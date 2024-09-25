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Повысят ли тарифы на коммунальные услуги в Грузии?

Повысят ли тарифы на коммунальные услуги в Грузии?

Sputnik Грузия

Национальная комиссия энергетики и водоснабжения ранее установила долгосрочный тариф 25.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-25T09:01+0400

2024-09-25T09:01+0400

2024-09-25T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Рост потребительских тарифов на электроэнергию и природный газ в какой-либо форме в ближайшее время не планируется, заявил председатель Национальной комиссии энергетики и водоснабжения (GNERC) Давид Нармания на пресс-конференции в пресс-клубе медиахолдинга "Квира". В большинстве районов Грузии тариф на природный газ для населения составляет 57 тетри/кубометр. В Тбилиси тариф бытовых потребителей газораспределительной компании Tbilisi Energy – 54 тетри/кубометр. Что касается электроэнергии, то действует три тарифа в зависимости от потребляемой электроэнергии. "В конце прошлого года комиссия определила тариф на электроэнергию, снизив его на 3 тетри. Сниженный тариф сохранится в ближайшее время. Таким образом, повышения тарифов в электроэнергетике не ожидается. Мы установили долгосрочный тариф и в секторе природного газа, поэтому в ближайшее время повышения тарифа и в секторе природного газа не ожидается", – сказал Нармания. Грузия к 2030 году должна полностью обеспечивать себя электроэнергией – премьер>>Национальная комиссия регулирования энергетики и водоснабжения на заседании 20 июня приняла решение оставить неизменными потребительские тарифы на электроэнергию. Тарифы на электроэнергию в Грузии зависят от количества потребляемой электроэнергии. Таким образом, тариф в Тбилиси при расходе до 101 киловатта электроэнергии составит 0,15 лари, до 301 киловатта – 0,19 лари. Для абонентов, потребляющих более 301 киловатта электроэнергии, тариф составит 0,235 лари. Кроме того, тариф для регионов при расходе до 101 киловатта электроэнергии составит 0,14731 лари, до 301 киловатта – 0,15707 лари. Для абонентов, потребляющих более 301 киловатта электроэнергии, тариф составит 0,23227 лари. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 25 сентября в размере 2,7266 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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