https://sputnik-georgia.ru/20240925/deputat-otzyv-priglasheniya-kobakhidze--demarsh-ssha-i-spasatelnyy-krug-dlya-oppozitsii-290049058.html

Депутат: отзыв приглашения Кобахидзе – демарш США и спасательный круг для оппозиции

Депутат: отзыв приглашения Кобахидзе – демарш США и спасательный круг для оппозиции

Sputnik Грузия

Политический демарш США по отношению к Грузии абсолютно неуместен и не соответствует политике, которую проводит правительство, считает Вольский 25.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-25T14:44+0400

2024-09-25T14:44+0400

2024-09-25T16:20+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Отзыв приглашения премьера Грузии Ираклия Кобахидзе на традиционный прием президента США Джо Байдена в Нью-Йорке является политическим демаршем и спасательным кругом для бывшей правящей партии "Единое национальное движение" в преддверии парламентских выборов, заявил вице-спикер парламента Грузии, один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта" Гия Вольский. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Информацию о том, что администрация президента США отменила приглашение премьера Грузии на прием, который Байден традиционно проводит для мировых лидеров, участвующих в сессии Генассамблеи ООН, ранее распространил "Голос Америки"*. Причина решения – "антидемократическое поведение властей и ряд шагов, в том числе принятие закона об "иноагентах". Политический демарш в целом по отношению к Грузии, в том числе вопрос о приглашении и неприглашении премьера на прием, а также открытая и очевидная поддержка "коллективного Нацдвижения", абсолютно неуместен и не соответствует той политике, которую проводят нынешние власти, считает Вольский. "Внешнее вмешательство с целью возвращения "Нацдвижения" к власти – это именно то действие, которое помешает сохранению стабильности в Грузии", – подчеркнул Вольский.Приглашение премьера Грузии на прием Байдена отозвано>> "Радикальной оппозицией" и "коллективным "Нацдвижением" представители власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", партии отколовшихся от нее политиков "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Ахали", "Европейская Грузия", "Федералисты", а также партии "Лело", "За Грузию", "Республиканская партия" и другие. "Нельзя поддерживать вредителей и тех, кто нанес такой огромный ущерб Грузии политическими заявлениями, и даже действиями, даже тем, чтобы сказать, что Кобахидзе не был приглашен на определенный прием, куда традиционно приглашаются все страны, независимо от внутриполитической ситуации", – добавил Вольский. Грузия и СШАСША объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). Кто пишет революционные сценарии и влияет на политику Запада в отношении Грузии?>>А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения. * Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, сша, нью-йорк, ираклий кобахидзе, джо байден, единое национальное движение, оон