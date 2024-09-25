https://sputnik-georgia.ru/20240925/mify-i-realnost---smogut-li-grazhdane-gruzii-golosovat-za-rubezhom-290042139.html

Мифы и реальность - смогут ли граждане Грузии голосовать за рубежом?

Мифы и реальность - смогут ли граждане Грузии голосовать за рубежом?

Sputnik Грузия

Ранее президент Грузии заявила, что власти страны боятся своей огромной диаспоры и лишают ее права голосовать на выборах 25.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-25T01:16+0400

2024-09-25T01:16+0400

2024-09-25T01:16+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Находящиеся за рубежом граждане Грузии для голосования на парламентских выборах 26 октября должны будут зарегистрироваться в грузинских диппредставительствах в странах их пребывания до 7 октября, сказал глава ЦИК Георгий Каландаришвили в эфире Первого канала.Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что власти страны боятся своей огромной диаспоры и лишают ее права голосовать на выборах, не открывая избирательные участки за рубежом. Президент обвинила во всем ЦИК и МИД Грузии и отметила. что с этим позже разберется суд.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Лично явиться на избирательный участок нужно для того, чтобы произошла верификация-подтверждение, что человек действительно находится в той конкретной стране.Избирательные участки будут созданы за рубежом не позднее 26 сентября. Эти участки откроются только в посольствах и консульствах, что, по словам главы ЦИК, является апробированной в мире практикой. "Исключения бывают только в единичных случаях, когда за рубежом избирательные участки создаются за пределами дипломатического представительства. К примеру, в масштабах Европы таковой является только одна страна, у которой есть определенные дополнительные предусловия", - заявил Каландаришвили.Он отметил, что касательно создания избирательных участков за рубежом к парламентским выборам Грузии распространилось большое количество дезинформации. "Организация избирательных участков за рубежом была преподнесена манипуляционным путем, что привело к формированию не одного мифа или дезинформации", - сказал Каландаришвили.Президент Грузии настаивает на большем количестве избирательных участков за рубежом>>По данным МИД на 29 августа, на консульском учете было 66 997 совершеннолетних граждан страны.Встать на учет можно в посольстве или консульстве страны пребывания, отправив заявление по почте или, что еще проще, заполнив форму регистрации на сайте МИД Грузии. Процедура бесплатная.Избирательный участок может быть открыт в диппредставительстве, если количество находящихся на консульском учете и зарегистрированных для голосования граждан Грузии не менее 50. Максимальное количество избирателей на один участок - 3 тысячи человек. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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