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Не стало известного грузинского поэта и переводчика Гиви Шахназари

Не стало известного грузинского поэта и переводчика Гиви Шахназари

Sputnik Грузия

Свои первые переводы Шахназари опубликовал в 1952 году 23.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-23T11:15+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Дом писателей Грузии с прискорбием сообщает о кончине на 92-м году жизни известного грузинского поэта и переводчика Гиви Шахназари, говорится в распространенном сообщении. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Гиви Шахназари родился в 1933 году в Тбилиси. Окончил факультет востоковедения Тбилисского государственного университета. Более 60 лет являлся переводчиком армянской, русской, осетинской и абхазской поэзии. В 1984-1987 годах Гиви Шахназари был художественным руководителем Тбилисского государственного армянского драматического театра имени Адамяна, с 1992 года являлся членом Государственного совета. С 1997 года являлся референтом по межнациональным отношениям в Государственной канцелярии Грузии. С 2015 года – Почетный гражданин Тбилиси. Свои первые переводы Шахназари опубликовал в 1952 году. Нарекаци, Саят-Нова, Чаренц, Исаакян, Ваан Терьян, Сильва Капутикян, Хазиф Ширази – это неполный перечень авторов, в разное время переведенных на грузинский язык переводчиком Гиви Шахназари. Минкульт Грузии поздравил переводчика Гиви Шахназара с 90-летием>>В 1989 году Гиви Шахназари был удостоен премии Егише Чаренца, а в 1998 году – Международной премии Фритьофа Нансена. В 1997 году был награжден Орденом Чести, а спустя три года Орденом преданности Тбилиси. Он также был лауреатом премии "Сагурамо"и премии Джемала Аджиашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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