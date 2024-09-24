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Коронавирус никуда не делся – грузинский инфекционист

Коронавирус никуда не делся – грузинский инфекционист

Sputnik Грузия

Коронавирус в основном вызывает клинические симптомы, схожие с простудой, и не требует госпитализации, напоминают специалисты 24.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-24T14:44+0400

2024-09-24T14:44+0400

2024-09-24T14:44+0400

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. В Грузии фиксируется высокий показатель распространения коронавируса COVID-19, заявила инфекционист Майя Буцашвили.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Первый случай коронавируса выявили в Грузии 26 февраля 2020 года. От осложнений в результате коронавируса скончались 16 811 человек. Всего в стране было сделано более 2,9 миллиона прививок (население Грузии – 3,7 миллиона человек). Высокий показатель распространения коронавируса, по сравнению с другими респираторными вирусами, наблюдался в Грузии и в летний период, что нехарактерно для сезона, говорили специалисты. Вариант коронавируса, циркулирующий летом, тот же, что и последние два года, т. н. омикрон, отмечали инфекционисты. Он вызывает клинические симптомы, схожие с простудой, не требует госпитализации и редко вызывает повреждение легких. Кроме того, как отметила Буцашвили, в стране грядет сезонное распространение гриппа.В связи с приближением сезона распространения респираторных заболеваний Минздрав Грузии закупит вакцины против вируса гриппа, отмечают эксперты. В 2023 и 2022 годах было закуплено 200 тысяч доз. Вакцина против вируса гриппа будет доступна для граждан Грузии со второй половины октября. Лица, входящие в группу риска, как и в прошлые годы, получат вакцину от государства бесплатно. Более 25 тысяч случаев заболевания оспой обезьян зарегистрировали в Африке – ВОЗ>>В риск-группу входят в первую очередь беременные, пожилые, дети и лица с хроническими заболеваниями. Вакцина также будет бесплатной для медработников и людей, страдающих от избыточного веса. В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении пандемии коронавируса, которую объявила в марте 2020-го.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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коронавирус covid-19, коронавирус в грузии, ситуация с коронавирусом covid-19 в мире, грузия, новости, общество, минздрав, всемирная организация здравоохранения