https://sputnik-georgia.ru/20240919/krupneyshemu-obedineniyu-oppozitsionerov-v-gruzii-ne-byvat-289975047.html

Крупнейшему объединению оппозиционеров в Грузии не бывать?

Крупнейшему объединению оппозиционеров в Грузии не бывать?

Sputnik Грузия

Согласован был паритет при составлении избирательного списка между партией Гахария и конкретно партией "Лело", а не всей коалицией, сказал Хазарадзе 19.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-19T18:05+0400

2024-09-19T18:05+0400

2024-09-19T18:05+0400

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мамука хазарадзе

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анна долидзе

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Заявление оппозиционной партии "За Грузию" экс-премьера Георгия Гахария о сорвавшемся объединении с коалицией, созданной вокруг партии "Лело", оказалось неожиданностью для лидера партии Мамуки Хазарадзе. Партия "За Грузию" заявила, что время для принятия конкретных решений в преддверии парламентских выборов ограничено и что достичь соглашения на данном этапе не удалось. Партия Гахария отметила, что отложила в сторону свои партийные интересы, а вторая сторона, вероятно, не смогла достичь внутреннего консенсуса. Он отметил, что не знает, почему партия Гахария сделала заявление о невозможности достижения соглашения об объединении. "Я согласен с теми принципами, о которых мы договорились вчера, и эти принципы, повторюсь, – поставить нашу страну на европейский путь, попрощаться с "Грузинской мечтой" и создать сильную коалиции", – заявил Хазарадзе. Политик назвал отказ от объединения оппозиционных сил упущенным шансом."Это тоже не трагедия, хотя, считаю, что будет упущен момент, так как считаю, что сегодня стране нужно, чтобы каждый из нас встал выше каких-то технических вопросов и так далее", – сказал Хазарадзе.Он отметил, что в ходе переговоров с Гахария была достигнута договоренность о том, что при составлении избирательного списка паритет будет не со всей коалицией, а с ее костяком – партией "Лело".В преддверии предстоящих парламентских выборов, в июле, "Лело для Грузии" объединилась с партиями "Для народа" (лидер – Анна Долидзе), "Граждане" (лидер – Алеко Элисашвили) и политическим движением представителей неправительственных организаций "Площадь свободы".Союз амбициозных политиков Гахария и Хазарадзе не удался - Грузия в ожидании выборов>>Так как в выборах имеют право участвовать только партии, представители всех этих политических организаций пойдут на выборы единым списком. Для этого партия Хазарадзе была переименована на "Сильная Грузия – Лело, Для народа, За свободу" и под таким названием зарегистрировалась в ЦИК.Переговоры о слиянии этой коалиции с партией "За Грузию" проводились с 17 сентября в резиденции президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая и призвала политиков объединиться, создав альтернативу нынешней и бывшей власти. После каждой встречи Хазарадзе говорил, что ему нужно время для консультаций в коалиции. Один из лидеров коалиции Леван Цуцкиридзе открыто заявил, что не видит целесообразности объединения с партией Гахария из-за его бэкграунда.Прежний конфликт Гахария и ХазарадзеВ правящей партии "Грузинская мечта" говорят о беспринципности оппозиционеров - Гахария и Хазарадзе, которые отличаются амбициозностью.Ранее Хазарадзе неоднократно называл Гахария "твалтхария" (с груз. "выкалывающий глаза") из-за того, что двое протестующих лишились глаза во время разгона переросшей в беспорядки антироссийской акции у парламента Грузии в ночь на 21 июня 2019 года. Тогда Гахария возглавлял МВД.В свою очередь Гахария называл Хазарадзе мошенником.Покинувший ряды правящей партии "Грузинская мечта" и пост премьер-министра Грузии Георгий Гахария создал свою партию "За Грузию" в мае 2021 года.Оппозиция не готовится к выборам – глава парламента Грузии о планах оппонентов>>На первых же выборах, в местные органы власти в октябре 2021 года, "За Грузию" показала третий результат, хоть и уступила с большим отрывом лидерам гонки – "Грузинской мечте" и крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".Партию "Лело для Грузии" в декабре 2019 года создали основатели одного из крупнейших грузинских банков страны ТВС Bank Мамука Хазарадзе и его партнер по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они пошли в политику после того, как против них завели уголовное дело о мошенничестве в 2008 году.В результате первых для нее выборов, в парламент Грузии в октябре 2020 года, "Лело для Грузии" получила четыре депутатских мандата.В ноябре 2021 года Хазарадзе был лишен мандата на основе его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского кресла в феврале 2022 года из-за обвинительного приговора. Наказание им не было назначено из-за истечения срока давности преступления.Кобахидзе: выборы в Грузии пройдут на фоне внешнего вмешательства, но не со стороны России>>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну."Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "Республиканская партия" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, мамука хазарадзе, георгий гахария, анна долидзе, единое национальное движение, европейская грузия, грузинская мечта - демократическая грузия, лело для грузии