https://sputnik-georgia.ru/20240920/ustupki-pooschrili-zhadnost---eks-premer-gruzii-o-sryve-sliyaniya-ego-partii-s-lelo-289992807.html

Уступки поощрили жадность – экс-премьер Грузии о срыве слияния его партии с "Лело"

Уступки поощрили жадность – экс-премьер Грузии о срыве слияния его партии с "Лело"

Sputnik Грузия

Гахария поставил точку в переговорах об объединении с коалицией Хазарадзе, но выразил готовность вернуться к вопросу без уступок со своей стороны 20.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-20T20:29+0400

2024-09-20T20:29+0400

2024-09-20T21:27+0400

политика

новости

георгий гахария

саломе зурабишвили

лело для грузии

парламентские выборы

парламентские выборы в грузии 2024

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/1c/249559383_0:33:2000:1158_1920x0_80_0_0_3e7e70c09c4f21905f9742d581bae3a9.jpg

ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Отказ от условия по созданию нейтральной платформы для объединения оппозиционных сил – партий "За Грузию" и созданной партией "Лело" коалиции, поощрил жадность, которая завела переговоры в тупик, заявил председатель "За Грузию", экс-премьер страны Георгий Гахария.Переговоры проводились в резиденции президента Грузии Саломе Зурабишвили 17-18 сентября. После каждой встречи Хазарадзе говорил, что ему нужно время для консультаций в коалиции. Один из лидеров коалиции Леван Цуцкиридзе открыто заявил, что не видит целесообразности объединения с партией Гахария из-за его бэкграунда.По его словам, переговоры следовало прекратить, как только не удалось достичь договоренности о создании нейтральной платформы – участия в выборах с нейтральным названием и избирательным номером.В настоящее время партия "За Грузию" зарегистрирована в ЦИК под номером 25, а коалиция "Сильная Грузия – Лело, Для народа, За свободу" – под номером партии Хазарадзе – 9. "Я должен был завершить эти переговоры как только не удалось договориться о нейтральной платформе. Уступка с нашей стороны в вопросе нейтральной платформы поощрила жадность второй стороны, что окончательно завело процесс в тупик", - сказал Гахария.Президент Грузии решила поспособствовать объединению сил Хазарадзе и Гахария>>Он отметил, что начавшийся накануне черный пиар еще раз показал, что целью стало не достижение справедливой договоренности, а то, кто будет обвинен в срыве переговоров."Да, точку поставил я. Я поставил точку с тем, чтобы спасти цель – возможную перспективу будущего справедливого эффективного сотрудничества двух наших команд как главного инструмента преодоления в стране поляризации и двухполюсности", - заявил Гахария.При этом экс-премьер подчеркнул, что партия "За Грузию" возвращается к первоначальной цели и обязательным принципам для достижения этой цели. "Публично заявляем о своей готовности со следующими принципами. Первое – нейтральная платформа. Считаем, что это справедливо и безопасно для всех. Второе – справедливый, паритетный принцип принятия решений. Третье –недопустимость коалиции как с "Грузинской мечтой", так и с "Национальным движением", - сказал Гахария.Между тем он поблагодарил президента Грузии, которая призвала его и коалицию Хазарадзе к объединению, а также Хазарадзе. По словам Гахария, процесс сам по себе был позитивным, что усилило возможности сотрудничества в дальнейшем. Позиция ХазарадзеБывший банкир Мамука Хазарадзе расценил последнее предложение бывшего премьер-министра Грузии как нечто уму непостижимое. "Он предложил такую формулировку и такое, что не только не воспринимается здравым умом, но, я думаю, что это похоже на какую-то спецоперацию... Это практически разрушение того, что мы до сих пор строили", - заявил Хазарадзе.Он выразил готовность сегодня же подписать то, о чем стороны договорились на встрече в резиденции президента. Если же этого не произойдет, с завтрашнего утра коалиция "Сильная Грузия" продолжит свою предвыборную кампанию. В противном случае, она может вылететь из выборов. Коалиция была создана в июле, когда объединились партии "Лело для Грузии" (лидеры – Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе), "Для народа" (лидер – Анна Долидзе), "Граждане" (лидер – Алеко Элисашвили) и политическое движение представителей неправительственных организаций "Площадь свободы" (лидер – Леван Цуцкиридзе).Союз амбициозных политиков Гахария и Хазарадзе не удался - Грузия в ожидании выборов>>Так как в выборах имеют право участвовать только партии, представители всех этих политических организаций пойдут на выборы единым списком. Для этого партия Хазарадзе была переименована в "Сильная Грузия – Лело, Для народа, За свободу" и под таким названием зарегистрировалась в ЦИК.Прежний конфликт Гахария и ХазарадзеВ правящей партии "Грузинская мечта" говорят о беспринципности оппозиционеров – Гахария и Хазарадзе, которые отличаются амбициозностью.Ранее Хазарадзе неоднократно называл Гахария "твалтхария" (с груз. "выкалывающий глаза") из-за того, что двое протестующих лишились глаза во время разгона переросшей в беспорядки антироссийской акции у парламента Грузии в ночь на 21 июня 2019 года. Тогда Гахария возглавлял МВД.В свою очередь Гахария называл Хазарадзе мошенником.Покинувший ряды правящей партии "Грузинская мечта" и пост премьер-министра Грузии Георгий Гахария создал свою партию "За Грузию" в мае 2021 года.Оппозиция не готовится к выборам – глава парламента Грузии о планах оппонентов>>На первых же выборах, в местные органы власти в октябре 2021 года, "За Грузию" показала третий результат, хоть и уступила с большим отрывом лидерам гонки – "Грузинской мечте" и крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".Партию "Лело для Грузии" в декабре 2019 года создали основатели одного из крупнейших грузинских банков страны ТВС Bank Мамука Хазарадзе и его партнер по бизнесу Бадри Джапаридзе. Они пошли в политику после того, как против них завели уголовное дело о мошенничестве в 2008 году.В результате первых для нее выборов в парламент Грузии в октябре 2020 года, "Лело для Грузии" получила четыре депутатских мандата.В ноябре 2021 года Хазарадзе был лишен мандата на основании его же заявления, а Джапаридзе остался без депутатского кресла в феврале 2022 года из-за обвинительного приговора. Наказание им не было назначено из-за истечения срока давности преступления.Кобахидзе: выборы в Грузии пройдут на фоне внешнего вмешательства, но не со стороны России>>Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну."Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "Республиканская партия" и другие.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, новости, георгий гахария, саломе зурабишвили , лело для грузии, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024