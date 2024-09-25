https://sputnik-georgia.ru/20240925/osuzhdennyy-v-gruzii-eks-ministr-adeishvili-uchastvuet-vo-vstrechakh-v-oon-ot-imeni-ukrainy-290050229.html

Осужденный в Грузии экс-министр Адеишвили участвует во встречах в ООН от имени Украины

Осужденный в Грузии экс-министр Адеишвили участвует во встречах в ООН от имени Украины

Sputnik Грузия

На родине Адеишвили, одна из самых влиятельных фигур при прежней власти, заочно приговорен к шести годам тюрьмы 25.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-25T16:01+0400

2024-09-25T16:01+0400

2024-09-25T16:03+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Участие находящегося в розыске экс-министра юстиции Грузии, а ныне представителя прокуратуры Украины Зураба Адеишвили во встречах в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке является демаршем и оскорблением большой части населения страны, сказал первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский. После смены власти в Грузии Адеишвили, который был одной из самых влиятельных фигур в стране, был заочно признан виновным по пяти уголовным делам и приговорен к шести годам лишения свободы. По его словам, это также означает то, что задачей и целью участия Адеишвили во встречах в ООН является "оскорбление очень большой части общества в Грузии".Он отметил, что прокуратура, которую возглавлял Адеишвили, была одним из главных исполнителей в условиях "кровавого режима" прежней власти. Прокуратура точно знала, кого надо пытать, у кого что надо отобрать, кого надо посадить в тюрьму, кого оскорбить и унизить.Кто такой АдеишвилиАдеишвили, входивший в круг политиков, принимавших решения на высшем государственном уровне, покинул Грузию сразу после смены власти в конце 2012 года. Он получил политическое убежище в одной из европейских стран, а потом и гражданство. С 2020 года известно, что он работает в Генпрокуратуре Украины.В Грузии Адеишвили заочно вынесены приговоры по пяти уголовным делам: о закрытии "Иберия ТВ" (Iberia TV) в 2004 году, о присвоении завода "Акура" в 2004 году, о похищении и расправе над оппозиционным депутатом парламента Кобой Давиташвили в 2007 году, о банкротстве "Банка Карту" (Cartu Bank) в 2012 году и о фальсификации улик по делу о пытках заключенных в 2012 году.Адеишвили гуляет по Европе, но у кого-то претензии к властям Грузии - Мдинарадзе>>Он был признан виновным по таким обвинениям, как организация нечеловеческого и унизительного обращения с заключенными, фальсификация улик, давление на свидетеля, организация лишения человека свободы, злоупотребление и превышение полномочий. Самый большой срок Адеишвили получил за организацию похищения депутата – шесть лет лишения свободы.Кроме того, Адеишвили предъявлены обвинения по делу о разгоне митинга 2007 года в Тбилиси и присвоении телекомпании "Имеди", а также по делу об убийстве Амирана Робакидзе.Более того, в июле 2024 года стало известно, что Адеишвили фигурирует в деле о подготовке госпереворота и теракта в Грузии, в том числе против основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Об этом сказал депутат сакребуло (горсобрание) Поти от партии "Единое национальное движение" Лаша Рухая после опроса по делу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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