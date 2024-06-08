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https://sputnik-georgia.ru/20240608/narusheniya-na-aktsiyakh-protiv-zakona-ob-inoagentakh-v-gruzii-kak-prokhodit-rassledovanie-288326794.html
Нарушения на акциях против закона об "иноагентах" в Грузии: как проходит расследование?
Нарушения на акциях против закона об "иноагентах" в Грузии: как проходит расследование?
Sputnik Грузия
Всего ведомство получило дела о 138 фактах нарушения прав участников акций 08.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-08T16:14+0400
2024-06-08T16:14+0400
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Десять человек уже признаны пострадавшими в результате насильственных действий со стороны правоохранительных органов во время акций протеста против закона об "иноагентах" в апреле-мае 2024 года, говорится в соообщении Специальной следственной службы. По данным Службы, всего различные ведомства передали ей дела о 138 фактах нарушения прав участников акций и уголовное дело ведется из-за злоупотребления служебными полномочиями сотрудниками МВД Грузии. Следственные мероприятия проводятся в целях выяснения фактических обстоятельств происшествия, изучения вопроса о применении сотрудниками правоохранительных органов чрезмерной силы. "Майдан" в Грузии исключен – политолог&gt;&gt;С этой целью у различных телекомпаний, в интернет-пространстве, у частных объектов и государственных учреждений изымаются записи с камер видеонаблюдения, нагрудных видеокамер полиции и видеорегистраторов, представляющие интерес для следствия. Для проведения дальнейших следственных и процессуальных действий МВД запросило информацию о личности сотрудников, задержавших участников акции и участвовавших в отдельных эпизодах, имеющих значение для расследования. В целях создания базы данных свидетелей и получения документальных доказательств собрана информация о личности сотрудников групп неотложной медицинской помощи, выполнявших свои обязанности вблизи здания парламента Грузии. Расследование по делу продолжается. Страсти вокруг законопроекта C 15 апреля в Тбилиси ежедневно проходили акции протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", который вступил в силу 3 июня.Мирный протест несколько раз перерастал в беспорядки - демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. По последним данным, за все это время задержаны были около 200 человек, из них девять были привлечены к уголовной ответственности за нападение на полицейских, повреждение уличных камер видеонаблюдения, полицейской машины и железного заграждения на входе в парламент. Остальные были оштрафованы в административном порядке на сумму от 500 лари до 5 тысяч лари за мелкое хулиганство, неподчинение законному требованию полиции, блокировку дорог и изуродование внешнего вида города. В начале мая Служба госбезопасности Грузии сообщила о получении информации о подготовке некоторыми группами лиц провокаций на акциях у парламента страны, цель которых – развитие деструктивных и насильственных сценариев. По данным СГБ, подготовкой провокаций занимаются руководители конкретных парламентских и непарламентских партий и неправительственных организаций на поступающие из-за рубежа деньги. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Евросоюз может приостановить безвиз для Грузии – посол&gt;&gt; Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом". Часть неправительственных организаций, включая самые авторитетные, заявили, что не намерены регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и готовы платить штраф за нарушение закона. В Евросоюзе заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии в июне надлежащих мер в отношении Грузии, среди которых может быть приостановление на полгода безвизового режима. США же ввели визовые ограничения. Визовые ограничения затронули ответственных за "подрыв демократии" в Грузии, их сообщников и ближайших родственников, всего два-три десятка человек, сказал глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер 6 июня. По его словам, это депутаты парламента, члены правящей партии "Грузинская мечта", сотрудники правоохранительных органов и частные лица. Власти Грузии настаивают на том, что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, власти подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования есть у США, Франции, Израиля и Австралии, а также его рассматривает Евросоюз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, специальная следственная служба, новости, грузия, тбилиси, сгб, мвд грузии
акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, специальная следственная служба, новости, грузия, тбилиси, сгб, мвд грузии

Нарушения на акциях против закона об "иноагентах" в Грузии: как проходит расследование?

