утверждению, весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом "глобальная партия войны" оказывает решающее влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили. В свою очередь Кобахидзе сказал, что Евросоюз и США нуждаются в деолигархизации. Он выразил надежду, что процессы пойдут в этом направлении, и давление на Грузию уменьшится. Санкции США связаны с выборами в Грузии – глава парламента>>При этом премьер отметил, что власти Грузии последние два-три года делали все возможное, чтобы сохранить в глазах грузинского народа положительный имидж западных партнеров – европейских и американских институтов, который подрывали отдельные депутаты Европарламента, сенаторы, конгрессмены и правительственные чиновники. Крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Эти политические силы стремятся расшатать ситуацию в Грузии, устроить революцию и в случае смены власти втянуть страну в войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, европа, сша, шалва папуашвили, бидзина иванишвили, нато, европарламент