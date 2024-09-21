https://sputnik-georgia.ru/20240921/kolichestvo-mezhdunarodnykh-nablyudateley-za-vyborami-v-gruzii-rastet-289986338.html

Количество международных наблюдателей за выборами в Грузии растет

Количество международных наблюдателей за выборами в Грузии растет

Sputnik Грузия

Регистрация международных наблюдательных организаций продлится до 22 октября 21.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-21T14:14+0400

2024-09-21T14:14+0400

2024-09-21T14:14+0400

грузия

политика

новости

армения

сша

молдова

обсе

цик грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260120815_0:134:1281:854_1920x0_80_0_0_be17c43513806a1896eb9f565fdf2f7c.jpg

ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии, по данным на 20 сентября, для наблюдения за парламентскими выборами зарегистрировала 21 международную организацию. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября 2024 года. Официальная предвыборная кампания стартовала 27 августа. Регистрация международных наблюдательных организаций продлится до 22 октября. Международной наблюдательной организацией могут быть представитель иностранного государства, организация, зарегистрированная в иностранном государстве, или международная организация, учредительный документ/устав которой предусматривает мониторинг выборов или (и) защиту прав человека и деятельность которой основывается на следующих признанных на международном уровне принципах: По данным на 20 сентября, зарегистрированы следующие международные организации: После завершения подачи заявок и проверок ЦИК Грузии опубликует на своей странице число наблюдателей от каждой организации. Одна международная организация вправе иметь на избирательном участке одновременно не более двух наблюдателей и переводчика. Парламентские выборы в Грузии 2024 Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. *Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории Российской ФедерацииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

армения

сша

молдова

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, армения, сша, молдова, обсе, цик грузии