https://sputnik-georgia.ru/20240925/gruziya-yavlyaetsya-rastuschim-tsentrom-innovatsiy-i-tekhnologiy-v-regione--zamministra-290045276.html
Грузия является растущим центром инноваций и технологий в регионе – замминистра
Грузия является растущим центром инноваций и технологий в регионе – замминистра
Sputnik Грузия
В прошлом году в Грузии экспорт IT-услуг достиг 2,3 млрд лари, отметил Надареишвили 25.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-25T13:40+0400
2024-09-25T13:40+0400
2024-09-25T13:40+0400
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Грузия позиционирует себя в регионе как растущий и привлекательный центр инноваций и технологий благодаря проведенным реформам, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Ираклий Надареишвили во время выступления на презентации компании Data Center Solutions (DCS). Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Правительство Грузии активно поддерживает стартапы в стране. В 2014 году при Минэкономики было создано Агентство инноваций и технологий. Главная цель агентства – создание инновационной экосистемы в стране и оказание содействия этой сфере. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды. Как заявил Надареишвили в ходе выступления, несколько лет назад правительство определило развитие местной инновационной стартап-экосистемы приоритетным направлением и внедрило различные инструменты поддержки технологических стартапов. Также, по информации замминистра, три года назад правительство ввело особый статус международной компании со значительными налоговыми и другими льготами с целью устойчивого развития технологического сектора в стране. Надареишвили упомянул и о запуске технологического центра в бывшем здании парламента в Кутаиси, который объединит технопарк, технологический музей, различные технологические лаборатории, международную IT-школу, международный акселератор и центр обработки данных искусственного интеллекта. Объявлен тендер на восстановление здания бывшего парламента Грузии в Кутаиси>>По его словам, эта инициатива, реализованная Агентством инноваций и технологий, станет катализатором исследований, разработок и коммерциализации искусственного интеллекта в Грузии. К этому времени по всей Грузии создано девять технопарков, которые оказывают помощь гражданам с инновационными идеями в реализации различных проектов по принципу "одного окна".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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агентство технологий и инноваций, грузия, новости, экономика, кутаиси, тбилиси, министерство экономики и устойчивого развития грузии
агентство технологий и инноваций, грузия, новости, экономика, кутаиси, тбилиси, министерство экономики и устойчивого развития грузии
Грузия является растущим центром инноваций и технологий в регионе – замминистра
В прошлом году в Грузии экспорт IT-услуг достиг 2,3 млрд лари, отметил Надареишвили
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Грузия позиционирует себя в регионе как растущий и привлекательный центр инноваций и технологий благодаря проведенным реформам, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Ираклий Надареишвили во время выступления на презентации компании Data Center Solutions (DCS).
Правительство Грузии активно поддерживает стартапы в стране. В 2014 году при Минэкономики было создано Агентство инноваций и технологий. Главная цель агентства – создание инновационной экосистемы в стране и оказание содействия этой сфере. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды.
Как заявил Надареишвили в ходе выступления, несколько лет назад правительство определило развитие местной инновационной стартап-экосистемы приоритетным направлением и внедрило различные инструменты поддержки технологических стартапов.
"В результате инвестиции правительства на поддержку стартапов в размере около 40 миллионов лари они получили экономическую выгоду в размере около полумиллиарда лари", – заявил он.
Также, по информации замминистра, три года назад правительство ввело особый статус международной компании со значительными налоговыми и другими льготами с целью устойчивого развития технологического сектора в стране.
По его словам, о том, что проект является успешным, свидетельствуют более 120 международных IT- и технологических компаний, открывших офисы в Грузии, а также значительно возросший экспорт IT-услуг, который в прошлом году достиг 2,3 млрд лари.
Надареишвили упомянул и о запуске технологического центра в бывшем здании парламента в Кутаиси, который объединит технопарк, технологический музей, различные технологические лаборатории, международную IT-школу, международный акселератор и центр обработки данных искусственного интеллекта.
По его словам, эта инициатива, реализованная Агентством инноваций и технологий, станет катализатором исследований, разработок и коммерциализации искусственного интеллекта в Грузии.
К этому времени по всей Грузии создано девять технопарков, которые оказывают помощь гражданам с инновационными идеями в реализации различных проектов по принципу "одного окна".