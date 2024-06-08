Нарушения на акциях против закона об "иноагентах" в Грузии: как проходит расследование?
© photo: Sputnik / StringerСпецназ. Акция протеста сторонников оппозиции у здания парламента Грузии 1 мая 2024 года
© photo: Sputnik / Stringer
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Всего ведомство получило дела о 138 фактах нарушения прав участников акций
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Десять человек уже признаны пострадавшими в результате насильственных действий со стороны правоохранительных органов во время акций протеста против закона об "иноагентах" в апреле-мае 2024 года, говорится в соообщении Специальной следственной службы.
По данным Службы, всего различные ведомства передали ей дела о 138 фактах нарушения прав участников акций и уголовное дело ведется из-за злоупотребления служебными полномочиями сотрудниками МВД Грузии.
С начала расследования уже опрошено 137 человек, среди которых 13 журналистов, а также проведено медицинское обследование 78 граждан. По данным службы, на данный момент известно заключение медицинской экспертизы по одному пострадавшему.
Следственные мероприятия проводятся в целях выяснения фактических обстоятельств происшествия, изучения вопроса о применении сотрудниками правоохранительных органов чрезмерной силы.
С этой целью у различных телекомпаний, в интернет-пространстве, у частных объектов и государственных учреждений изымаются записи с камер видеонаблюдения, нагрудных видеокамер полиции и видеорегистраторов, представляющие интерес для следствия.
"На данный момент удалось восстановить всего 700 часов видеозаписи, которая детально изучается в рамках расследования", - говорится в сообщении.
Для проведения дальнейших следственных и процессуальных действий МВД запросило информацию о личности сотрудников, задержавших участников акции и участвовавших в отдельных эпизодах, имеющих значение для расследования.
© photo: Sputnik / StringerБаррикады. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 1 мая 2024 года в центре столицы Грузии
Баррикады. Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 1 мая 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
В целях создания базы данных свидетелей и получения документальных доказательств собрана информация о личности сотрудников групп неотложной медицинской помощи, выполнявших свои обязанности вблизи здания парламента Грузии.
Расследование по делу продолжается.
Страсти вокруг законопроекта
C 15 апреля в Тбилиси ежедневно проходили акции протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", который вступил в силу 3 июня.
Мирный протест несколько раз перерастал в беспорядки - демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
© photo: Sputnik / StringerРазгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 1 мая 2024 года в центре столицы Грузии
Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 1 мая 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
По последним данным, за все это время задержаны были около 200 человек, из них девять были привлечены к уголовной ответственности за нападение на полицейских, повреждение уличных камер видеонаблюдения, полицейской машины и железного заграждения на входе в парламент.
Остальные были оштрафованы в административном порядке на сумму от 500 лари до 5 тысяч лари за мелкое хулиганство, неподчинение законному требованию полиции, блокировку дорог и изуродование внешнего вида города.
© SputnikПолиция на акциях протеста в Грузии
Полиция на акциях протеста в Грузии
© Sputnik
В начале мая Служба госбезопасности Грузии сообщила о получении информации о подготовке некоторыми группами лиц провокаций на акциях у парламента страны, цель которых – развитие деструктивных и насильственных сценариев.
По данным СГБ, подготовкой провокаций занимаются руководители конкретных парламентских и непарламентских партий и неправительственных организаций на поступающие из-за рубежа деньги.
Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала.
К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом".
Часть неправительственных организаций, включая самые авторитетные, заявили, что не намерены регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и готовы платить штраф за нарушение закона.
В Евросоюзе заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии в июне надлежащих мер в отношении Грузии, среди которых может быть приостановление на полгода безвизового режима.
США же ввели визовые ограничения. Визовые ограничения затронули ответственных за "подрыв демократии" в Грузии, их сообщников и ближайших родственников, всего два-три десятка человек, сказал глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер 6 июня. По его словам, это депутаты парламента, члены правящей партии "Грузинская мечта", сотрудники правоохранительных органов и частные лица.
Власти Грузии настаивают на том, что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, власти подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования есть у США, Франции, Израиля и Австралии, а также его рассматривает Евросоюз.