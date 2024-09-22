https://sputnik-georgia.ru/20240922/na-kakie-dengi-partii-mogut-uchastvovat-v-vyborakh-v-gruzii-289994785.html

На какие деньги партии могут участвовать в выборах в Грузии?

На какие деньги партии могут участвовать в выборах в Грузии?

Sputnik Грузия

Всего для участия в выборах к 20 сентября регистрацию прошли 26 партий 22.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-22T13:01+0400

2024-09-22T13:01+0400

2024-09-22T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Финансовая сторона вопроса участия партий в выборах в Грузии является одной из самых спорных в грузинской политике, хотя все вопросы отрегулированы законом – от размера трат до стоимости рекламы.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Всего для участия в выборах к 20 сентября регистрацию прошли 26 партий. Каждая партия обязана предоставить Антикоррупционному бюро информацию о банковском счете, с которого будет финансироваться избирательная кампания. Данные о тратах публикуются каждые три недели на сайте бюро.Предоставленная информация об указанном фонде должна содержать также контактные данные лиц, ответственных за управление фондом избирательной кампании. Расходами на кампанию по проведению выборов считаются совокупность денежных средств, предназначенных для кампании по проведению выборов и зачисленных на соответствующий банковский счет, а также все виды безвозмездно получаемых товаров и услуг (выраженные в рыночных ценах), кроме стоимости бесплатного рекламного времени, полученного в порядке, установленном законом. Не допускается использование избирательным субъектом во время выборов иных средств, кроме средств соответствующего фонда избирательной кампании. В указанный объем входят расходы, понесенные избирательным субъектом и другим лицом в его пользу, которые установлены Антикоррупционным бюро и о которых извещается соответствующий избирательный субъект. Политическая реклама Партии, финансируемые государством, имеют право на бесплатную телевизионную политическую рекламу. Очередность и график выпуска рекламы определяют вещатели с учетом равноправного времени трансляции. При этом очередность размещения бесплатной политической рекламы зависит от размера финансирования, получаемого избирательным субъектом. Что касается платной политической рекламы, то ее стоимость зависит от вещателя и времени показа. Sputnik Грузия собрал информацию о стоимости одной минуты платной политической рекламы в период с 18:00 до 23:00 ведущих телеканалов Грузии: "Рустави 2" Первый канал Общественного вещателя "Имеди" "Формула" "Мтавари архи" "ТВ Пирвели" Парламентские выборы в Грузии 2024Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Курс лари по отношению к доллару США на 20 сентября составляет 2,7236 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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