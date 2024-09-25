Обсерватория в горах Грузии станет центром притяжения ученых – министр
18:05 25.09.2024 (обновлено: 19:09 25.09.2024)
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Новый купол и телескоп установлены в астрофизической обсерватории в Абастумани (регион Самцхе-Джавахети)
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
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Новый телескоп уже работает в тестовом режиме
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Новый купол и телескоп, которые установили в Национальной астрофизической обсерватории в Абастумани (регион Самцхе-Джавахети), позволят почти вековому наблюдательному пункту вернуть свою значимость как большого центра научного притяжения в мире, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.
Власти Грузии активно развивают горноклиматический курорт Абастумани. Уже завершена полная реконструкция 20 исторических домов XIX-XX веков, Национальной астрофизической обсерватории, построенной в 1932 году, и канатной дороги, построенной в 1982 году. Разработан генеральный план развития курорта Абастумани.
"В настоящее время идет процесс испытаний, за которым последуют исследовательские, научные и образовательные мероприятия. Благодаря такой инфраструктуре обсерватория Абастумани возвращает и развивает значение большого центра научного притяжения в Грузии и мире", – заявил Карселадзе после установки нового телескопа.
Телескоп изготовлен австрийскими компаниями, а купол – итальянскими.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Новый купол и телескоп установлены в астрофизической обсерватории в Абастумани (регион Самцхе-Джавахети)
Новый купол и телескоп установлены в астрофизической обсерватории в Абастумани (регион Самцхе-Джавахети)
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Фонд муниципального развития Министерства регионального развития и инфраструктуры завершил строительство и монтаж нового телескопа (с зеркалом дистанционного управления диаметром 1,5 м), спектрографа и нового 12-метрового купола обсерватории Абастумани.
Как отметил Карселадзе, в целом на территории обсерватории обустроены абсолютно все здания, имеющие инфраструктурную или функциональную нагрузку, с помощью которых обсерватория может самостоятельно развивать научную или исследовательскую деятельность.
"Благодаря новому телескопу, соответствующему оборудованию и инфраструктуре, обсерватория Абастумани сможет проводить конференции и симпозиумы высокого уровня. Мы рады участвовать в проекте, который сделает обсерваторию Абастумани мировым центром астрофизической науки", – сказал Карселадзе.
По данным Министерства, телескоп изготовлен австрийской компанией ASA Astrosysteme GmbH, имеющей многолетний опыт изготовления приборов для астрономических исследований и наблюдений для ведущих научно-исследовательских учреждений.
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia Новый купол и телескоп установлены в астрофизической обсерватории в Абастумани (регион Самцхе-Джавахети)
Новый купол и телескоп установлены в астрофизической обсерватории в Абастумани (регион Самцхе-Джавахети)
© Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia
Новый телескоп уже работает в тестовом режиме.
На проект было потрачено более 8,6 млн лари в рамках кредита, полученного от Всемирного банка, и при софинансировании государственного бюджета.
В 2019 году завершилась реконструкция здания обсерватории: были организованы информационный центр для визитеров, астрономическое мультимедийное пространство и рабочие кабинеты обсерватории. Также завершена реконструкция здания столовой на территории обсерватории и подготовлен музеографический проект и проект интерьера цифрового музея обсерватории.
История курорта
Курорт Абастумани основан в середине XIX века.
Разные формы туберкулеза и сопутствующие ему заболевания, туберкулезные плевриты, хронический бронхит и легкая форма бронхиальной астмы – людям с этими заболеваниями рекомендован отдых на курорте Абастумани, расположенном в Адигенском районе в 235 километрах от Тбилиси. Курорт находится на высоте 1200-1500 метров над уровнем моря.
Абастумани – поселок городского типа с горным воздухом, содержащим частички вековых пихт и елей. Именно они наделяют воздух Абастумани лечебными свойствами, особенно необходимыми людям с заболеваниями легких.
Кроме того, курорт Абастумани известен своими термальными источниками. Минеральная вода, температура которой достигает 40 градусов, в основном используется для принятия ванн.