На какие деньги партии могут участвовать в выборах в Грузии?
© Courtesy of CEC of GeorgiaЦИК Грузии учит избирателей голосовать по новым технологиям
© Courtesy of CEC of Georgia
Подписаться
Всего для участия в выборах к 20 сентября регистрацию прошли 26 партий
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Финансовая сторона вопроса участия партий в выборах в Грузии является одной из самых спорных в грузинской политике, хотя все вопросы отрегулированы законом – от размера трат до стоимости рекламы.
Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Всего для участия в выборах к 20 сентября регистрацию прошли 26 партий.
Согласно грузинскому законодательству, кампания по проведению выборов должна финансироваться из фонда политической партии.
Каждая партия обязана предоставить Антикоррупционному бюро информацию о банковском счете, с которого будет финансироваться избирательная кампания. Данные о тратах публикуются каждые три недели на сайте бюро.
Предоставленная информация об указанном фонде должна содержать также контактные данные лиц, ответственных за управление фондом избирательной кампании.
Расходами на кампанию по проведению выборов считаются совокупность денежных средств, предназначенных для кампании по проведению выборов и зачисленных на соответствующий банковский счет, а также все виды безвозмездно получаемых товаров и услуг (выраженные в рыночных ценах), кроме стоимости бесплатного рекламного времени, полученного в порядке, установленном законом.
Не допускается использование избирательным субъектом во время выборов иных средств, кроме средств соответствующего фонда избирательной кампании.
Общий объем расходов, понесенных избирательным субъектом в течение года, не должен превышать 0,04% валового внутреннего продукта Грузии за предыдущий год.
В указанный объем входят расходы, понесенные избирательным субъектом и другим лицом в его пользу, которые установлены Антикоррупционным бюро и о которых извещается соответствующий избирательный субъект.
Политическая реклама
Партии, финансируемые государством, имеют право на бесплатную телевизионную политическую рекламу. Очередность и график выпуска рекламы определяют вещатели с учетом равноправного времени трансляции. При этом очередность размещения бесплатной политической рекламы зависит от размера финансирования, получаемого избирательным субъектом.
Финансирование из бюджета получают партии, набравшие более 1% голосов, в размере 15 лари за каждый из голосов, в пределах первых 50 000 действительных голосов, полученных в ходе последних выборов парламента Грузии, а за каждый из действительных голосов, полученных впоследствии, – в размере 5 лари, в том случае если она имеет более половины представителей в парламенте из прошедших по спискам и более половины прошедших по спискам не пропускают более половины заседаний пленарной сессии по неуважительной причине.
Что касается платной политической рекламы, то ее стоимость зависит от вещателя и времени показа.
Sputnik Грузия собрал информацию о стоимости одной минуты платной политической рекламы в период с 18:00 до 23:00 ведущих телеканалов Грузии:
"Рустави 2"
18:30 – 8,8 тысячи лари
19:05 – 20:10 – 9,4 тысячи лари
21:51 – 14,9 тысячи лари
22:30 – 22:50 – 20,4 тысячи лари
Первый канал Общественного вещателя
18:00 – 00:59 – 3,3 тысячи лари
"Имеди"
18:15 – 19:39 - 10,34 тысячи лари
20:30 – 16,26 тысячи лари
21:37 – 15,95 тысячи лари
22:30 – 22:37 – 21,56 тысячи лари
"Формула"
18:20 – 19:15 – 1,5 тысячи лари
19:15 – 2 тысячи лари
20:55– 21:55 – 2,5 тысячи лари
"Мтавари архи"
18:30 – 20:00 – 3,06 тысячи лари
20:30 – 20:54 – 4 тысячи лари
21:30 – 23:00 – 5 тысяч лари
"ТВ Пирвели"
18:30 – 19:30 – 4,05 тысячи лари
19:54 – 5 тысяч лари
20:42 – 4,6 – 4,8 тысячи лари
21:20 – 4,8 – 5 тысячи лари
22: 20 – 4,9 тысячи лари.
Парламентские выборы в Грузии 2024
Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.
Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.
Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.
© SputnikПарламентские выборы в Грузии 2024
Парламентские выборы в Грузии 2024
© Sputnik
Курс лари по отношению к доллару США на 20 сентября составляет 2,7236 GEL/$1.