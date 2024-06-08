https://sputnik-georgia.ru/20240608/narusheniya-na-aktsiyakh-protiv-zakona-ob-inoagentakh-v-gruzii-kak-prokhodit-rassledovanie-288326794.html

Нарушения на акциях против закона об "иноагентах" в Грузии: как проходит расследование?

Нарушения на акциях против закона об "иноагентах" в Грузии: как проходит расследование?

Sputnik Грузия

Всего ведомство получило дела о 138 фактах нарушения прав участников акций 08.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-08T16:14+0400

2024-06-08T16:14+0400

2024-06-08T16:14+0400

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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мвд грузии

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Десять человек уже признаны пострадавшими в результате насильственных действий со стороны правоохранительных органов во время акций протеста против закона об "иноагентах" в апреле-мае 2024 года, говорится в соообщении Специальной следственной службы. По данным Службы, всего различные ведомства передали ей дела о 138 фактах нарушения прав участников акций и уголовное дело ведется из-за злоупотребления служебными полномочиями сотрудниками МВД Грузии. Следственные мероприятия проводятся в целях выяснения фактических обстоятельств происшествия, изучения вопроса о применении сотрудниками правоохранительных органов чрезмерной силы. "Майдан" в Грузии исключен – политолог>>С этой целью у различных телекомпаний, в интернет-пространстве, у частных объектов и государственных учреждений изымаются записи с камер видеонаблюдения, нагрудных видеокамер полиции и видеорегистраторов, представляющие интерес для следствия. Для проведения дальнейших следственных и процессуальных действий МВД запросило информацию о личности сотрудников, задержавших участников акции и участвовавших в отдельных эпизодах, имеющих значение для расследования. В целях создания базы данных свидетелей и получения документальных доказательств собрана информация о личности сотрудников групп неотложной медицинской помощи, выполнявших свои обязанности вблизи здания парламента Грузии. Расследование по делу продолжается. Страсти вокруг законопроекта C 15 апреля в Тбилиси ежедневно проходили акции протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", который вступил в силу 3 июня.Мирный протест несколько раз перерастал в беспорядки - демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. По последним данным, за все это время задержаны были около 200 человек, из них девять были привлечены к уголовной ответственности за нападение на полицейских, повреждение уличных камер видеонаблюдения, полицейской машины и железного заграждения на входе в парламент. Остальные были оштрафованы в административном порядке на сумму от 500 лари до 5 тысяч лари за мелкое хулиганство, неподчинение законному требованию полиции, блокировку дорог и изуродование внешнего вида города. В начале мая Служба госбезопасности Грузии сообщила о получении информации о подготовке некоторыми группами лиц провокаций на акциях у парламента страны, цель которых – развитие деструктивных и насильственных сценариев. По данным СГБ, подготовкой провокаций занимаются руководители конкретных парламентских и непарламентских партий и неправительственных организаций на поступающие из-за рубежа деньги. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Евросоюз может приостановить безвиз для Грузии – посол>> Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом". Часть неправительственных организаций, включая самые авторитетные, заявили, что не намерены регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и готовы платить штраф за нарушение закона. В Евросоюзе заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии в июне надлежащих мер в отношении Грузии, среди которых может быть приостановление на полгода безвизового режима. США же ввели визовые ограничения. Визовые ограничения затронули ответственных за "подрыв демократии" в Грузии, их сообщников и ближайших родственников, всего два-три десятка человек, сказал глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер 6 июня. По его словам, это депутаты парламента, члены правящей партии "Грузинская мечта", сотрудники правоохранительных органов и частные лица. Власти Грузии настаивают на том, что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, власти подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования есть у США, Франции, Израиля и Австралии, а также его рассматривает Евросоюз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, специальная следственная служба, новости, грузия, тбилиси, сгб, мвд грузии