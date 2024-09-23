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Делегация ПАСЕ едет в Тбилиси, чтобы оценить политический климат перед выборами
Делегация ПАСЕ едет в Тбилиси, чтобы оценить политический климат перед выборами
Sputnik Грузия
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года 23.09.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в составе шести человек 23-24 сентября совершит предвыборный визит в Грузию для оценки избирательной кампании и политического климата, говорится в официальной информации на сайте ПАСЕ. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года. Официальная предвыборная кампания стартовала 27 августа. Регистрация международных наблюдательных организаций продлится до 22 октября. Также пройдут встречи с представителями НПО, СМИ, Национальной комиссии по коммуникациям и Антикоррупционного бюро. Возглавляет делегацию ПАСЕ депутат Европарламента Юлиан Булай (Румыния). Миссия ОБСЕ/БДИПЧ приступила к наблюдению за выборами в Грузии>>По итогам визита члены делегации выступят с заявлением. Для наблюдения за выборами вместе с другими международными наблюдателями в полном составе делегация прибудет в Тбилиси 26 октября. Парламентские выборы в Грузии 2024 Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, пасе, антикоррупционное бюро, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , румыния, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024
политика, грузия, новости, тбилиси, пасе, антикоррупционное бюро, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , румыния, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024
Делегация ПАСЕ едет в Тбилиси, чтобы оценить политический климат перед выборами
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в составе шести человек 23-24 сентября совершит предвыборный визит в Грузию для оценки избирательной кампании и политического климата, говорится в официальной информации на сайте ПАСЕ.
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года. Официальная предвыборная кампания стартовала 27 августа. Регистрация международных наблюдательных организаций продлится до 22 октября.
В Тбилиси делегация встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, спикером парламента Шалвой Папуашвили, заместителем министра внутренних дел, членами парламентского большинства и оппозиции, председателем и членами Центральной избирательной комиссии.
Также пройдут встречи с представителями НПО, СМИ, Национальной комиссии по коммуникациям и Антикоррупционного бюро. Возглавляет делегацию ПАСЕ депутат Европарламента Юлиан Булай (Румыния).
По итогам визита члены делегации выступят с заявлением. Для наблюдения за выборами вместе с другими международными наблюдателями в полном составе делегация прибудет в Тбилиси 26 октября.
Парламентские выборы в Грузии 2024
Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.
Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.
Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.