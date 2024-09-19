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Выборы в Грузии: ЦИК проведет проверку всех электронных средств для голосования
Выборы в Грузии: ЦИК проведет проверку всех электронных средств для голосования
Sputnik Грузия
ЦИК по собственной инициативе уже второй раз проводит аудит процесса, чтобы не было никаких вопросов относительно технологий 19.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-19T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Лаборатория тестирования избирательных систем PRO V&V, зарегистрированная в США и аккредитованная авторитетными институтами, проведет аудит соответствия электронных средств для голосования перед парламентскими выборами в Грузии 26 октября, сообщают в Центральной избирательной комиссии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы пройдут по новой системе электронного голосования. Устройствами для такого голосования будут оснащены 90% участков в стране. Электронная система предполагает регистрацию избирателей при помощи устройства для считывания чипа в паспорте/удостоверении личности и аппарат считывания бюллетеня при опускании его в урну. Кроме того, все списки избирателей будут храниться в планшетах.По данным ЦИК, аудит соответствия пройдет в три этапа. На первом этапе будет проведен анализ обновления программного обеспечения и определение его соответствия избирательному законодательству Грузии.На втором этапе — наблюдение за процессом подготовки аппаратуры и определение точности файлов, необходимых для конфигурации. На третьем этапе — наблюдение в день голосования.Результаты аудита соответствия будут отражены в заключении (отчете) ЦИК и будут публичными для всех заинтересованных лиц.ЦИК Грузии напомнил, что, принимая во внимание передовую международную практику, он уже проводил аудит соответствия электронных средств, использованных на выборах 1 октября 2023 года. А после представил его результаты общественности, что добавило большей прозрачности и гласности процессу и дало исчерпывающие ответы на все вопросы.Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Избирательное законодательство предусматривает аудит выборов, проводимых с использованием электронных средств, по принципу т. н. «бумажного следа», что подразумевает наличие бумажного следа на всех стадиях процесса. Тем не менее, в соответствии с международной передовой практикой, ЦИК по собственной инициативе уже второй раз проводит аудит процесса, чтобы не было никаких вопросов относительно технологий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024 , грузия, новости, сша
парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024 , грузия, новости, сша
Выборы в Грузии: ЦИК проведет проверку всех электронных средств для голосования
09:01 19.09.2024 (обновлено: 09:08 19.09.2024)
ЦИК по собственной инициативе уже второй раз проводит аудит процесса, чтобы не было никаких вопросов относительно технологий
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Лаборатория тестирования избирательных систем PRO V&V, зарегистрированная в США и аккредитованная авторитетными институтами, проведет аудит соответствия электронных средств для голосования перед парламентскими выборами в Грузии 26 октября, сообщают в Центральной избирательной комиссии.
Парламентские выборы пройдут по новой системе электронного голосования. Устройствами для такого голосования будут оснащены 90% участков в стране. Электронная система предполагает регистрацию избирателей при помощи устройства для считывания чипа в паспорте/удостоверении личности и аппарат считывания бюллетеня при опускании его в урну. Кроме того, все списки избирателей будут храниться в планшетах.
По данным
ЦИК, аудит соответствия пройдет в три этапа. На первом этапе будет проведен анализ обновления программного обеспечения и определение его соответствия избирательному законодательству Грузии.
На втором этапе — наблюдение за процессом подготовки аппаратуры и определение точности файлов, необходимых для конфигурации. На третьем этапе — наблюдение в день голосования.
Результаты аудита соответствия будут отражены в заключении (отчете) ЦИК и будут публичными для всех заинтересованных лиц.
ЦИК Грузии напомнил, что, принимая во внимание передовую международную практику, он уже проводил аудит соответствия электронных средств, использованных на выборах 1 октября 2023 года. А после представил его результаты общественности, что добавило большей прозрачности и гласности процессу и дало исчерпывающие ответы на все вопросы.
Избирательное законодательство предусматривает аудит выборов, проводимых с использованием электронных средств, по принципу т. н. «бумажного следа», что подразумевает наличие бумажного следа на всех стадиях процесса.
"Бумажный след обеспечивает возможность проверки, ознакомления и мониторинга на всех этапах процесса. Вместе с тем, согласно закону, подсчет бюллетеней будет производиться вручную и только после этого будут установлены результаты голосования", - говорится в сообщении ведомства.
Тем не менее, в соответствии с международной передовой практикой, ЦИК по собственной инициативе уже второй раз проводит аудит процесса, чтобы не было никаких вопросов относительно технологий.