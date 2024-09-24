https://sputnik-georgia.ru/20240924/rossiya-ostaetsya-osnovnym-postavschikom-zhivykh-sviney-v-gruziyu-290028242.html

Россия – основной поставщик свиней в Грузию

Россия – основной поставщик свиней в Грузию

Sputnik Грузия

В прошлом году Россия также была основным поставщиком живых свиней в Грузию, на втором месте по объему поставок – Беларусь 24.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-24T16:45+0400

2024-09-24T16:45+0400

2024-09-24T18:00+0400

россия

экономика

грузия

беларусь

дания

свинья

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/0f/289898614_0:24:3600:2048_1920x0_80_0_0_41e421909694d08081842e076b75ca42.jpg

ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Грузия импортировала 12 853 тонны живых свиней из России на сумму 19,3 миллиона долларов в январе-августе 2024 года, сообщила медиаплатформа BMG. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным статистики, в целом за восемь месяцев 2024 года Грузия приобрела 12 878 тонн живых свиней на сумму 19,6 миллиона долларов, что на 20,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В прошлом году Россия также была основным поставщиком живых свиней в Грузию, на втором месте по объему поставок – Беларусь. Кроме того, в январе-августе текущего года свиней в небольшом количестве завезли из Дании – 24,4 тысячи тонн стоимостью 306,6 тысячи долларов. В последние годы скот импортируется в основном из России. При этом живые свиньи в небольших количествах завозились из Беларуси, Украины и Болгарии. В этом году к списку добавилась Дания. Native Georgian основана в Грузии испанскими бизнесменами, которые владеют в Испании компанией DeRaza Iberico, признанной в мире крупнейшей компанией по производству мясопродуктов. Общая стоимость проекта, состоящего из 5 этапов, должна была составить 15 миллионов долларов.Первый этап предусматривал разведение порядка 300 свиней в стерильных условиях в ультрасовременной ферме. Инвестиционная стоимость первого этапа составляла 1 миллион долларов. На втором этапе планировалось разведение 1,2 тысячи свиней и строительство аналогичных ферм в 9 регионах. Инвестиционная стоимость этапа – 3,5 миллиона долларов. Поголовье скота снижается в Грузии – данные статистики>>Третий этап – социальный аспект, предусматривавший трудоустройство жителей горных регионов Грузии. В рамках данного этапа из ферм населению должны были выдавать свиней весом более 23 килограммов для их роста в природных условиях. А свиней весом 100-150 килограммов компания должна была принимать за фиксированную цену. Четвертый этап предусматривал строительство предприятия по переработке мясных продуктов европейского стандарта и реализацию грузинской свинины. Инвестиционная стоимость этапа – 1,2 миллиона долларов. Пятый этап предусматривал создание предприятия для изготовления грузинского хамона (сыровяленого свиного окорока) и экспорта продукта на мировой рынок. Инвестиционная стоимость этого этапа – 7 миллионов долларов. На каком этапе сейчас находится реализация проекта, неизвестно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

беларусь

дания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, экономика, грузия, беларусь, дания, свинья