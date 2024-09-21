Количество международных наблюдателей за выборами в Грузии растет
© photo: Sputnik / StringerЦентральная избирательная комиссия Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
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Регистрация международных наблюдательных организаций продлится до 22 октября
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии, по данным на 20 сентября, для наблюдения за парламентскими выборами зарегистрировала 21 международную организацию.
Выборы в парламент Грузии пройдут 26 октября 2024 года. Официальная предвыборная кампания стартовала 27 августа. Регистрация международных наблюдательных организаций продлится до 22 октября.
Международной наблюдательной организацией могут быть представитель иностранного государства, организация, зарегистрированная в иностранном государстве, или международная организация, учредительный документ/устав которой предусматривает мониторинг выборов или (и) защиту прав человека и деятельность которой основывается на следующих признанных на международном уровне принципах:
уважение законодательства Грузии, ее суверенитета и международных норм прав человека;
воздержание от препятствования избирательному процессу;
политическая беспристрастность;
финансовая независимость от участников избирательного процесса и прозрачность источников финансирования;
соблюдение положений, провозглашенных декларацией о международных принципах наблюдения за выборами.
По данным на 20 сентября, зарегистрированы следующие международные организации:
Международный республиканский институт (IRI)*
Национальный демократический институт по международным вопросам (NDI)*
"Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами"*
"Новая синергия африканской солидарности" (SNAS AFRICA)
Международный фонд избирательных систем (IFES)
Центральная избирательная комиссия Армении
Комиссия США по содействию выборам
Избирательная комиссия Фиджи
Посольство США в Грузии
Центральная избирательная комиссия Молдовы
Центральная избирательная комиссия Латвии
Центральная избирательная комиссия Венгрии
Высший избирательный совет Турецкой Республики
Центральная избирательная комиссия Черногории
Центральная избирательная комиссия Литвы
Центральная избирательная комиссия Украины
Избирательная комиссия Уганды
Парламентская ассамблея ОБСЕ
Избирательная комиссия Мальдив
Международный центр парламентских исследований
Государственная избирательная комиссия Эстонии
После завершения подачи заявок и проверок ЦИК Грузии опубликует на своей странице число наблюдателей от каждой организации.
Одна международная организация вправе иметь на избирательном участке одновременно не более двух наблюдателей и переводчика.
Парламентские выборы в Грузии 2024
Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.
Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.
Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.
© SputnikПарламентские выборы в Грузии 2024
Парламентские выборы в Грузии 2024
© Sputnik
*Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории Российской Федерации