https://sputnik-georgia.ru/20240919/skandalnoe-priznanie---arestovannyy-za-besporyadki-v-tbilisi-ukazal-na-oppozitsionera-289975340.html
Скандальное признание – арестованный за беспорядки в Тбилиси указал на оппозиционера
Скандальное признание – арестованный за беспорядки в Тбилиси указал на оппозиционера
Sputnik Грузия
Массовые акции протеста против закона об "иноагентах" проходили в Тбилиси более месяца 19.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-19T23:25+0400
2024-09-19T23:25+0400
2024-09-19T23:53+0400
грузия
тамар кордзая
закон об "иноагентах"
новости
политика
георгий вашадзе
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
шалва папуашвили
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Сделанное Фридоном Бубутеишвили на суде заявление о том, что он повредил ворота во двор парламента на акции против т. н. закона об "иноагентах" в Тбилиси этой весной по поручению оппозиционного депутата парламента Георгия Вашадзе, стало одной из главных тем обсуждения в политических кругах страны и СМИ. Спустя пять месяцев ареста 20-летний Бубутеишвили, по данным издания "Публика", сказал на суде, что Вашадзе пообещал ему, в случае ареста, освобождение, но прошло уже пять месяцев и никто ничего для этого не предпринимает. Следствие утверждает, что Бубутеишвили повредил ворота во двор парламента, а также бросил камень в пожарного-спасателя.Он призвал молодежь ни в коем случае не верить радикально настроенным политикам, которые используют всех, кого только можно, для достижения своих целях. Оппозиционеры, включая Вашадзе, промывают мозги молодежи, а уже потом активно используют их в своих целях, сказал депутат от "Грузинской мечты" Леван Мачавариани. "В первую очередь, естественно, родители должны быть внимательнее, чтобы не дать этим радикальным группам возможность использовать их детей в своих грязных политических целях", – сказал Мачавариани. Другой депутат от правящей партии с сожалением отметил, что Фридон Бубутеишвили стал жертвой "вредоносной пропаганды "коллективного "Нацдвижения"."Они (радикально настроенные группы – ред.) используют молодежь в качестве пушечного мяса. Бубутеишвили воодушевили, подтолкнули к преступлению, а потом предали и бросили", – сказал депутат Бека Одишария.Нарушения на акциях против закона об "иноагентах" в Грузии: как проходит расследование?>>"Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "Республиканская партия" и другие.Акции против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" управлялись и проводились оппозицией и некоторыми радикально настроенными неправительственными организациями, сказал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Масштабные акции проходили в Тбилиси почти полтора месяца, начиная с 15 апреля, после того, как резонансный законопроект был инициирован. Уличные протесты завершились после того, как парламент преодолел вето президента в конце мая. Соратница Георгия Вашадзе по коалиции "Единство – Национальное движение" Тамар Кордзая вступилась за него."Этот факт, это признание спустя столько времени подтверждает насилие со стороны властей. Это человек (Бубутеишвили – ред.) находится в очень тяжелом положении", – сказала Кордзая.Акции, подобные тем, что проходили против закона об "иноагентах", должны возглавлять политики, сказал депутат парламента от оппозиционной партии "Гирчи" Александр Раквиашвили."Они (политики – ред.) должны брать ответственность за действия и стоять в первых рядах, а не так, что активисты идут впереди, а они где-то сзади, сидят в ресторане и едят. И если кого-то ловят, в первую очередь – политиков", – сказал Раквиашвили. Жесткое сопротивлениеВесь процесс рассмотрения резонансного законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" сопровождался словесными перепалками и стычками в парламенте между депутатами от большинства и оппозиции, а также массовыми акциями протеста, которые периодически перерастали в беспорядки.Демонстранты оскорбляли полицейских, кидали в них камни, устраивали баррикады у входов в парламент, пытались повредить ворота и пробраться в здание. Силы МВД в ответ применяли слезоточивый газ, перцовый спрей и водометы. Всего в апреле-мае были задержаны около 210 человек, из них восемь привлечены к уголовной ответственности.Параллельно идет расследование превышения сотрудниками МВД силы против митингующих. К этому времени Специальная следственная служба изучает 138 возможных фактов нарушения прав участников акций протеста.Побои во время задержания были нанесены депутатам парламента – на то время председателю крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левану Хабеишвили и лидеру партии "Граждане" Алеко Элисашвили, а также активисту Давиду Кацарава. Хабеишвили и Кацарава пришлось прооперировать.Во время беспорядков также пострадали десять силовиков, одному из которых понадобилось хирургическое вмешательство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, тамар кордзая, закон об "иноагентах", новости, политика, георгий вашадзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, шалва папуашвили, каха каладзе
грузия, тамар кордзая, закон об "иноагентах", новости, политика, георгий вашадзе, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, шалва папуашвили, каха каладзе
Скандальное признание – арестованный за беспорядки в Тбилиси указал на оппозиционера
23:25 19.09.2024 (обновлено: 23:53 19.09.2024)
Массовые акции протеста против закона об "иноагентах" проходили в Тбилиси более месяца
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Сделанное Фридоном Бубутеишвили на суде заявление о том, что он повредил ворота во двор парламента на акции против т. н. закона об "иноагентах" в Тбилиси этой весной по поручению оппозиционного депутата парламента Георгия Вашадзе, стало одной из главных тем обсуждения в политических кругах страны и СМИ.
