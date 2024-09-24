https://sputnik-georgia.ru/20240924/rtveli-2024-sbor-vinograda-nachalsya-na-rodine-khvanchkary-290029327.html

Ртвели 2024: сбор винограда начался на родине "Хванчкары"

Ртвели 2024: сбор винограда начался на родине "Хванчкары"

Sputnik Грузия

Принимать урожай фермеров будут более 50 компаний 24.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-24T18:55+0400

2024-09-24T18:55+0400

2024-09-24T18:55+0400

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Сезон сбора винограда начался в высокогорном регионе Грузии – Рача, где уже переработано 140 тонн винограда, сообщило Национальное агентство вина. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны. На родине легендарной "Хванчкары", в Рача, сбор урожая винограда начинается примерно в первой декаде октября, однако из-за погодных условий ртвели там в 2024 году начался раньше. "Хванчкару" производят из сочетания сортов винограда "александроули" и "муджуретули". Принимать урожай фермеров будут более 50 компаний. Для сравнения, в прошлом году их было 40, а в 2022 – 30.Прогнозируемый урожай "александроули" и "муджуретули" – до 2 тысяч тонн. Для получения субсидии винная компания будет обязана заплатить фермеру не менее 8 лари за килограмм винограда, а также закупить не менее трех тонн винограда данных сортов. Ртвели 2024: фермеры в Кахети заработали до 287 миллионов лари на винограде>>Для того чтобы в производстве "Хванчкары" использовались точные сорта и было обеспечено качество вина, на всех пунктах приема винограда ампелографы следят за доставляемым виноградом, а на въездах в регион установлены специальные блокпосты, чтобы не произошло смешения "александроули" и "муджуретули" с другими сортами винограда из других районов. В целях организации сбора урожая 2024 года в городе Амбролаури заработал координационный штаб. Дополнительную информацию можно получить на горячей линии Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства – 1501.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, рача, кахети, амбролаури, грузинское вино, вино и виноделие грузии, виноград