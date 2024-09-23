https://sputnik-georgia.ru/20240923/deputat-nazval-vystupayuschie-za-otmenu-bezviza-gruzii-s-es-npo-predatelyami-290014466.html
Депутат назвал выступающие за отмену безвиза Грузии с ЕС НПО предателями
Депутат назвал выступающие за отмену безвиза Грузии с ЕС НПО предателями
Sputnik Грузия
Требующие этого организации думают только об одном, как устроить госпереворот в стране и втянуть Грузию в войну, утверждает политик 23.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-23T14:14+0400
2024-09-23T14:14+0400
2024-09-23T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Неправительственные организации, которые требуют приостановки безвизового режима с Евросоюзом, являются предателями и врагами грузинского народа, так как это достижение, которым пользуются все граждане Грузии, заявил депутат от партии "Сила народа" Созар Субари. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>ЕС может рассмотреть вопрос о приостановлении безвизового режима для граждан Грузии на основании требования части грузинских НПО, согласно отчету Института Маккейна. Этот вопрос назван в числе семи действий, которые политики США и ЕС должны предпринять перед парламентскими выборами в Грузии. Среди прочих также введение санкций в отношении лидеров правящей силы, в том числе основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Они думают только об одном, как устроить государственный переворот в стране и втянуть Грузию в войну, утверждает Субари. "К сожалению, это и желание, и мечта, и действия обычной агентуры без родины, но грузинский народ ответит этим лицам без родины 26 октября", – отметил он. Ранее посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что временное приостановление действия безвизового режима – один из инструментов, который ЕС может задействовать в случае, если дистанция между Евросоюзом и Грузией увеличится. После принятия в Грузии т. н. закона об "иноагентах", США и ЕС начали дистанцироваться от страны – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии, и в СМИ заговорили о возможной приостановке Евросоюзом безвиза. Делегация ПАСЕ едет в Тбилиси, чтобы оценить политический климат перед выборами>>Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал заявления о возможной отмене Евросоюзом безвизового режима для граждан Грузии, введенного в 2017 году, "попыткой дешевого шантажа". Помимо предоставления статуса, в прошлом году Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти. Парламентские выборы в Грузии 2024 Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, сша, украина, молдова, созар субари, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, "сила народа", безвизовый режим грузии с ес под угрозой?, безвизовый режим
политика, новости, грузия, сша, украина, молдова, созар субари, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, "сила народа", безвизовый режим грузии с ес под угрозой?, безвизовый режим
Депутат назвал выступающие за отмену безвиза Грузии с ЕС НПО предателями
Требующие этого организации думают только об одном, как устроить госпереворот в стране и втянуть Грузию в войну, утверждает политик
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Неправительственные организации, которые требуют приостановки безвизового режима с Евросоюзом, являются предателями и врагами грузинского народа, так как это достижение, которым пользуются все граждане Грузии, заявил депутат от партии "Сила народа" Созар Субари.
ЕС может рассмотреть вопрос о приостановлении безвизового режима для граждан Грузии на основании требования части грузинских НПО, согласно отчету Института Маккейна. Этот вопрос назван в числе семи действий, которые политики США и ЕС должны предпринять перед парламентскими выборами в Грузии. Среди прочих также введение санкций в отношении лидеров правящей силы, в том числе основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.
"Право на безвизовые поездки в Европу, которое сегодня есть у грузинского народа, является достижением власти "Грузинской мечты". Но этим достижением пользуется грузинский народ, все граждане Грузии. Когда агентура НПО требует это упразднить, это означает, что они просто предатели, враги грузинского народа", – сказал журналистам Субари.
Они думают только об одном, как устроить государственный переворот в стране и втянуть Грузию в войну, утверждает Субари.
"К сожалению, это и желание, и мечта, и действия обычной агентуры без родины, но грузинский народ ответит этим лицам без родины 26 октября", – отметил он.
Ранее посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что временное приостановление действия безвизового режима – один из инструментов, который ЕС может задействовать в случае, если дистанция между Евросоюзом и Грузией увеличится.
После принятия в Грузии т. н. закона об "иноагентах", США и ЕС начали дистанцироваться от страны – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии, и в СМИ заговорили о возможной приостановке Евросоюзом безвиза.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал заявления о возможной отмене Евросоюзом безвизового режима для граждан Грузии, введенного в 2017 году, "попыткой дешевого шантажа".
Помимо предоставления статуса, в прошлом году Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.
С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти.
Парламентские выборы в Грузии 2024
Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.
Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.
Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.