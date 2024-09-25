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Посол Грузии в США не подавал в отставку – МИД

Посол Грузии в США не подавал в отставку – МИД

Sputnik Грузия

Давид Залкалиани был назначен чрезвычайным и полномочным послом Грузии в США в апреле 2022 года 25.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-25T15:00+0400

2024-09-25T15:00+0400

2024-09-25T15:00+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Посол Грузии в США Давид Залкалиани не покидал своего поста, сообщил Первый канал со ссылкой на МИД Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По информации оппозиционной телекомпании "Мтавари", между послом Грузии в США Давидом Залкалиани и премьером Ираклием Кобахидзе произошел конфликт, после чего он принял решение подать в отставку. Ранее стало известно, что администрация президента США отозвала приглашение премьера Грузии на прием, который традиционно проводится для мировых лидеров, участвующих в сессии Генассамблеи ООН. Давид Залкалиани был назначен чрезвычайным и полномочным послом Грузии в США в апреле 2022 года. Решение озвучил тогдашний премьер Ираклий Гарибашвили. Ранее он занимал пост вице-премьера, главы МИД Грузии. Грузия и США США объявили о пересмотре отношений с Грузией с 30 мая на фоне принятого в стране закона "О прозрачности иностранного влияния", который обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять декларацию. США и Запад в целом не раз призывали власти Грузии не принимать т. н. закон об "иноагентах", указывая на его несоответствие европейским ценностям. Власти Грузии же настаивали на том, что как раз-таки прозрачность означает "европейскость" и она в интересах грузинского народа. Приглашение премьера Грузии на прием Байдена отозвано>>В ответ на политику властей Грузии в начале июня США объявили о введении визовых ограничений в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, а в начале июля – о переносе на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер 2024" (Noble Partner). А в конце июля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановлении помощи в размере 95 миллионов долларов правительству Грузии в рамках пересмотра отношений с Грузией. В свою очередь Евросоюз решил заморозить 30 млн евро для Минобороны Грузии, а также приостановить процесс интеграции Грузии в ЕС. Кроме того, записи о том, что Грузия станет членом НАТО, не оказалось в декларации по итогам саммита Альянса в Вашингтоне 9-11 июля, что стало первым прецедентом после принятого в 2008 году в Бухаресте решения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, тбилиси, давид залкалиани, ираклий кобахидзе, оон, нато