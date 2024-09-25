https://sputnik-georgia.ru/20240925/glava-mid-gruzii-rasskazal-o-vazhnosti-vvedeniya-bezviza-s-gonkongom-290045629.html

Глава МИД Грузии рассказал о важности введения безвиза с Гонконгом

Глава МИД Грузии рассказал о важности введения безвиза с Гонконгом

Sputnik Грузия

Безвизовый режим является приоритетом номер один для правительства Грузии, заявил глава МИД 25.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-25T15:40+0400

2024-09-25T15:40+0400

2024-09-25T15:40+0400

новости

грузия

китай

гонконг

илья дарчиашвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23363/60/233636000_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_1f9479ee34d13e366dd022eb4b03e01a.jpg

ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Введение властями Гонконга безвизового режима с Грузией – это очень важное решение, которое поможет гражданам путешествовать и вести дела без каких-либо ограничений, заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили журналистам. Граждане Грузии с 30 сентября 2024 года смогут без виз путешествовать в специальный административный район Китая Гонконг и находиться там в течение 30 дней. "Очень радостная новость, что по решению Специального административного района Китая Гонконга граждане Грузии будут ездить в упомянутый регион без визовых ограничений, что очень важно и поможет нашим гражданам свободно передвигаться", – заявил Дарчиашвили.Гонконг ввел безвиз для Грузии>>С другой стороны, по словам главы МИД, безвиз с Гонконгом важен и для бизнес-сектора Грузии и его развития. Глава МИД Грузии поблагодарил всех ответственных лиц, принявших решение о введении безвиза, и подчеркнул, что безвизовый режим является приоритетом номер один для властей Грузии. "Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что безвизовый режим является приоритетом номер один для нашего правительства, чтобы облегчить нашим гражданам передвижение, а также дать им возможность свободно путешествовать, куда они хотят", – заявил Дарчиашвили. По словам главы МИД, список стран, куда граждане Грузии могут ездить без виз, довольно длинный, но в будущем он будет увеличиваться. Что касается Китая, то КНР отменил визовый режим для Грузии с 28 мая 2024 года. Срок пребывания на территории Китая после каждого въезда не должен превышать 30 дней. В общей сложности в течение полугода (180 дней) в стране можно оставаться не более 90 дней. Грузия ввела безвиз для граждан Китая 12 сентября 2023 года. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. В 2023 году Грузию посетили 48 304 гостя из Китая, что на 55% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

китай

гонконг

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, китай, гонконг, илья дарчиашвили