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Экономика Грузии опередит страны региона по темпам развития – замминистра о прогнозе АБР

Экономика Грузии опередит страны региона по темпам развития – замминистра о прогнозе АБР

Sputnik Грузия

Цинцадзе отметил позитивные ожидания экономической команды правительства 25.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-25T21:01+0400

2024-09-25T21:01+0400

2024-09-25T21:01+0400

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азиатский банк развития (абр)

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Грузия будет иметь самые высокие темпы роста экономики в регионе в 2024 году согласно прогнозу Азиатского банка развития (АБР), заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Согласно сентябрьскому экономическому обзору АБР, экономический рост Грузии в 2024 году составит 7%, тогда как предыдущий апрельский прогноз составлял 5%. По прогнозу банка, устойчивый рост экономики Грузии сохранится и в 2025 году и составит 5,5%. Цинцадзе отметил два фактора в обзоре АБР: Грузия в 2024 году будет иметь наивысшие темпы экономического роста по сравнению со странами региона, и, по сравнению с предыдущим прогнозом, новый прогноз экономического роста Грузии увеличился больше других среди стран региона. Также Азиатский банк развития обращает внимание на снижение безработицы в результате быстрого экономического роста, отметил он. "По данным второго квартала 2024 года она снижена до исторического минимума и составляет 13,7%", - сказал Цинцадзе.Кроме того, согласно отчету АБР, в 2024 году Грузия будет иметь самый высокий экономический рост не только среди стран Кавказа и Центральной Азии, но и среди стран Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии.Премьер: Грузия – лучшая в регионе по росту экономики>>Цинцадзе отметил и позитивные ожидания экономической команды правительства, что тенденция быстрого экономического роста в Грузии сохранится и в ближайшие месяцы и будет выше, чем прогнозируют международные финансовые институты. По статистике, реальный экономический рост в Грузии в июле 2024 года составил 13%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а средний показатель реального роста ВВП в январе-июле 2024 года составил 9,7%. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 – 7,5%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, экономика, грузия, новости, азиатский банк развития (абр)