16:14 08.06.2024
© photo: Sputnik / StringerСпецназ. Акция протеста сторонников оппозиции у здания парламента Грузии 1 мая 2024 года
Спецназ. Акция протеста сторонников оппозиции у здания парламента Грузии 1 мая 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 08.06.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Всего ведомство получило дела о 138 фактах нарушения прав участников акций
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Десять человек уже признаны пострадавшими в результате насильственных действий со стороны правоохранительных органов во время акций протеста против закона об "иноагентах" в апреле-мае 2024 года, говорится в соообщении Специальной следственной службы.
По данным Службы, всего различные ведомства передали ей дела о 138 фактах нарушения прав участников акций и уголовное дело ведется из-за злоупотребления служебными полномочиями сотрудниками МВД Грузии.

С начала расследования уже опрошено 137 человек, среди которых 13 журналистов, а также проведено медицинское обследование 78 граждан. По данным службы, на данный момент известно заключение медицинской экспертизы по одному пострадавшему.

Следственные мероприятия проводятся в целях выяснения фактических обстоятельств происшествия, изучения вопроса о применении сотрудниками правоохранительных органов чрезмерной силы.
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С этой целью у различных телекомпаний, в интернет-пространстве, у частных объектов и государственных учреждений изымаются записи с камер видеонаблюдения, нагрудных видеокамер полиции и видеорегистраторов, представляющие интерес для следствия.
"На данный момент удалось восстановить всего 700 часов видеозаписи, которая детально изучается в рамках расследования", - говорится в сообщении.
Для проведения дальнейших следственных и процессуальных действий МВД запросило информацию о личности сотрудников, задержавших участников акции и участвовавших в отдельных эпизодах, имеющих значение для расследования.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 1 мая 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 1 мая 2024 года в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 08.06.2024
Баррикады. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 1 мая 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
В целях создания базы данных свидетелей и получения документальных доказательств собрана информация о личности сотрудников групп неотложной медицинской помощи, выполнявших свои обязанности вблизи здания парламента Грузии.
Расследование по делу продолжается.

Страсти вокруг законопроекта

C 15 апреля в Тбилиси ежедневно проходили акции протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", который вступил в силу 3 июня.
Мирный протест несколько раз перерастал в беспорядки - демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
© photo: Sputnik / StringerРазгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 1 мая 2024 года в центре столицы Грузии
Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 1 мая 2024 года в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 08.06.2024
Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 1 мая 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
По последним данным, за все это время задержаны были около 200 человек, из них девять были привлечены к уголовной ответственности за нападение на полицейских, повреждение уличных камер видеонаблюдения, полицейской машины и железного заграждения на входе в парламент.
Остальные были оштрафованы в административном порядке на сумму от 500 лари до 5 тысяч лари за мелкое хулиганство, неподчинение законному требованию полиции, блокировку дорог и изуродование внешнего вида города.
© SputnikПолиция на акциях протеста в Грузии
Полиция на акциях протеста в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 08.06.2024
Полиция на акциях протеста в Грузии
© Sputnik
В начале мая Служба госбезопасности Грузии сообщила о получении информации о подготовке некоторыми группами лиц провокаций на акциях у парламента страны, цель которых – развитие деструктивных и насильственных сценариев.
По данным СГБ, подготовкой провокаций занимаются руководители конкретных парламентских и непарламентских партий и неправительственных организаций на поступающие из-за рубежа деньги.
Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.
Евросоюз может приостановить безвиз для Грузии – посол>>
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала.
К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом".
Часть неправительственных организаций, включая самые авторитетные, заявили, что не намерены регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и готовы платить штраф за нарушение закона.
В Евросоюзе заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии в июне надлежащих мер в отношении Грузии, среди которых может быть приостановление на полгода безвизового режима.
США же ввели визовые ограничения. Визовые ограничения затронули ответственных за "подрыв демократии" в Грузии, их сообщников и ближайших родственников, всего два-три десятка человек, сказал глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер 6 июня. По его словам, это депутаты парламента, члены правящей партии "Грузинская мечта", сотрудники правоохранительных органов и частные лица.
Власти Грузии настаивают на том, что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, власти подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования есть у США, Франции, Израиля и Австралии, а также его рассматривает Евросоюз.
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