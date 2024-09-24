https://sputnik-georgia.ru/20240924/kto-posetit-gruziyu-na-vsemirnyy-den-turizma--290035294.html
Кто посетит Грузию на Всемирный день туризма?
Кто посетит Грузию на Всемирный день туризма?
Sputnik Грузия
В течение трех дней Грузия будет в центре внимания международной туристической индустрии и средств массовой информации 24.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-24T15:50+0400
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Министры из 25 стран, лидеры в сфере туризма и представители СМИ съедутся в Грузию на празднование Всемирного дня туризма Всемирной туристской организации ООН 27 сентября, заявила журналистам замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Ежегодно 27 сентября в мире отмечают Всемирный день туризма (World Tourism Day). Тема праздника меняется ежегодно и посвящена одной из актуальных проблем мирового туризма. В 2024 году тема Всемирного дня туризма – "Туризм и мир". Грузия первой в регионе стала страной-хозяйкой мероприятия в текущем году. По ее словам, в течение трех дней Грузия будет в центре внимания как международной туристической индустрии, так и средств массовой информации. В рамках мероприятия пройдут три дискуссионные панели, на которых будут обсуждаться мировые тренды и тенденции развития туризма, важность мира с точки зрения развития отрасли и вопросы сотрудничества между странами в этом направлении. Доходы Грузии от туризма продолжают расти – оценка инвесткомпании>>Грузия была избрана местом проведения главного мероприятия туристической индустрии глобального масштаба в начале июня 2023 года – 38 стран-членов Европейской комиссии Всемирной туристской организации ООН единогласно поддержали проведение Всемирного дня туризма в Грузии в 2024 году. Международный праздник был учрежден Генассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году. Цель праздника – пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Он призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, новости, тбилиси, мариам квривишвили, всемирная туристская организация, оон
туризм, грузия, новости, тбилиси, мариам квривишвили, всемирная туристская организация, оон
Кто посетит Грузию на Всемирный день туризма?
В течение трех дней Грузия будет в центре внимания международной туристической индустрии и средств массовой информации
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Министры из 25 стран, лидеры в сфере туризма и представители СМИ съедутся в Грузию на празднование Всемирного дня туризма Всемирной туристской организации ООН 27 сентября, заявила журналистам замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.
Ежегодно 27 сентября в мире отмечают Всемирный день туризма (World Tourism Day). Тема праздника меняется ежегодно и посвящена одной из актуальных проблем мирового туризма. В 2024 году тема Всемирного дня туризма – "Туризм и мир". Грузия первой в регионе стала страной-хозяйкой мероприятия в текущем году.
"В рамках мероприятия в Грузию прибудут делегации очень высокого ранга, 25 министров из разных стран, ведущие лидеры туристической и транспортной сфер, а также представители СМИ", – заявила Квривишвили.
По ее словам, в течение трех дней Грузия будет в центре внимания как международной туристической индустрии, так и средств массовой информации.
В рамках мероприятия пройдут три дискуссионные панели, на которых будут обсуждаться мировые тренды и тенденции развития туризма, важность мира с точки зрения развития отрасли и вопросы сотрудничества между странами в этом направлении.
Как отметила Квривишвили, проведение представительного мероприятия такого масштаба в Грузии внесет значительный вклад в дальнейшее повышение туристической узнаваемости страны на международной арене.
Грузия была избрана местом проведения главного мероприятия туристической индустрии глобального масштаба в начале июня 2023 года – 38 стран-членов Европейской комиссии Всемирной туристской организации ООН единогласно поддержали проведение Всемирного дня туризма в Грузии в 2024 году.
Международный праздник был учрежден Генассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году.
Цель праздника – пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Он призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению.