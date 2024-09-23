https://sputnik-georgia.ru/20240923/deputat-nazval-vystupayuschie-za-otmenu-bezviza-gruzii-s-es-npo-predatelyami-290014466.html

Депутат назвал выступающие за отмену безвиза Грузии с ЕС НПО предателями

Депутат назвал выступающие за отмену безвиза Грузии с ЕС НПО предателями

Sputnik Грузия

Требующие этого организации думают только об одном, как устроить госпереворот в стране и втянуть Грузию в войну, утверждает политик 23.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-23T14:14+0400

2024-09-23T14:14+0400

2024-09-23T14:14+0400

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ираклий кобахидзе

"сила народа"

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Неправительственные организации, которые требуют приостановки безвизового режима с Евросоюзом, являются предателями и врагами грузинского народа, так как это достижение, которым пользуются все граждане Грузии, заявил депутат от партии "Сила народа" Созар Субари. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>ЕС может рассмотреть вопрос о приостановлении безвизового режима для граждан Грузии на основании требования части грузинских НПО, согласно отчету Института Маккейна. Этот вопрос назван в числе семи действий, которые политики США и ЕС должны предпринять перед парламентскими выборами в Грузии. Среди прочих также введение санкций в отношении лидеров правящей силы, в том числе основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Они думают только об одном, как устроить государственный переворот в стране и втянуть Грузию в войну, утверждает Субари. "К сожалению, это и желание, и мечта, и действия обычной агентуры без родины, но грузинский народ ответит этим лицам без родины 26 октября", – отметил он. Ранее посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что временное приостановление действия безвизового режима – один из инструментов, который ЕС может задействовать в случае, если дистанция между Евросоюзом и Грузией увеличится. После принятия в Грузии т. н. закона об "иноагентах", США и ЕС начали дистанцироваться от страны – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии, и в СМИ заговорили о возможной приостановке Евросоюзом безвиза. Делегация ПАСЕ едет в Тбилиси, чтобы оценить политический климат перед выборами>>Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал заявления о возможной отмене Евросоюзом безвизового режима для граждан Грузии, введенного в 2017 году, "попыткой дешевого шантажа". Помимо предоставления статуса, в прошлом году Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти. Парламентские выборы в Грузии 2024 Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, сша, украина, молдова, созар субари, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, "сила народа", безвизовый режим грузии с ес под угрозой?, безвизовый режим