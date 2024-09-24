https://sputnik-georgia.ru/20240924/rtveli-2024-sbor-vinograda-nachalsya-na-rodine-khvanchkary-290029327.html
Ртвели 2024: сбор винограда начался на родине "Хванчкары"
Ртвели 2024: сбор винограда начался на родине "Хванчкары"
Sputnik Грузия
Принимать урожай фермеров будут более 50 компаний 24.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-24T18:55+0400
2024-09-24T18:55+0400
2024-09-24T18:55+0400
грузия
новости
экономика
рача
кахети
амбролаури
грузинское вино
вино и виноделие грузии
виноград
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/18/290030149_0:106:2049:1258_1920x0_80_0_0_7abf99c1fdaf94c40c7e2407721a3d2b.jpg
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Сезон сбора винограда начался в высокогорном регионе Грузии – Рача, где уже переработано 140 тонн винограда, сообщило Национальное агентство вина. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны. На родине легендарной "Хванчкары", в Рача, сбор урожая винограда начинается примерно в первой декаде октября, однако из-за погодных условий ртвели там в 2024 году начался раньше. "Хванчкару" производят из сочетания сортов винограда "александроули" и "муджуретули". Принимать урожай фермеров будут более 50 компаний. Для сравнения, в прошлом году их было 40, а в 2022 – 30.Прогнозируемый урожай "александроули" и "муджуретули" – до 2 тысяч тонн. Для получения субсидии винная компания будет обязана заплатить фермеру не менее 8 лари за килограмм винограда, а также закупить не менее трех тонн винограда данных сортов. Ртвели 2024: фермеры в Кахети заработали до 287 миллионов лари на винограде>>Для того чтобы в производстве "Хванчкары" использовались точные сорта и было обеспечено качество вина, на всех пунктах приема винограда ампелографы следят за доставляемым виноградом, а на въездах в регион установлены специальные блокпосты, чтобы не произошло смешения "александроули" и "муджуретули" с другими сортами винограда из других районов. В целях организации сбора урожая 2024 года в городе Амбролаури заработал координационный штаб. Дополнительную информацию можно получить на горячей линии Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства – 1501.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
рача
кахети
амбролаури
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/18/290030149_114:0:1933:1364_1920x0_80_0_0_ab0c864e5d697fce9aab802f73a2dbc1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, рача, кахети, амбролаури, грузинское вино, вино и виноделие грузии, виноград
грузия, новости, экономика, рача, кахети, амбролаури, грузинское вино, вино и виноделие грузии, виноград
Ртвели 2024: сбор винограда начался на родине "Хванчкары"
Принимать урожай фермеров будут более 50 компаний
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik.
Сезон сбора винограда начался в высокогорном регионе Грузии – Рача, где уже переработано 140 тонн винограда, сообщило
Национальное агентство вина.
Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны.
На родине легендарной "Хванчкары", в Рача, сбор урожая винограда начинается примерно в первой декаде октября, однако из-за погодных условий ртвели там в 2024 году начался раньше. "Хванчкару" производят из сочетания сортов винограда "александроули" и "муджуретули".
Принимать урожай фермеров будут более 50 компаний. Для сравнения, в прошлом году их было 40, а в 2022 – 30.
Прогнозируемый урожай "александроули" и "муджуретули" – до 2 тысяч тонн.
По решению правительства как и в прошлом, так и в этом году будут действовать субсидии на закупку винограда сортов "александроули" и "муджуретули" для производства "Хванчкары" в размере 4 лари за 1 килограмм.
Для получения субсидии винная компания будет обязана заплатить фермеру не менее 8 лари за килограмм винограда, а также закупить не менее трех тонн винограда данных сортов.
Для того чтобы в производстве "Хванчкары" использовались точные сорта и было обеспечено качество вина, на всех пунктах приема винограда ампелографы следят за доставляемым виноградом, а на въездах в регион установлены специальные блокпосты, чтобы не произошло смешения "александроули" и "муджуретули" с другими сортами винограда из других районов.
В целях организации сбора урожая 2024 года в городе Амбролаури заработал координационный штаб. Дополнительную информацию можно получить на горячей линии Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства – 1501.