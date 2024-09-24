https://sputnik-georgia.ru/20240924/bronza-dzagnidze-i-drugie-uspekhi-gruzinskikh-shakhmatistov-na-shakhmatnoy-olimpiade-v-vengrii-290037998.html

Бронза Дзагнидзе и другие успехи грузинских шахматистов на Шахматной олимпиаде в Венгрии

Бронза Дзагнидзе и другие успехи грузинских шахматистов на Шахматной олимпиаде в Венгрии

Sputnik Грузия

Поздравить грузинских шахматистов с успехами в Тбилисском международном аэропорту собрались болельщики и представители Минкульта 24.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-24T19:55+0400

2024-09-24T19:55+0400

2024-09-24T19:55+0400

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нона гаприндашвили

тбилисский международный аэропорт

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Грузинская шахматистка Нана Дзагнидзе завоевала бронзовую медаль в индивидуальном зачете на первой доске на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде в Венгрии, сообщили в Федерации шахмат Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Женская сборная Грузии по шахматам завершила олимпиаду на 6-м месте, а мужская – заняла 19-е место. В Будапеште также состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Всемирной международной шахматной федерации – ФИДЕ. За выдающиеся достижения и вклад в развитие шахмат были отмечены выдающиеся деятели и отдельные организации. Из Венгрии на родину уже вернулись члены женской и мужской сборных Грузии по шахматам, а также легендарная шахматистка Нона Гаприндашвили. "Сыграй с королевой шахмат" – новый проект легендарной Ноны Гаприндашвили>>Поздравить грузинских шахматистов с успехами в Тбилисском международном аэропорту собрались болельщики и представители Минкульта Грузии. Сорок пятая по счету Всемирная шахматная олимпиада проводилась в Венгрии с 10 по 23 сентября по швейцарской системе в 11 туров. Каждая встреча состояла из 4 партий с классическим контролем времени. Чемпионами среди мужских и женских сборных стали представители Индии. В открытом турнире участвовали 197 команд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, тбилиси, нана дзагнидзе, нона гаприндашвили, тбилисский международный аэропорт