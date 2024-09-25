https://sputnik-georgia.ru/20240925/gruziya-yavlyaetsya-rastuschim-tsentrom-innovatsiy-i-tekhnologiy-v-regione--zamministra-290045276.html

Грузия является растущим центром инноваций и технологий в регионе – замминистра

Грузия является растущим центром инноваций и технологий в регионе – замминистра

Sputnik Грузия

В прошлом году в Грузии экспорт IT-услуг достиг 2,3 млрд лари, отметил Надареишвили 25.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-25T13:40+0400

2024-09-25T13:40+0400

2024-09-25T13:40+0400

агентство технологий и инноваций

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Грузия позиционирует себя в регионе как растущий и привлекательный центр инноваций и технологий благодаря проведенным реформам, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Ираклий Надареишвили во время выступления на презентации компании Data Center Solutions (DCS). Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Правительство Грузии активно поддерживает стартапы в стране. В 2014 году при Минэкономики было создано Агентство инноваций и технологий. Главная цель агентства – создание инновационной экосистемы в стране и оказание содействия этой сфере. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды. Как заявил Надареишвили в ходе выступления, несколько лет назад правительство определило развитие местной инновационной стартап-экосистемы приоритетным направлением и внедрило различные инструменты поддержки технологических стартапов. Также, по информации замминистра, три года назад правительство ввело особый статус международной компании со значительными налоговыми и другими льготами с целью устойчивого развития технологического сектора в стране. Надареишвили упомянул и о запуске технологического центра в бывшем здании парламента в Кутаиси, который объединит технопарк, технологический музей, различные технологические лаборатории, международную IT-школу, международный акселератор и центр обработки данных искусственного интеллекта. Объявлен тендер на восстановление здания бывшего парламента Грузии в Кутаиси>>По его словам, эта инициатива, реализованная Агентством инноваций и технологий, станет катализатором исследований, разработок и коммерциализации искусственного интеллекта в Грузии. К этому времени по всей Грузии создано девять технопарков, которые оказывают помощь гражданам с инновационными идеями в реализации различных проектов по принципу "одного окна".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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агентство технологий и инноваций, грузия, новости, экономика, кутаиси, тбилиси, министерство экономики и устойчивого развития грузии