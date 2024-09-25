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Гахария занимается политической торговлей — депутат
Гахария занимается политической торговлей — депутат
Sputnik Грузия
После такого подхода к делу, неудивительно, что их поддержка в грузинском обществе сегодня ниже нуля, заявил политик 25.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-25T20:02+0400
2024-09-25T20:02+0400
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парламентские выборы в грузии 2024
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Экс-премьер, лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария занимается политической торговлей, продавая места в избирательном списке, заявил председатель парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Рати Ионатамишвили.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным телекомпании "Имеди", экс-премьер, лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария попросил у экс-депутата от "Грузинской мечты", бизнесмена Шоты Шалелашвили 2 миллиона лари в обмен на место в первой пятерке партийного списка. По его словам, после подобных поступков неудивительно, что поддержка этих людей в грузинском обществе сегодня ниже нуля. "Они заслуживают того, чтобы общество не уважало их и не доверяло", - сказал Ионатамишвили. Что касается Георгия Гахария, то, покинув ряды правящей партии "Грузинская мечта" и пост премьер-министра Грузии, политик создал свою партию "За Грузию" в мае 2021 года.На первых же выборах, в местные органы власти в октябре 2021 года, "За Грузию" показала третий результат, хоть и уступила с большим отрывом лидерам гонки – "Грузинской мечте" и крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".Парламентские выборы в ГрузииПарламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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единое национальное движение, шота шалелашвили, георгий гахария, тбилиси, политика, грузия, новости, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024
единое национальное движение, шота шалелашвили, георгий гахария, тбилиси, политика, грузия, новости, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024
Гахария занимается политической торговлей — депутат
После такого подхода к делу, неудивительно, что их поддержка в грузинском обществе сегодня ниже нуля, заявил политик
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Экс-премьер, лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария занимается политической торговлей, продавая места в избирательном списке, заявил председатель парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Рати Ионатамишвили.
По данным телекомпании "Имеди", экс-премьер, лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария попросил у экс-депутата от "Грузинской мечты", бизнесмена Шоты Шалелашвили 2 миллиона лари в обмен на место в первой пятерке партийного списка.
"Эти люди вместо предвыборных встреч с избирателями встречаются друг с другом и фактически продают голоса, которых у них нет. Т. е. здесь имеет место политторговля, очень далекая от добросовестных подходов", - сказал Ионатамишвили в эфире телекомпании "Имеди".
По его словам, после подобных поступков неудивительно, что поддержка этих людей в грузинском обществе сегодня ниже нуля.
"Они заслуживают того, чтобы общество не уважало их и не доверяло", - сказал Ионатамишвили.
Шота Шалелашвили вошел в парламент 9-го созыва по партийному списку "Грузинской мечты". В сентябре 2019 года он обратился к Парламенту с просьбой о досрочном прекращении его полномочий. Причиной своего решения он назвал "предпринимательскую деятельность".
Что касается Георгия Гахария, то, покинув ряды правящей партии "Грузинская мечта" и пост премьер-министра Грузии, политик создал свою партию "За Грузию" в мае 2021 года.
На первых же выборах, в местные органы власти в октябре 2021 года, "За Грузию" показала третий результат, хоть и уступила с большим отрывом лидерам гонки – "Грузинской мечте" и крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Парламентские выборы в Грузии
Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков.
Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей.
Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.