https://sputnik-georgia.ru/20240923/kto-pishet-revolyutsionnye-stsenarii-i-vliyaet-na-politiku-zapada-v-otnoshenii-gruzii-290018370.html

Кто пишет революционные сценарии и влияет на политику Запада в отношении Грузии?

Кто пишет революционные сценарии и влияет на политику Запада в отношении Грузии?

Sputnik Грузия

Революционные инструкции, опубликованные Институтом Маккейна, наглядно демонстрируют влияние deep state на политику ЕС, уверены авторы заявления 23.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-23T16:16+0400

2024-09-23T16:16+0400

2024-09-23T16:25+0400

новости

грузия

политика

сша

украина

молдова

бидзина иванишвили

барак обама

виктория нуланд

единое национальное движение

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24597/55/245975546_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_99b0e752b0745bb5c5670249c3ec86d6.jpg

ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Революционные инструкции, опубликованные Институтом Маккейна, фальсифицируют "рекомендации" относительно того, какие шаги следует предпринять ЕС и США в отношении Грузии и наглядно демонстрируют влияние "глубинного государства" (deep state) на политику Запада, говорится в заявлении общественного движения "Единая нейтральная Грузия". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>ЕС может рассмотреть вопрос о приостановлении безвизового режима для граждан Грузии на основании требования части грузинских НПО, согласно отчету Института Маккейна. Этот вопрос назван в числе тех действий, которые политики США и ЕС должны предпринять перед парламентскими выборами в Грузии. Среди прочих также говорится о введении санкций в отношение лидеров правящей силы, в том числе основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Здесь важно, что одна из действующих в США НПО пишет сценарий, по которому должны действовать как официальные структуры США, так и ЕС, отмечено в заявлении.При этом, как отмечают авторы заявления, реализация некоторых пунктов плана Института Маккейна началась еще до его публикации. Речь идет о заявлении посла ЕС в Грузии Павла Герчинского о делегитимации выборов 26 октября, и угрозы со стороны других чиновников ЕС приостановить действие безвизового режима или статуса кандидата. Депутат назвал выступающие за отмену безвиза Грузии с ЕС НПО предателями>>Герчинский заявил, что при оценке выборов они будут опираться на "Международное общество за справедливые выборы и демократию" (ISFED) – организацию, которая фальсифицировала результаты параллельного подсчета голосов на парламентских выборах 2020 года, что, хотя и не привело к конечной цели, то есть к революционной смене власти, но создало затяжной политический кризис, тем самым подорвав стабильность и развитие страны, отмечено в заявлении. Лидеры партии власти называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающейся расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. По словам авторов заявления, план Института Маккейна по осуществлению переворота в Грузии и приходу к власти желаемой агентурной власти, опубликован от имени Лоры Торнтон, которая в течение многих лет возглавляла тбилисский офис Национальный демократический институт по международным вопросам (NDI) и которая, как отмечено в заявлении, осуществляла деятельность, противоречащую интересам страны – манипулировала общественным мнением, публиковала ложные опросы и отчеты. Авторы заявления напоминают, что Фаркас занимала высокий пост в администрации Барака Обамы в 2012-2015 годах, в сферу кураторства которой входили Украина, Россия, Восточная Европа и Кавказ. Кроме того, Эвелин Фаркас вместе с Викторией Нуланд участвовала в подготовке и проведении киевского "Майдана". В США ее причисляют к разряду подстрекателей к войне (warmongers). Революционные инструкции, опубликованные Институтом Маккейна, наглядно демонстрируют влияние deep state на политику ЕС, уверены авторы заявления. "Иначе невозможно объяснить, как получается, что одна из американских неправительственных организаций создает некий документ, к выполнению которого чиновники ЕС приступают незамедлительно", – отмечено в заявлении. При этом, по мнению авторов заявления, слишком очевидны причины, по которым это самая масштабная кампания направлена против Грузии. Берется во внимание масштаб атаки как со стороны США, так и ЕС, последовавшей за принятым парламентом законодательных поправок "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних". Руководители Грузии, по словам авторов заявления, не отказывается от суверенитета в пользу Вашингтона и Брюсселя и проводят политику с учетом национальных интересов."Они не жертвуют страной ради глобальных интересов правящих сил США, ввязываясь в разрушительную войну", - сказано в письме организации.Именно это, по мнению авторов заявления, призваны изменить революционные инструкции, подготовленные Институтом Маккейна. На этом фоне, по словам авторов заявления, важно ответить на вопрос: а стоит это того, чтобы в Конституции главной целью страны было прописано вступление в тот Союз, где нас не ждут с нашими ценностями, национальной идентичностью и с правом на суверенное решение? Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал заявления о возможной отмене Евросоюзом безвизового режима для граждан Грузии, введенного в 2017 году, "попыткой дешевого шантажа". НПО просят ЕС отменить безвиз для Грузии? Реакция депутата>>Помимо предоставления статуса, в прошлом году Грузии были названы 9 условий для перехода на этап переговоров по вступлению в Евросоюз. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В настоящее время Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз. Этот статус страна получила в декабре 2023 года, спустя год после Украины и Молдовы, что грузинские власти назвали несправедливостью. Делегация ПАСЕ едет в Тбилиси, чтобы оценить политический климат перед выборами>>С Украиной и Молдовой переговоры открылись 25 июня, а процесс интеграции Грузии в ЕС был приостановлен. Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский объяснил решение по Грузии принятием в стране закона "О прозрачности иностранного влияния" и антизападной и антиевропейской риторикой представителей власти. Парламентские выборы в Грузии 2024 Парламентские выборы пройдут 26 октября. Основная борьба развернется между правящей силой "Грузинская мечта" и оппозицией, которую лидеры партии власти называют "коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", пытающимися расшатать обстановку в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Впервые парламентские выборы в Грузии пройдут по системе электронного голосования – будут использованы новые бюллетени и специальная счетная машина. Новые технологии будут применены на 90% избирательных участков. Как голосовать на выборах в Грузии? Новшества и кампания по обучению избирателей>>Также это будут первые парламентские выборы в Грузии, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (150 мест в парламенте будут заполнены по итогам голосования за партии). Партия сможет попасть в парламент, набрав не менее 5% голосов избирателей. Партия, получившая более половины мест в парламенте, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

украина

молдова

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, сша, украина, молдова, бидзина иванишвили, барак обама, виктория нуланд, единое национальное движение, пасе