https://sputnik-georgia.ru/20240924/gruzinskiy-narod-khotyat-nakazat--premer-gruzii-290027601.html

Грузинский народ хотят наказать – премьер Грузии

Грузинский народ хотят наказать – премьер Грузии

Sputnik Грузия

Аналогичные процессы уже происходили в Грузии перед тем, как страна получила статус-кандидата в ЕС, заявил Кобахидзе 24.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-24T11:58+0400

2024-09-24T11:58+0400

2024-09-24T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Представители части оппозиции и неправительственных организации, требующие приостановки безвизового режима с Евросоюзом, и их покровители хотят наказать грузинский народ за поддержку правящей партии "Грузинская мечта" и отторжение "радикальной оппозиции", заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя отчет НКО Институт Маккейна в преддверии выборов. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Отчет Института Маккейна включает семь рекомендаций, среди которых ограничение на поездки в страны ЕС лидеров "Грузинской мечты", которые поддержали принятие т. н. закона об "иноагентах", рассмотрение возможности приостановки безвиза ЕС с Грузией, финансовые санкции США против отдельных лидеров партии, включая основателя – Бидзину Иванишвили. "Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело для Грузии", "Республиканская партия" и другие.Это никого не удивляет, поскольку, как отметил глава грузинского правительства, у этих людей есть политическая повестка дня.Кто пишет революционные сценарии и влияет на политику Запада в отношении Грузии?>> "В свое время, когда рассматривался вопрос о предоставлении нам либерализации визового режима, даже тогда эти люди, представители этой политической силы, в том числе соответствующие НПО, активно лоббировали против предоставления визалиберализации", – сказал премьер. После этого были аналогичные процессы, связанные с предоставлением Грузии статуса кандидата в ЕС, и здесь, по словам Кобахидзе, эти организации и соответствующие политические партии напрямую выступали против предоставления статуса кандидата. Глава правительства выразил надежду, что и на этот раз все будет развиваться в позитивном ключе. "Однако я думаю, что все будет очень хорошо развиваться для страны, для грузинского народа, и в конечном итоге мы достигнем наших целей", – заявил премьер.НПО просят ЕС отменить безвиз для Грузии? Реакция депутата>>В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, украина, молдова