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Ветераны "Милана" и сборной Грузии по футболу поделились эмоциями после матча в Тбилиси
Ветераны "Милана" и сборной Грузии по футболу поделились эмоциями после матча в Тбилиси
Sputnik Грузия
В товарищеском матче за "Милан" сыграли такие звезды, как Кака, Ривалдо, Сержиньо, Зеедорф и Кафу 22.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-22T17:15+0400
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2024-09-22T17:15+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Матч легенд футбола между ветеранами сборной Грузии и итальянского "Милана" в Тбилиси, который выиграли гости в серии послематчевых пенальти (3:1), стал возвращением в прошлое для вышедших на поле стадиона Михаила Месхи игроков. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Матч прошел в рамках проекта The Legend Series, созданного в партнерстве Sports Orient и Europebet. Проект предусматривает приезд в Грузию в ближайшие три года легендарных футболистов. В марте 2024 года в Батуми состоялся матч между звездами миланского "Интера" и сборной Грузии. По словам главного тренера команды "Легенды Грузии" Темура Кецбая, такие игры важны для популяризации футбола. "Для популяризации футбола необходимо больше таких игр, особенно в период, когда в Грузии футбольный бум", – сказал Кецбая. Сборная Грузии по футболу поднялась в рейтинге ФИФА сразу на несколько строчек>>Оценил игру и президент Федерации футбола, игрок-ветеран Леван Кобиашвили. В товарищеском матче за "Милан" сыграли такие звезды, как Кака, Ривалдо, Сержиньо, Зеедорф и Кафу. За сборную Грузии выступили Каха Каладзе, Леван Кобиашвили, Георгий Кинкладзе, Арчил Арвеладзе, Михаил Кавелашвили и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, леван кобиашвили, темур кецбая, михаил месхи, тбилиси, футбол
спорт, грузия, новости, леван кобиашвили, темур кецбая, михаил месхи, тбилиси, футбол
Ветераны "Милана" и сборной Грузии по футболу поделились эмоциями после матча в Тбилиси
В товарищеском матче за "Милан" сыграли такие звезды, как Кака, Ривалдо, Сержиньо, Зеедорф и Кафу
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Матч легенд футбола между ветеранами сборной Грузии и итальянского "Милана" в Тбилиси, который выиграли гости в серии послематчевых пенальти (3:1), стал возвращением в прошлое для вышедших на поле стадиона Михаила Месхи игроков.
Матч прошел в рамках проекта The Legend Series, созданного в партнерстве Sports Orient и Europebet. Проект предусматривает приезд в Грузию в ближайшие три года легендарных футболистов. В марте 2024 года в Батуми состоялся матч между звездами миланского "Интера" и сборной Грузии.
"Это очень красивый город. На стадионе царила красивая атмосфера, потому что, когда столько людей приходит посмотреть на бывших игроков, для нас это тоже очень приятно", – сказал ветеран "Милана" Кристиан Брок.
По словам главного тренера команды "Легенды Грузии" Темура Кецбая, такие игры важны для популяризации футбола.
"Для популяризации футбола необходимо больше таких игр, особенно в период, когда в Грузии футбольный бум", – сказал Кецбая.
Оценил игру и президент Федерации футбола, игрок-ветеран Леван Кобиашвили.
"Нам представилась возможность надеть майку сборной, это большая честь и счастье. Это был счастливый день, мы наслаждались им", – сказал Кобиашвили.
В товарищеском матче за "Милан" сыграли такие звезды, как Кака, Ривалдо, Сержиньо, Зеедорф и Кафу. За сборную Грузии выступили Каха Каладзе, Леван Кобиашвили, Георгий Кинкладзе, Арчил Арвеладзе, Михаил Кавелашвили и другие.