https://sputnik-georgia.ru/20240919/sanktsii-ssha-svyazany-s-vyborami-v-gruzii--glava-parlamenta-289961581.html

Санкции США связаны с выборами в Грузии – глава парламента

Санкции США связаны с выборами в Грузии – глава парламента

Sputnik Грузия

США видят, что в Грузии никчемная оппозиция, считает глава паралмента 19.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-19T11:44+0400

2024-09-19T11:44+0400

2024-09-19T12:27+0400

политика

грузия

новости

шалва папуашвили

единое национальное движение

сша

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Время, выбранное для объявления решения о введении санкций США против граждан Грузии, связано с предстоящими в стране парламентскими выборами и с желанием подтолкнуть оппозицию, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии и его заместителя, а также против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" за "нарушения прав человека". Также планируются визовые ограничения в отношении десятков граждан за "подрыв демократии" в Грузии. По оценке главы грузинского законодательного органа, в Грузии никогда не было такой позорной оппозиции. При этом, глава парламента уверен, что ложные обвинения, которые звучат в адрес правящей силы, не смогут оказать никакого влияния на общественность. "Наш многолетний опыт говорит нам, что такие обвинения, как правило, являются ложными обвинениями и ложным нарративом. Каков мотив для этого – другой вопрос, но подтверждается: сколько раз были заявления о полиции или суде, все они оказывались ложными обвинениями", - заявил он. Следовательно, это не убеждает и не оказывает влияния на общество, отметил Папуашвили.Премьер: санкции США направлены на разрушение отношений с Грузией>>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. "Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело для Грузии", "Республиканская партия" и другие. Кто и за что попал под санкции США ввели санкции против главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Звиада Харазишвили ("Хареба") и его заместителя Милери Лагазаури, обвинив в курировании жестоких репрессий в отношении молодых активистов и лидеров оппозиции во время мирных акций протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния". Санкции также введены против руководителей медиаплатформы и консервативного движения "Альт-Инфо" Константина Моргошия и Зураба Махарадзе за оказание препятствий в 2021-2023 годах в проведении акций меньшинств, убеждении сотен сторонников врываться в офисы неправительственных организаций, а также нападать на журналистов и полицейских. Решением США, все имущество и имущественные интересы вышеуказанных лиц, которые находятся в США или во владении или под контролем лиц США, блокируются. Блокируются также организации, которые принадлежат, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50% или более одному или нескольким заблокированным лицам. США ввели санкции против должностных лиц МВД Грузии>>Кроме того США предпринимают дополнительные шаги по введению визовых ограничений в отношении более чем 60 граждан Грузии и членов их семей, "ответственных за подрыв демократии в Грузии или причастных к нему". В их число входят высокопоставленные должностные лица правительства и муниципальных органов, депутаты парламента, сотрудники правоохранительных органов, руководители предприятий. Камнем преткновения между Грузией и Западом стал резонансный закон "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает неправительственные организации и СМИ регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и заполнять декларацию, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. Закон был принят несмотря на массовые акции протеста и многочисленные предупреждения Запада о несоответствии подобного законодательства западным ценностям. Ответная реакция не заставила себя долго ждать. В начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в июле – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner) и приостановке помощи правительству в размере 95 млн долларов. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, в итоговую декларацию саммита НАТО 9-11 июля не вписали, что Грузия станет членом Альянса. Кому и за что извиняться? Громкое заявление Иванишвили вызвало ажиотаж в Грузии>>Власти назвали решения США и ЕС несправедливыми и напомнили о лепте Грузии в международные миссии. Кроме того, "Грузинская мечта" обнародовала результаты исследования доступности базовой информации о 474 НПО и СМИ, которые выступили против закона о прозрачности. Как оказалось, 51% организаций вообще не имеют официального сайта. 97% организаций не опубликовали годовой отчет, 89% – данные о грантах по указанным проектам, 80% – сроки проекта/гранта, 70% – данные о команде, 68% – названия проектов (осуществленных и текущих), 62% – название/логотип донора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, единое национальное движение, сша, парламентские выборы в грузии 2024