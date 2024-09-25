https://sputnik-georgia.ru/20240925/pololikashvili-turizm-zaschischaet-ot-konfliktov-290041016.html

Пололикашвили: туризм защищает от конфликтов

Пололикашвили: туризм защищает от конфликтов

Sputnik Грузия

В этом году Всемирный день туризма, который отмечается 27 сентября, пройдет в Грузии 25.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-25T10:24+0400

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зураб пололикашвили

всемирная туристская организация

оон

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Туризм объединяет всех, обуславливает процветание и защищает от конфликтов, заявил генсек Всемирной туристской организации Зураб Пололикашвили в видеобращении по случаю Всемирного дня туризма.В этом году Всемирный день туризма (World Tourism Day), который отмечается 27 сентября, пройдет в Грузии. Тема этого года – "Туризм и мир". По его словам, туризм основан на доверии и защищает от конфликтов."Туризм основан на доверии и уважении. Туризм обуславливает инклюзивный рост и процветание, защищает нас от конфликтов. Туристические ценности сегодня нужны больше, чем когда-либо", – сказал Пололикашвили. Он подчеркнул, что сегодня планета охвачена войнами и каждый четвертый живет в зонах конфликта. "Многие из нас испытали войну на себе. Ее влияние вышло далеко за пределы зон конфликта. Мы немедля вместе должны выступить за мир", – заявил Пололикашвили. Он призвал всех уважать международное право и ценности ООН."Прежде всего, давайте работать вместе как единый сектор, чтобы сделать туризм маяком надежды. Когда в зонах конфликтов наступит мир, мы будем готовы помочь людям в строительстве и воссоединении связей", – сказал Пололикашвили. Грузия готовится к празднованию Дня туризма – гости будут из десятков стран>>Грузия была избрана местом проведения главного мероприятия туристической индустрии глобального масштаба в начале июня 2023 года – 38 стран-членов Европейской комиссии Всемирной туристской организации ООН единогласно поддержали проведение Всемирного дня туризма в Грузии в 2024 году. Международный праздник был учрежден Генассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году. Цель праздника – пропаганда туризма, освещение его вклада в экономику мирового сообщества, развитие связей между народами разных стран. Он призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, общество, зураб пололикашвили, всемирная туристская организация, оон