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Обсерватория в горах Грузии станет центром притяжения ученых – министр

Обсерватория в горах Грузии станет центром притяжения ученых – министр

Sputnik Грузия

Новый телескоп уже работает в тестовом режиме 25.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-25T18:05+0400

2024-09-25T18:05+0400

2024-09-25T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Новый купол и телескоп, которые установили в Национальной астрофизической обсерватории в Абастумани (регион Самцхе-Джавахети), позволят почти вековому наблюдательному пункту вернуть свою значимость как большого центра научного притяжения в мире, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Власти Грузии активно развивают горноклиматический курорт Абастумани. Уже завершена полная реконструкция 20 исторических домов XIX-XX веков, Национальной астрофизической обсерватории, построенной в 1932 году, и канатной дороги, построенной в 1982 году. Разработан генеральный план развития курорта Абастумани. Телескоп изготовлен австрийскими компаниями, а купол – итальянскими.Фонд муниципального развития Министерства регионального развития и инфраструктуры завершил строительство и монтаж нового телескопа (с зеркалом дистанционного управления диаметром 1,5 м), спектрографа и нового 12-метрового купола обсерватории Абастумани. Как отметил Карселадзе, в целом на территории обсерватории обустроены абсолютно все здания, имеющие инфраструктурную или функциональную нагрузку, с помощью которых обсерватория может самостоятельно развивать научную или исследовательскую деятельность. По данным Министерства, телескоп изготовлен австрийской компанией ASA Astrosysteme GmbH, имеющей многолетний опыт изготовления приборов для астрономических исследований и наблюдений для ведущих научно-исследовательских учреждений. Новый телескоп уже работает в тестовом режиме. В 2019 году завершилась реконструкция здания обсерватории: были организованы информационный центр для визитеров, астрономическое мультимедийное пространство и рабочие кабинеты обсерватории. Также завершена реконструкция здания столовой на территории обсерватории и подготовлен музеографический проект и проект интерьера цифрового музея обсерватории. История курорта Курорт Абастумани основан в середине XIX века. Разные формы туберкулеза и сопутствующие ему заболевания, туберкулезные плевриты, хронический бронхит и легкая форма бронхиальной астмы – людям с этими заболеваниями рекомендован отдых на курорте Абастумани, расположенном в Адигенском районе в 235 километрах от Тбилиси. Курорт находится на высоте 1200-1500 метров над уровнем моря. Инфраструктура курорта Абастумани в Грузии будет соответствовать современным стандартам>>Абастумани – поселок городского типа с горным воздухом, содержащим частички вековых пихт и елей. Именно они наделяют воздух Абастумани лечебными свойствами, особенно необходимыми людям с заболеваниями легких. Кроме того, курорт Абастумани известен своими термальными источниками. Минеральная вода, температура которой достигает 40 градусов, в основном используется для принятия ванн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

абастумани

самцхе-джавахети

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грузия, новости, общество, абастумани, самцхе-джавахети, ираклий карселадзе, фонд муниципального развития, всемирный банк, министерство регионального развития и инфраструктуры грузии