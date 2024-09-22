https://sputnik-georgia.ru/20240922/veterany-milana-i-sbornoy-gruzii-po-futbolu-podelilis-emotsiyami-posle-matcha-v-tbilisi-290008931.html

Ветераны "Милана" и сборной Грузии по футболу поделились эмоциями после матча в Тбилиси

Ветераны "Милана" и сборной Грузии по футболу поделились эмоциями после матча в Тбилиси

Sputnik Грузия

В товарищеском матче за "Милан" сыграли такие звезды, как Кака, Ривалдо, Сержиньо, Зеедорф и Кафу 22.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-22T17:15+0400

2024-09-22T17:15+0400

2024-09-22T17:15+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Матч легенд футбола между ветеранами сборной Грузии и итальянского "Милана" в Тбилиси, который выиграли гости в серии послематчевых пенальти (3:1), стал возвращением в прошлое для вышедших на поле стадиона Михаила Месхи игроков. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Матч прошел в рамках проекта The Legend Series, созданного в партнерстве Sports Orient и Europebet. Проект предусматривает приезд в Грузию в ближайшие три года легендарных футболистов. В марте 2024 года в Батуми состоялся матч между звездами миланского "Интера" и сборной Грузии. По словам главного тренера команды "Легенды Грузии" Темура Кецбая, такие игры важны для популяризации футбола. "Для популяризации футбола необходимо больше таких игр, особенно в период, когда в Грузии футбольный бум", – сказал Кецбая. Сборная Грузии по футболу поднялась в рейтинге ФИФА сразу на несколько строчек>>Оценил игру и президент Федерации футбола, игрок-ветеран Леван Кобиашвили. В товарищеском матче за "Милан" сыграли такие звезды, как Кака, Ривалдо, Сержиньо, Зеедорф и Кафу. За сборную Грузии выступили Каха Каладзе, Леван Кобиашвили, Георгий Кинкладзе, Арчил Арвеладзе, Михаил Кавелашвили и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, леван кобиашвили, темур кецбая, михаил месхи, тбилиси, футбол