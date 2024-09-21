https://sputnik-georgia.ru/20240921/obvinyaemyy-v-ubiystve-zhenschiny-transgendera-v-tbilisi-budet-zhdat-prigovora-v-tyurme-289998840.html

Обвиняемый в убийстве женщины-трансгендера в Тбилиси будет ждать приговора в тюрьме

Обвиняемый в убийстве женщины-трансгендера в Тбилиси будет ждать приговора в тюрьме

Sputnik Грузия

Джаиани грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 21.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-21T11:11+0400

2024-09-21T11:11+0400

2024-09-21T11:11+0400

кесария абрамидзе

тбилисский городской суд

тбилиси

сенаки

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происшествия

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения Беке Джаиани, обвиняемому в убийстве первой женщины-трансгендера в стране Кесарии Абрамидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Своим решением суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры Грузии. Джаиани предъявлены обвинения в совершении умышленного убийства с особой жестокостью по гендерному признаку. Ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Расследование МВД показало, что примерно за неделю до убийства между Абрамидзе и обвиняемым возникли разногласия по личному вопросу и из-за этого они расстались. В день убийства, 18 сентября, в 15:50 Джаиани приобрел в одном из магазинов на улице Адама Мицкевича в Тбилиси складной нож Opinel и задумал встретиться с Абрамидзе. По словам обвиняемого, Абрамидзе согласилась на встречу взамен на обнародование в социальной сети отображающих их отношения фотографий. Обвиняемый ради встречи и осуществления замысла согласился на обнародование снимков, после чего Абрамидзе залила фотографии в соцсеть. От площади Саакадзе обвиняемый отправился на такси к дому Абрамидзе. На место он прибыл около 19:10, зашел там же в продуктовый магазин, приобрел алкоголь и около 19:27 вошел в квартиру Абрамидзе. По версии прокуратуры на почве спора, с мотивом мести, обвиняемый сначала ударил Кесарию Абрамидзе рукой, а после нанес 28 ранений в разные части тела приобретенным в тот же день ножом. От полученных повреждений Кесария Абрамидзе скончалась на месте.Раскрыты детали убийства первой женщины-трансгендера в Грузии>>Примерно через 20 минут Джаиани вышел из квартиры жертвы и быстрыми шагами спустился по лестнице. С улицы Автандили он отправился через улицу Вепхисткаосани сначала на улицу Мириан Мепе, а потом на улицу Парнаваз Мепе, где зашел в квартиру родственника и переоделся, сменив только окровавленную футболку. Покинув эту квартиру, он сначала на такси отправился до метро "Дидубе", откуда на метро доехал до станции "Сараджишвили", а далее на такси отправился в сторону Сенаки (регион Самегрело – Земо Сванети), что примерно в 280 км от Тбилиси. Полиция остановила машину на пути в Самтредия (250 км от Тбилиси), на прилегающей к Кутаисскому международному аэропорту территории, и задержала обвиняемого. В рамках расследования велась скрытая аудио- и видеосъемка, в ходе которой обвиняемый рассказывал о деталях преступления. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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кесария абрамидзе, тбилисский городской суд, тбилиси, сенаки, самегрело, новости, происшествия, грузия