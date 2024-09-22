https://sputnik-georgia.ru/20240922/tsik-gruzii-uzhe-zaregistrirovala-bolee-40-mestnykh-organizatsiy-dlya-nablyudeniya-za-vyborami-289985901.html

ЦИК Грузии уже зарегистрировала более 40 местных организаций для наблюдения за выборами

ЦИК Грузии уже зарегистрировала более 40 местных организаций для наблюдения за выборами

Sputnik Грузия

Регистрация местных наблюдательных организаций продлится до 21 октября 22.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-22T09:01+0400

2024-09-22T09:01+0400

2024-09-22T09:01+0400

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парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии, по данным на 20 сентября, для наблюдения за парламентскими выборами зарегистрировала 42 местные организации. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года. Официальная предвыборная кампания стартовала 27 августа. Регистрация местных наблюдательных организаций продлится до 21 октября. Местной наблюдательной организацией может быть местное непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Грузии не позднее одного года до дня голосования, устав или иной учредительный документ которого на момент регистрации предусматривает мониторинг выборов или (и) защиту прав человека. По данным на 20 сентября, регистрацию прошли следующие местные организации: После завершения подачи заявок и проверок ЦИК Грузии опубликует на своей странице число наблюдателей от каждой организации. Одна местная организация вправе иметь на избирательном участке одновременно не более одного наблюдателя. Парламентские выборы в Грузии 2024 Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, международное общество справедливых выборов и демократии, цик грузии, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024