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УЕФА признал ошибку судьи в матче 1/4 Евро-2024 между Испанией и Германией

УЕФА признал ошибку судьи в матче 1/4 Евро-2024 между Испанией и Германией

Sputnik Грузия

Мяч попал в руку испанского защитника Марка Кукурелья, но судья не остановил игру и проигнорировал нарушение 24.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-24T20:50+0400

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Судейский комитет УЕФА спустя два с лишним месяца признал неправомерным решение английского рефери Энтони Тейлора в четвертьфинальном матче Евро-2024 между Испанией и Германией, когда в ворота действующих чемпионов не был назначен пенальти, сообщило издание Relevo. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Основное время четвертьфинала завершилось вничью (1:1). На 106-й минуте после удара полузащитника сборной Германии Джамала Мусиала мяч попал в руку испанского защитника Марка Кукурелья, но судья не остановил игру и решил не вмешивать в пересмотр эпизода VAR (система видеопомощи арбитра). Спустя несколько минут испанец Микель Мерино забил победный гол, и Испания вышла в полуфинал, а позже стала чемпионом Евро-2024, обыграв англичан. Согласно последним рекомендациям УЕФА, контакт руки и мяча, останавливающий удар по воротам, должен наказываться строже, и в большинстве случаев назначается пенальти, кроме случаев, когда рука защитника находится очень близко к телу. На пути к четвертьфиналу в 1/8 Евро Испания обыграла сборную Грузии со счетом 4:1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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