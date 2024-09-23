https://sputnik-georgia.ru/20240923/delegatsiya-pase-edet-v-tbilisi-chtoby-otsenit-politicheskiy-klimat-pered-vyborami-290009603.html

Делегация ПАСЕ едет в Тбилиси, чтобы оценить политический климат перед выборами

Делегация ПАСЕ едет в Тбилиси, чтобы оценить политический климат перед выборами

Sputnik Грузия

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года 23.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-23T09:01+0400

2024-09-23T09:01+0400

2024-09-23T09:01+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

пасе

антикоррупционное бюро

шалва папуашвили

саломе зурабишвили

румыния

парламентские выборы

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/18/277030108_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_64c8c2915f818cdeecd96898f5faaacb.jpg

ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в составе шести человек 23-24 сентября совершит предвыборный визит в Грузию для оценки избирательной кампании и политического климата, говорится в официальной информации на сайте ПАСЕ. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года. Официальная предвыборная кампания стартовала 27 августа. Регистрация международных наблюдательных организаций продлится до 22 октября. Также пройдут встречи с представителями НПО, СМИ, Национальной комиссии по коммуникациям и Антикоррупционного бюро. Возглавляет делегацию ПАСЕ депутат Европарламента Юлиан Булай (Румыния). Миссия ОБСЕ/БДИПЧ приступила к наблюдению за выборами в Грузии>>По итогам визита члены делегации выступят с заявлением. Для наблюдения за выборами вместе с другими международными наблюдателями в полном составе делегация прибудет в Тбилиси 26 октября. Парламентские выборы в Грузии 2024 Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

румыния

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, тбилиси, пасе, антикоррупционное бюро, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , румыния, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024