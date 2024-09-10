https://sputnik-georgia.ru/20240910/gruziya-k-2030-godu-dolzhna-polnostyu-obespechivat-sebya-elektroenergiey--premer-289829576.html

Грузия к 2030 году должна полностью обеспечивать себя электроэнергией – премьер

Грузия к 2030 году должна полностью обеспечивать себя электроэнергией – премьер

Sputnik Грузия

По мнению экспертов, к 2030 году потребление электроэнергии в Грузии вырастет почти на 70% 10.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-10T13:41+0400

2024-09-10T13:41+0400

2024-09-10T13:59+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Правительство Грузии намерено развить сектор энергообеспечения для того, чтобы страна к 2030 году смогла полностью обеспечивать себя электроэнергией, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на мероприятии, посвященном Дню энергетика. Потребление электроэнергии в Грузии выросло на 3,4% в январе-июле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 8,3 миллиарда киловатт-часов. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов. По его словам, власти Грузии с 2012 года активно занимались развитием сектора производства электроэнергии и достигли больших результатов. "Если сравнивать по годам, местное производство электроэнергии в 2012 году было 9 698 миллионов киловатт-часов , а к 2024 году достигнет 14 911 миллионов киловатт-часов, что является огромным прогрессом в этой сфере. В 2012 -2014 году были простроены 66 электростанций с общей установленной мощностью около 1 255 мегаватт", – заявил он. В Грузии упростили процедуры инвестирования в возобновляемые источники энергии>>Между тем, руководитель департамента энергетической политики и инвестиционных проектов министерства экономики Джубо Турашвили отметил, что до конца первого квартала 2025 года завершится строительство еще 16 электростанций мощностью 150 мегаватт. "Важно, что в этом году и в первом квартале будущего года мы ждем дополнительно строительства 16 станций, установленная мощность которых ориентировочно будет 150 мегаватт", – сказал Турашвили. Энергетика в приоритете Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления. В планах правительства – ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие пару лет привлекут инвестиции в размере $3-4 млрд. В первом аукционе в мае 2023 года победили 27 компаний, которые реализуют проекты строительства 15 ГЭС, двух ветряных станций и 10 солнечных. Правительство Грузии поддержало реализацию энергопроектов общей мощностью до 500 МВт>>После ввода в эксплуатацию всех 27 электростанций они ежегодно смогут вырабатывать 1,1407 миллиарда кВт∙ч энергии, а инвестиции, которые будут осуществлены в эти проекты, в общей сложности превысят 400 миллионов долларов. Схема поддержки возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD. CFD является контрактом на разницу цен. Предложенная правительством модель предполагает предоставление государством гарантии между определенной контрактной ценой и рыночной ценой компаниям, обеспечивающим строительство новых электростанций в Грузии. Это относится к гидроресурсам, а также к другим возобновляемым ресурсам, таким как солнечная и ветровая энергия. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2023 году в Грузии было потреблено 13,7 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 7,4% меньше по сравнению с 2022 годом. В прошлом году в Грузии было выработано 14,4 миллиарда киловатт-часов, на 1% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, ираклий кобахидзе, тбилиси, энергетика грузии