https://sputnik-georgia.ru/20240920/stychka-oppozitsionerov-s-pereselentsami-na-zapade-gruzii---versii-intsidenta-289989652.html

Стычка оппозиционеров с переселенцами на западе Грузии – версии инцидента

Стычка оппозиционеров с переселенцами на западе Грузии – версии инцидента

Sputnik Грузия

Полиции пришлось разнимать конфликтующие стороны во время предвыборной кампании оппозиционной коалиции "Единство – национальное движение" 20.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-20T18:26+0400

2024-09-20T18:26+0400

2024-09-20T19:23+0400

грузия

политика

новости

зугдиди

самегрело

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0c/286257288_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_c8f8434c87c9843b01e2988ae37b15d9.jpg

ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Представители правящей партии "Грузинская мечта" и крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" делают взаимоисключающие заявления касательно причин стычки между оппозиционерами, среди которых была депутат парламента Анна Цитлидзе, и вынужденными переселенцами в городе Зугдиди (регион Самегрело – Земо Сванети).Инцидент произошел на улице Барамия, у места компактного проживания вынужденных переселенцев, накануне, во время предвыборной кампании оппозиционной коалиции "Единство – национальное движение", созданной бывшей правящей партией. Полиции пришлось разнимать конфликтующих.Как утверждает Цитлидзе, группа людей, среди которых были активисты "Грузинской мечты", напали на членов предвыборного штаба "Нацдвижения", когда те раздавали листовки и общались с местными жителями.По словам оппозиционного депутата, особой агрессивностью отличалась Теона Кардава, которая, по утверждению Цитлидзе, является сторонницей "Грузинской мечты". Некоторые участники конфликта, как отметила депутат, были под воздействием наркотических веществ.Всю ответственность за случившееся мэр Зугдиди Мамука Цоцория возложил на оппозиционеров. По его словам, представители "Нацдвижения" нанесли местным жителям сначала словесное, а затем физическое оскорбление. Мэр Зугдиди призвал наблюдательные организации изучить случившееся. "Они (оппозиционеры - ред.) пытаются привнести в мирную избирательную среду присущее им насилие… Безусловно, это крайне неприемлемый факт, и мы призываем все миссии наблюдателей изучить случившееся, что является прямым проявлением ненависти в отношение избирателей", - заявил Цоцория. Случившееся следует рассматривать не как один конкретный факт насилия, а как отношение "Нацдвижения" и в целом "радикальной оппозиции" к людям с иным, чем у них, мнением, сказал в свою очередь депутат от "Грузинской мечты" Рати Ионатамишвили. США вмешиваются в предвыборные процессы в Грузии – депутат>>По его словам, "Нацдвижение" было агрессором находясь во власти, а теперь – в оппозиции. "Когда во время предвыборных встреч ты поднимешь руку на избирателя, то потом не должен удивляться, что избиратель даст тебе достойный ответ на избирательных участках", - заявил Ионатамишвили. По его словам, оппозиционеры знают, что проигрывают выборы, поэтому они в панике и показывают свое истинное лицо.Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Крупнейшему объединению оппозиционеров в Грузии не бывать?>>"Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело для Грузии", "Республиканская партия" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

зугдиди

самегрело

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, зугдиди, самегрело, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия