https://sputnik-georgia.ru/20240923/gryaznye-provokatsii-o-regresse-gruzinskoy-demokratii-oprovergnuty--sila-naroda-290018750.html

Всемирным банк опроверг утверждения Блинкена о регрессе в Грузии – "Сила народа"

Всемирным банк опроверг утверждения Блинкена о регрессе в Грузии – "Сила народа"

Sputnik Грузия

За 11 лет Грузия смогла улучшить позиции в Индексе доступа к правосудию на 21 процентный пункт, что является лучшим результатом в Европе и Азии 23.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-23T19:16+0400

2024-09-23T19:16+0400

2024-09-23T19:20+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Исследование, обнародованное Всемирным банком, полностью опровергло утверждения посла ЕС Павла Герчинского, госсекретаря США Энтони Блинкена и главы пресс-службы Госдепа Мэтью Миллера о том, что в Грузии регресс демократии и правосудия, написал член партии "Сила народа" Зураб Кадагидзе в социальной сети. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно Индексу доступа к правосудию, основанного на результатах многолетнего исследования, Грузия набрала 82% при 100-процентном доступе к системе правосудия, что является историческим максимумом. Индекс оценивает степень, в которой граждане пользуются безопасным и эффективным доступом к правосудию.По словам депутата, перед выборами 26 октября такие исследования "сведут с ума" как местных, так и "импортных нацев" (члены крупнейшей оппозиционной партии "Единственное национальное движение" – ред.). "Чувствую, что перед выборами отдельно эти исследования сведут с ума местных и "импортных" нацев, и отдельно – настроение избирателей, которое является самым достоверным индексом на пути сокрушительного поражения и окончательного отсечения из Грузии глобальной партии войны", – написал Кадагидзе. По утверждению лидеров "Грузинской мечты", "глобальная партия войны" – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России.Грузия опережает многие страны ЕС по открытости правительства – замминистра>>По итогам 2023 года Грузия опередила следующих кандидатов в ЕС, а также страны-члены НАТО и ЕС: Румынию, Польшу, Турцию, Северную Македонию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Молдову, Украину и сравнялась с Венгрией и Хорватией. За 11-летний период Грузия смогла улучшить свой рейтинг на 21 процентный пункт, что является лучшим результатом в Европе и Азии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, сша, всемирный банк, "сила народа", румыния, польша, политика, европа, азия