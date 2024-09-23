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Всемирным банк опроверг утверждения Блинкена о регрессе в Грузии – "Сила народа"
Всемирным банк опроверг утверждения Блинкена о регрессе в Грузии – "Сила народа"
Sputnik Грузия
За 11 лет Грузия смогла улучшить позиции в Индексе доступа к правосудию на 21 процентный пункт, что является лучшим результатом в Европе и Азии 23.09.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Исследование, обнародованное Всемирным банком, полностью опровергло утверждения посла ЕС Павла Герчинского, госсекретаря США Энтони Блинкена и главы пресс-службы Госдепа Мэтью Миллера о том, что в Грузии регресс демократии и правосудия, написал член партии "Сила народа" Зураб Кадагидзе в социальной сети. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно Индексу доступа к правосудию, основанного на результатах многолетнего исследования, Грузия набрала 82% при 100-процентном доступе к системе правосудия, что является историческим максимумом. Индекс оценивает степень, в которой граждане пользуются безопасным и эффективным доступом к правосудию.По словам депутата, перед выборами 26 октября такие исследования "сведут с ума" как местных, так и "импортных нацев" (члены крупнейшей оппозиционной партии "Единственное национальное движение" – ред.). "Чувствую, что перед выборами отдельно эти исследования сведут с ума местных и "импортных" нацев, и отдельно – настроение избирателей, которое является самым достоверным индексом на пути сокрушительного поражения и окончательного отсечения из Грузии глобальной партии войны", – написал Кадагидзе. По утверждению лидеров "Грузинской мечты", "глобальная партия войны" – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России.Грузия опережает многие страны ЕС по открытости правительства – замминистра>>По итогам 2023 года Грузия опередила следующих кандидатов в ЕС, а также страны-члены НАТО и ЕС: Румынию, Польшу, Турцию, Северную Македонию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Молдову, Украину и сравнялась с Венгрией и Хорватией. За 11-летний период Грузия смогла улучшить свой рейтинг на 21 процентный пункт, что является лучшим результатом в Европе и Азии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, сша, всемирный банк, "сила народа", румыния, польша, политика, европа, азия
Всемирным банк опроверг утверждения Блинкена о регрессе в Грузии – "Сила народа"
19:16 23.09.2024 (обновлено: 19:20 23.09.2024)
За 11 лет Грузия смогла улучшить позиции в Индексе доступа к правосудию на 21 процентный пункт, что является лучшим результатом в Европе и Азии
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Исследование, обнародованное Всемирным банком, полностью опровергло утверждения посла ЕС Павла Герчинского, госсекретаря США Энтони Блинкена и главы пресс-службы Госдепа Мэтью Миллера о том, что в Грузии регресс демократии и правосудия, написал член партии "Сила народа" Зураб Кадагидзе в социальной сети.
Согласно Индексу доступа к правосудию, основанного на результатах многолетнего исследования, Грузия набрала 82% при 100-процентном доступе к системе правосудия, что является историческим максимумом. Индекс оценивает степень, в которой граждане пользуются безопасным и эффективным доступом к правосудию.
"Прежде чем Герчинские, Блинкены и Миллеры начнут говорить о "белорусизации" Грузии, пусть пока внесут Всемирный банк в список санкционных, а то рухнул всякого рода нарратив и грязная провокация о регрессе демократии и правосудия в Грузии", – заявил Кадагидзе.
По словам депутата, перед выборами 26 октября такие исследования "сведут с ума" как местных, так и "импортных нацев" (члены крупнейшей оппозиционной партии "Единственное национальное движение" – ред.).
"Чувствую, что перед выборами отдельно эти исследования сведут с ума местных и "импортных" нацев, и отдельно – настроение избирателей, которое является самым достоверным индексом на пути сокрушительного поражения и окончательного отсечения из Грузии глобальной партии войны", – написал Кадагидзе.
По утверждению лидеров "Грузинской мечты", "глобальная партия войны" – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России.
По итогам 2023 года Грузия опередила следующих кандидатов в ЕС, а также страны-члены НАТО и ЕС: Румынию, Польшу, Турцию, Северную Македонию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Молдову, Украину и сравнялась с Венгрией и Хорватией.
За 11-летний период Грузия смогла улучшить свой рейтинг на 21 процентный пункт, что является лучшим результатом в Европе и Азии.