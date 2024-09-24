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Ничего не выйдет – глава МИД Грузии ответил призывающим к отмене безвиза c ЕС
Ничего не выйдет – глава МИД Грузии ответил призывающим к отмене безвиза c ЕС
Sputnik Грузия
О том, что некоторые грузинские неправительственные организации настаивают на приостановке безвиза ЕС с Грузией, заявил Институт Маккейна 24.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-24T13:51+0400
2024-09-24T13:51+0400
2024-09-24T14:59+0400
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Неправительственные организации, целенаправленно призывающие Запад к отмене безвизового режима с Грузией, не смогут навредить достижениям страны, заявил министр иностранных дел Илья Дарчиашвили в ответ на отчет Института Маккейна. Несколько грузинских НПО "убедительно настаивали" на том, что приостановление Евросоюзом безвизового режима для граждан Грузии продемонстрировало бы избирателям последствия действий правительства "Грузинской мечты", говорится в отчете американской НКО Институт Маккейна по итогам миссии в Грузию 2-8 сентября. По словам главы МИД, грузинский народ хорошо все видит и дает оценку происходящему. Глава МИД Грузии призвал всех, кто вредит интересам Грузии и народа, остановиться. "Я хочу призвать их прекратить причинять вред стране, прекратить те вредные действия, которые вредят нашей стране, внешней политике нашей страны и интересам нашего народа", – заявил Дарчиашвили. Грузинский народ хотят наказать – премьер Грузии>>Приостановление безвизового режима не исключил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. Он назвал это одним из инструментов, который ЕС может задействовать в случае, если дистанция между Евросоюзом и Грузией еще больше увеличится. После принятия в Грузии т. н. закона об "иноагентах", США и ЕС начали дистанцироваться от страны – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии, и в СМИ заговорили о возможной приостановке Евросоюзом безвиза. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, сша, политика, илья дарчиашвили, закон об "иноагентах"
грузия, новости, сша, политика, илья дарчиашвили, закон об "иноагентах"
Ничего не выйдет – глава МИД Грузии ответил призывающим к отмене безвиза c ЕС
13:51 24.09.2024 (обновлено: 14:59 24.09.2024)
О том, что некоторые грузинские неправительственные организации настаивают на приостановке безвиза ЕС с Грузией, заявил Институт Маккейна
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Неправительственные организации, целенаправленно призывающие Запад к отмене безвизового режима с Грузией, не смогут навредить достижениям страны, заявил министр иностранных дел Илья Дарчиашвили в ответ на отчет Института Маккейна.
Несколько грузинских НПО "убедительно настаивали" на том, что приостановление Евросоюзом безвизового режима для граждан Грузии продемонстрировало бы избирателям последствия действий правительства "Грузинской мечты", говорится в отчете американской НКО Институт Маккейна по итогам миссии в Грузию 2-8 сентября.
"Хочу сказать всем, кто целенаправленно борется с нашей страной, с тем достижением, которым обладает наша страна и которое очень ценно для каждого нашего гражданина, они никак не смогут навредить этому", – сказал Дарчиашвили.
По словам главы МИД, грузинский народ хорошо все видит и дает оценку происходящему.
"Это целенаправленные шаги, предпринятые против нашей страны. Это очень хорошо видит наш народ, очень хорошо оценивает", – заявил Дарчиашвили.
Глава МИД Грузии призвал всех, кто вредит интересам Грузии и народа, остановиться.
"Я хочу призвать их прекратить причинять вред стране, прекратить те вредные действия, которые вредят нашей стране, внешней политике нашей страны и интересам нашего народа", – заявил Дарчиашвили.
Приостановление безвизового режима не исключил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. Он назвал это одним из инструментов, который ЕС может задействовать в случае, если дистанция между Евросоюзом и Грузией еще больше увеличится.
После принятия в Грузии т. н. закона об "иноагентах", США и ЕС начали дистанцироваться от страны – заморожена часть помощи правительству и приостановлена интеграция страны в ЕС. США ввели санкции и визовые ограничения в отношении некоторых граждан Грузии, и в СМИ заговорили о возможной приостановке Евросоюзом безвиза.
В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью.
С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти.