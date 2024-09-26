https://sputnik-georgia.ru/20240926/bessmennyy-ministr-pravitelstva-gruzinskoy-mechty-podala-v-otstavku-290065151.html

Бессменный министр правительства "Грузинской мечты" подала в отставку

Бессменный министр правительства "Грузинской мечты" подала в отставку

Sputnik Грузия

Грузинское законодательство обязывает покинуть занимаемую должность должностных лиц, которые участвуют в выборах 26.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-26T14:58+0400

2024-09-26T14:58+0400

2024-09-26T14:58+0400

политика

грузия

новости

тея цулукиани

бидзина иванишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Вице-премьер, министр культуры и спорта Грузии подала в отставку в связи с включением в избирательный список "Грузинской мечты" в преддверии парламентских выборов. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" включила Цулукиани в избирательный список под шестым номером. Первая двадцатка избирательного списка, который возглавляет основатель и почетный председатель партии Бидзина Иванишвили, была озвучена премьером Кобахидзе 10 сентября. "Сначала, сюрпризом, это потрясло меня, но в последние несколько дней мне стало легче, и я настроена шутить. Я не знаю, что должна делать в парламенте и почему зовут такого юриста, как я. Немного "хулиганистую", которая не лезет за словом в карман, это иногда является проблемой, посмотрим", — заявила Цулукиани.Иванишвили, Талахадзе и многие другие – кандидаты в депутаты от "Грузинской мечты">>По словам Цулукиани, 26 сентября – ее последний рабочий день на посту министра. В случае участия в выборах грузинское законодательство обязывает покинуть занимаемую должность следующих должностных лиц: президента, министров (кроме премьер-министра Грузии), министров автономных республик, руководителей правительственных и государственных подведомственных учреждений и их заместителей, членов правления Нацбанка, генерального аудитора и его заместителей, мэров, губернаторов и т.д. Тея Цулукиани присоединилась к "Грузинской мечте" вместе с партией "Свободные демократы" перед выборами 2012 года. В том же году она впервые вошла в парламент в качестве мажоритарного депутата Надзаладевского района Тбилиси. Вскоре она была назначена министром юстиции Грузии и оставалась на посту в течение восьми лет. После того, как "Свободные демократы" покинули ряды парламентского большинства, Цулукиани осталась с "Грузинской мечтой". В марте 2021 года Цулукиани назначили министром культуры и спорта. Парламентские выборы назначены в Грузии на 26 октября. Они впервые масштабно пройдут с использованием электронных технологий и только по пропорциональной системе (по партийным спискам).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тея цулукиани, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024