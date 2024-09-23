https://sputnik-georgia.ru/20240923/kakoy-sportivnyy-suvenir-iz-kollektsii-premera-gruzii-yavlyaetsya-samym-tsennym-290010672.html
Какой спортивный сувенир из коллекции премьера Грузии является самым ценным?
Какой спортивный сувенир из коллекции премьера Грузии является самым ценным?
Sputnik Грузия
По словам Кобахидзе, в его небольшой коллекции есть мячи с подписями футболистов и регбистов, а также футболки 23.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-23T15:15+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Особое место среди коллекции спортивных сувениров премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе занимает ядро чемпиона Паралимпиады в Париже Гиги Очхикидзе, рассказал глава правительства в эфире телекомпании "Рустави 2". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Гига Очхикидзе – второй в истории грузинского параспорта спортсмен, завоевавший золотую медаль на летних Паралимпийских играх. Первым паралимпийским чемпионом стал парадзюдоист Звиад Гогочури на Играх в Рио в 2016 году. Также, по словам премьера, у него есть мячи с подписями футболистов и регбистов, футболки, за что он им очень благодарен.По словам Кобахидзе, каждый подарок из коллекции по-своему важен – одним из последних также стала майка полузащитника сборной Грузии и испанского "Леванте" Георгия Кочорашвили. Паралимпийцам устроили праздничный прием в Тбилиси и сообщили о наградах>>"Один из последних подарков, который я получил от футболистов, это футболка "Леванте" Кочорашвили. Она очень красивая, и я благодарю за нее Георгия. У меня накопилась небольшая коллекция, и я благодарю всех за эти подарки – подарок каждого для меня особенно эмоционален", – сказал Кобахидзе. Грузия на Паралимпийских играх 2024 Чемпионом Паралимпиады в толкании ядра стал параатлет Гига Очхикидзе, серебряные медали завоевали парадзюдоисты Зураб Зурабиани, Георгий Калдани, стрелок Владимир Чинчараули, парадзюдоист Реваз Чикоидзе (+90 кг), бронзовые медали у парадзюдоистки Инны Калдани, паратхэквондистки Анны Джапаридзе, пафехтовальщицы Нино Тибилашвили и паратяжелоатлета Акакий Джинчарадзе. В составе сборной Грузии на Паралимпиаде в Париже выступили 14 спортсменов в шести видах спорта. Сборная Грузии принимает участие в летних паралимпиадах с 2008 года. Всего до Игр в Париже грузинские спортсмены завоевали четыре медали, из них три – на предыдущей Олимпиаде в Токио (2021 год) и одну – в Рио (2016 год).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, ираклий кобахидзе, георгий кочорашвили, звиад гогочури, париж
спорт, грузия, новости, ираклий кобахидзе, георгий кочорашвили, звиад гогочури, париж
Какой спортивный сувенир из коллекции премьера Грузии является самым ценным?
По словам Кобахидзе, в его небольшой коллекции есть мячи с подписями футболистов и регбистов, а также футболки
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Особое место среди коллекции спортивных сувениров премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе занимает ядро чемпиона Паралимпиады в Париже Гиги Очхикидзе, рассказал глава правительства в эфире телекомпании "Рустави 2".
Гига Очхикидзе – второй в истории грузинского параспорта спортсмен, завоевавший золотую медаль на летних Паралимпийских играх. Первым паралимпийским чемпионом стал парадзюдоист Звиад Гогочури на Играх в Рио в 2016 году.
"Последний, особенно ценный подарок (и большое спасибо Гиге за этот подарок) – это то ядро, благодаря которому он выиграл чемпионат мира в параспорте, стал победителем Паралимпийских игр, и для меня было очень дорого получить этот подарок", – сказал Кобахидзе.
Также, по словам премьера, у него есть мячи с подписями футболистов и регбистов, футболки, за что он им очень благодарен.
По словам Кобахидзе, каждый подарок из коллекции по-своему важен – одним из последних также стала майка полузащитника сборной Грузии и испанского "Леванте" Георгия Кочорашвили.
"Один из последних подарков, который я получил от футболистов, это футболка "Леванте" Кочорашвили. Она очень красивая, и я благодарю за нее Георгия. У меня накопилась небольшая коллекция, и я благодарю всех за эти подарки – подарок каждого для меня особенно эмоционален", – сказал Кобахидзе.
Грузия на Паралимпийских играх 2024
Чемпионом Паралимпиады в толкании ядра стал параатлет Гига Очхикидзе, серебряные медали завоевали парадзюдоисты Зураб Зурабиани, Георгий Калдани, стрелок Владимир Чинчараули, парадзюдоист Реваз Чикоидзе (+90 кг), бронзовые медали у парадзюдоистки Инны Калдани, паратхэквондистки Анны Джапаридзе, пафехтовальщицы Нино Тибилашвили и паратяжелоатлета Акакий Джинчарадзе.
В составе сборной Грузии на Паралимпиаде в Париже выступили 14 спортсменов в шести видах спорта.
Сборная Грузии принимает участие в летних паралимпиадах с 2008 года. Всего до Игр в Париже грузинские спортсмены завоевали четыре медали, из них три – на предыдущей Олимпиаде в Токио (2021 год) и одну – в Рио (2016 год).