Спустя пять месяцев ареста 20-летний Бубутеишвили, по данным издания "Публика", сказал на суде, что Вашадзе пообещал ему, в случае ареста, освобождение, но прошло уже пять месяцев и никто ничего для этого не предпринимает. Следствие утверждает, что Бубутеишвили повредил ворота во двор парламента, а также бросил камень в пожарного-спасателя.
"Мы не раз видели призывы лидеров (оппозиции – ред.) касательно насильственных действий, а сами они потом сбегали с акции, оставляя молодежь напротив спецназа", – сказал один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе журналистам.
Он призвал молодежь ни в коем случае не верить радикально настроенным политикам, которые используют всех, кого только можно, для достижения своих целях.
Оппозиционеры, включая Вашадзе, промывают мозги молодежи, а уже потом активно используют их в своих целях, сказал депутат от "Грузинской мечты" Леван Мачавариани.
"В первую очередь, естественно, родители должны быть внимательнее, чтобы не дать этим радикальным группам возможность использовать их детей в своих грязных политических целях", – сказал Мачавариани.
Другой депутат от правящей партии с сожалением отметил, что Фридон Бубутеишвили стал жертвой "вредоносной пропаганды "коллективного "Нацдвижения".
"Они (радикально настроенные группы – ред.) используют молодежь в качестве пушечного мяса. Бубутеишвили воодушевили, подтолкнули к преступлению, а потом предали и бросили", – сказал депутат Бека Одишария.
"Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "Республиканская партия" и другие.
Акции против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" управлялись и проводились оппозицией и некоторыми радикально настроенными неправительственными организациями, сказал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
"Мы и так видели это в прямых эфирах, как разные лица управляли процессом и призывали пикетировать парламент, в том числе Георгий Вашадзе... Естественно, он знал, что за этим последует реагирование со стороны полиции и это было прямым подстрекательством к столкновению с полицией", – сказал Папашвили.
Масштабные акции проходили в Тбилиси почти полтора месяца, начиная с 15 апреля, после того, как резонансный законопроект был инициирован. Уличные протесты завершились после того, как парламент преодолел вето президента в конце мая.
Соратница Георгия Вашадзе по коалиции "Единство – Национальное движение" Тамар Кордзая вступилась за него.
"Этот факт, это признание спустя столько времени подтверждает насилие со стороны властей. Это человек (Бубутеишвили – ред.) находится в очень тяжелом положении", – сказала Кордзая.
Акции, подобные тем, что проходили против закона об "иноагентах", должны возглавлять политики, сказал депутат парламента от оппозиционной партии "Гирчи" Александр Раквиашвили.
"Они (политики – ред.) должны брать ответственность за действия и стоять в первых рядах, а не так, что активисты идут впереди, а они где-то сзади, сидят в ресторане и едят. И если кого-то ловят, в первую очередь – политиков", – сказал Раквиашвили.
Весь процесс рассмотрения резонансного законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" сопровождался словесными перепалками и стычками в парламенте между депутатами от большинства и оппозиции, а также массовыми акциями протеста, которые периодически перерастали в беспорядки.
Демонстранты оскорбляли полицейских, кидали в них камни, устраивали баррикады у входов в парламент, пытались повредить ворота и пробраться в здание. Силы МВД в ответ применяли слезоточивый газ, перцовый спрей и водометы. Всего в апреле-мае были задержаны около 210 человек, из них восемь привлечены к уголовной ответственности.
Параллельно идет расследование превышения сотрудниками МВД силы против митингующих. К этому времени Специальная следственная служба изучает 138 возможных фактов нарушения прав участников акций протеста.
Побои во время задержания были нанесены депутатам парламента – на то время председателю крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Левану Хабеишвили и лидеру партии "Граждане" Алеко Элисашвили, а также активисту Давиду Кацарава. Хабеишвили и Кацарава пришлось прооперировать.
Во время беспорядков также пострадали десять силовиков, одному из которых понадобилось хирургическое вмешательство.