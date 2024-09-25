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Приглашение премьера Грузии на прием Байдена отозвано
Приглашение премьера Грузии на прием Байдена отозвано
Sputnik Грузия
Решение об отмене приглашения было принято из-за "антидемократичеcкого поведения властей" Грузии, сообщает СМИ 25.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-25T12:20+0400
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Отзыв приглашения премьера Грузии Ираклия Кобахидзе на традиционный прием президента США Джо Байдена в Нью-Йорке является несерьезным поведением и прежде всего оскорблением американского народа со стороны администрации Белого Дома, заявил глава парламента Грузии Шалва Папуашвили.Информацию о том, что администрация президента США отменила приглашение премьера Грузии на прием, который Байден традиционно проводит для мировых лидеров, участвующих в сессии Генассамблеи ООН, ранее распространил "Голос Америки"*. Причина решения - "антидемократичеcкое поведение властей и ряд шагов, в том числе принятие закона об "иноагентах".С другой стороны, чем более необъяснимы их действия, тем больше понятно положение оппозиции в Грузии, отметил он. "Положение оппозиции настолько плачевно, что они уже не стесняются, даже действий ниже всех стандартов, в том числе и администрация США, чтобы как-то подтолкнуть оппозицию к тому, чтобы дать тему для разговора", - отметил он.США вмешиваются в предвыборные процессы в Грузии – депутат>>К сожалению, это одно из проявлений вмешательства во внутреннюю политику страны, отметил он. По словам Папуашвили, он не может дать никакую оценку подобному поведению, а может лишь посоветовать поучиться гостеприимству у Грузии."На протяжении стольких лет администрация США называла нас стратегическим партнером, и, по крайней мере, могла бы научится у грузинского народа гостеприимству. Как минимум это они могли бы взять у нашего народа. Видимо, мы не смогли и этим поделиться должным образом", - добавил Папуашвили.Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. Кто пишет революционные сценарии и влияет на политику Запада в отношении Грузии?>>В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.* Средство массовой информации, выполняющее функции иностранного агента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, джо байден, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, сша
Приглашение премьера Грузии на прием Байдена отозвано
12:20 25.09.2024 (обновлено: 13:09 25.09.2024)
Решение об отмене приглашения было принято из-за "антидемократичеcкого поведения властей" Грузии, сообщает СМИ
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Отзыв приглашения премьера Грузии Ираклия Кобахидзе на традиционный прием президента США Джо Байдена в Нью-Йорке является несерьезным поведением и прежде всего оскорблением американского народа со стороны администрации Белого Дома, заявил глава парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Информацию о том, что администрация президента США отменила приглашение премьера Грузии на прием, который Байден традиционно проводит для мировых лидеров, участвующих в сессии Генассамблеи ООН, ранее распространил "Голос Америки"*. Причина решения - "антидемократичеcкое поведение властей и ряд шагов, в том числе принятие закона об "иноагентах".
"Отправленное ими же приглашение, они отозвали на следующий день. Такое поведение является несерьезным. Прежде всего, это оскорбление Америки и американского народа, которое мы увидели в подобном поведении администрации", - заявил Папуашвили.
С другой стороны, чем более необъяснимы их действия, тем больше понятно положение оппозиции в Грузии, отметил он.
"Положение оппозиции настолько плачевно, что они уже не стесняются, даже действий ниже всех стандартов, в том числе и администрация США, чтобы как-то подтолкнуть оппозицию к тому, чтобы дать тему для разговора", - отметил он.
К сожалению, это одно из проявлений вмешательства во внутреннюю политику страны, отметил он.
По словам Папуашвили, он не может дать никакую оценку подобному поведению, а может лишь посоветовать поучиться гостеприимству у Грузии.
"На протяжении стольких лет администрация США называла нас стратегическим партнером, и, по крайней мере, могла бы научится у грузинского народа гостеприимству. Как минимум это они могли бы взять у нашего народа. Видимо, мы не смогли и этим поделиться должным образом", - добавил Папуашвили.
США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию.
США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа.
В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner).
А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС.
Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.
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