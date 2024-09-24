https://sputnik-georgia.ru/20240924/prezident-gruzii-priznala-proval-plana-po-sozdaniyu-alternativy-mechte-i-end-290024694.html

Президент Грузии признала провал плана по созданию альтернативы "Мечте" и ЕНД

Президент Грузии признала провал плана по созданию альтернативы "Мечте" и ЕНД

Sputnik Грузия

На днях истекает срок представления в ЦИК партийных списков, соответственно, желающие объединиться к выборам должны поспешить 24.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-24T00:47+0400

2024-09-24T00:47+0400

2024-09-24T00:47+0400

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высший совет юстиции

георгий гахария

саломе зурабишвили

мамука хазарадзе

единое национальное движение

лело для грузии

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Объединение оппозиционных сил - партии "За Грузию" и созданной партией "Лело" коалиции в преддверии выборов не удалось из-за низкого уровня политической культуры в стране, но переговоры все же дали плоды, сказала президент Грузии Саломе Зурабишвили на брифинге. Зурабишвили была инициатором создания к парламентским выборам 26 октября "позитивного третьего центра", которого так ждет неопределившийся избиратель. То есть не избиратели, которые не являются сторонниками правящей партии "Грузинская мечта" и бывшей партии власти "Единое национальное движение". Она отметила, что не намерена винить какую-либо из сторон в срыве создания крупного оппозиционного объединения - ни партию экс-премьера Грузии Георгия Гахария, ни коалицию, сформированную вокруг партии "Лело". "Лело" создали основатели одного из крупнейших банков страны TBC Bank Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. "Наверно, все виноваты, и в то же время никто", - заявила Зурабишвили. При этом она назвала две причины срыва планов."Во всем этом есть два виновника. Во-первых, политическая культура, которая пока не сформирована, культура поиска компромиссов, так как уступки пока еще считаются слабостью", - сказала Зурабишвили. Вторым виновником неудачного завершения переговоров она назвала недоверие и подозрения, усиленные всякими конспирологическими теориями. При этом президент отметила, что переговоры дали положительные результаты. "Между партиями изменился настрой, и то, что вчера было сложным, постепенно смягчилось. Можно сказать, что будущее необходимое сотрудничество уже будет намного проще", - сказала Зурабишвили. Президент также подчеркнула тот факт, что Гахария спустя несколько месяцев все же присоединился к числу подписавших инициированную ею "Грузинскую хартию". Подписавшие Хартию взяли на себя обязательство после парламентских выборов 26 октября упразднить законы, препятствующие европейскому курсу страны, провести реформы в судебной, правоохранительной и других сферах и досрочные выборы. В Хартии сказано, что этот план должен быть выполнен укомплектованным президентом правительством.Особенности переговоровПереговоры между Гахария и Хазарадзе проводились в резиденции президента 17-18 сентября. После каждой встречи Хазарадзе говорил, что ему нужно время для консультаций в коалиции. Один из лидеров коалиции Леван Цуцкиридзе открыто заявил, что не видит целесообразности объединения с партией Гахария из-за его бэкграунда.По словам Гахария, он уступил все - поступился интересами своей партии ради общей цели - добиться смены власти по итогам выборов, но это привело к жадности с другой стороны. Уступки поощрили жадность – экс-премьер Грузии о срыве слияния его партии с "Лело">>Как отметил Гахария, переговоры следовало прекратить, как только не удалось достичь договоренности о создании нейтральной платформы – участия в выборах с нейтральным названием и избирательным номером. В настоящее время партия "За Грузию" зарегистрирована в ЦИК под номером 25, а коалиция "Сильная Грузия – Лело, Для народа, За свободу" – под номером партии Хазарадзе – 9.Гахария заявил, что хоть и поставил точку в переговорах, он готов вернутся к вопросу, но уже без каких-либо уступок, тем более в вопросе нейтральной платформы. Хазарадзе сравнил предложение Гахария со спецоперацией. По его словам. подобное предложение здравым умом не понять, так как это означает разрушение всего того, что до сих пор строилось. На днях истекает срок представления в ЦИК партийных списков, соответственно, желающие объединиться к выборам должны поспешить.Хартия Зурабишвили"Грузинская хартия", как отметила президент Грузии, отражает порядок и запросы общества. Она по своей сути и духу служит также осуществлению основных шагов, имеющих сегодня экзистенциальное значение для общества, и перекликается с рекомендациями, которые должна выполнить Грузия для вступления в ЕС.Основные пункты хартии:1. Отмена законов, вредящих европейскому курсу страны: все законы, противоречащие европейскому пути и европейским рекомендациям, будут немедленно отменены, в частности закон "О прозрачности иностранного влияния".Политически мотивированные дела против демонстрантов, участвовавших в акциях протеста 2024 года, также будут отменены, будет объявлена амнистия.2. Освобождение системы правосудия и восстановление доверия: увольнение судей и проверка их добросовестности, ликвидация "клановости". Проверка коснется всех членов Конституционного суда, Высшего совета юстиции, Верховного суда, председателей Апелляционного суда и городских судов.Кроме того, будет проведена основательная реформа Высшего совета юстиции, который будет лишен части полномочий.3. Другие приоритетные шаги реформ коснутся прокуратуры Грузии, СГБ и МВД. За деятельностью каждого из ведомств будет установлен эффективный парламентский контроль, который защитит их от политического влияния.Также реформы коснутся Национального банка, где увеличат количество членов совета директоров и баланс между исполнительными и неисполнительными членами.4. Совершенствование избирательной системы: будет усовершенствован порядок избрания председателя ЦИК и укомплектования комиссии, снижен проходной барьер на парламентских выборах, восстановлена возможность создания блоков, пересмотрен порядок финансирования партий, диаспоре будет предоставлена возможность участвовать в выборах.Правительство, которое придет к власти после выборов 26 октября, будет формироваться не из представителей политических партий, а из "людей, отличающихся профессионализмом", которых будет согласовывать сама президент. А после выполнения всех пунктов парламент должен будет провести внеочередные выборы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, высший совет юстиции, георгий гахария, саломе зурабишвили , мамука хазарадзе, единое национальное движение, лело для грузии, грузинская мечта - демократическая грузия