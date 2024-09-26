https://sputnik-georgia.ru/20240926/golosovat-na-vyborakh-v-parlament-gruzii-mozhno-budet-v-desyatkakh-stran-290079522.html
Голосовать на выборах в парламент Грузии можно будет в десятках стран
Голосовать на выборах в парламент Грузии можно будет в десятках стран
Sputnik Грузия
ЦИК Грузии заявил о недопустимости манипулирования вопросом избирательных участков за рубежом 26.09.2024, Sputnik Грузия
2024-09-26T20:42+0400
2024-09-26T20:42+0400
2024-09-26T20:54+0400
политика
грузия
новости
парламентские выборы
парламентские выборы в грузии 2024
цик грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/1a/290079638_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_9e7974b6f7cce74ecadc8493543a7df1.jpg
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Избиратели смогут голосовать на парламентских выборах 26 октября как в Грузии, так и за ее пределами – в 42 странах, где откроются в общей сложности 60 избирательных участков, говорится в сообщении Центризбиркома.ЦИК отметил, что некоторые участники избирательного процесса активно пытались политизировать вопрос открытия избирательных участков за рубежом и ввести общественность в заблуждение.Избирательные участки, согласно закону, были созданы на основе полученной из МИД информации. Избирательный участок может быть открыт за рубежом для не менее 50 и не более 3 тысяч избирателей, находящихся на консульском учете. Закон не предусматривает другие правила, в том числе создание избирательных участков на основе письменного обращения находящихся за рубежом граждан в ЦИК Грузии. ЦИК подчеркнул, что к предстоящим парламентским выборам открывается больше избирательных участков, чем было на предыдущих выборах в 2020 году. Более того, участки открываются в таких странах, где их не было ни на одних предыдущих выборах: в ОАЭ, Финляндии, Южной Корее и Австралии.Для голосования на выборах за пределами страны гражданин Грузии должен быть на консульском учете или зарегистрирован за границей согласно действующему в Грузии законодательству. Мифы и реальность – смогут ли граждане Грузии голосовать за рубежом?>>Если гражданин не находится на консульском учете и у него нет регистрации за рубежом, он может с момента открытия избирательных участков за рубежом до 7 октября пройти регистрацию в диппредставительстве или консульстве Грузии, или в участковой избирательной комиссии в конкретной стране. ЦИК Грузии призвал желающих принять участие в выборах своевременно пройти необходимые процедуры. Информация об открытых за рубежом избирательных участках и их адреса указаны на сайте ЦИК. Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что власти страны боятся своей огромной диаспоры и лишают ее права голосовать на выборах, не открывая избирательные участки за рубежом. Президент обвинила во всем ЦИК и МИД Грузии и отметила, что с этим позже разберется суд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/1a/290079638_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_6b38523ed50d48efa11f2b1760fe54ce.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024 , цик грузии
политика, грузия, новости, парламентские выборы, парламентские выборы в грузии 2024 , цик грузии
Голосовать на выборах в парламент Грузии можно будет в десятках стран
20:42 26.09.2024 (обновлено: 20:54 26.09.2024)
ЦИК Грузии заявил о недопустимости манипулирования вопросом избирательных участков за рубежом
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Избиратели смогут голосовать на парламентских выборах 26 октября как в Грузии, так и за ее пределами – в 42 странах, где откроются в общей сложности 60 избирательных участков, говорится в сообщении Центризбиркома.
ЦИК отметил, что некоторые участники избирательного процесса активно пытались политизировать вопрос открытия избирательных участков за рубежом и ввести общественность в заблуждение.
Избирательные участки, согласно закону, были созданы на основе полученной из МИД информации. Избирательный участок может быть открыт за рубежом для не менее 50 и не более 3 тысяч избирателей, находящихся на консульском учете.
Закон не предусматривает другие правила, в том числе создание избирательных участков на основе письменного обращения находящихся за рубежом граждан в ЦИК Грузии.
"Исходя из этого, для избирательной администрации категорически неприемлемо манипулирование заинтересованными лицами данным вопросом и попытка сформировать неправильные восприятия в обществе", – сказано в сообщении ЦИК.
ЦИК подчеркнул, что к предстоящим парламентским выборам открывается больше избирательных участков, чем было на предыдущих выборах в 2020 году.
Более того, участки открываются в таких странах, где их не было ни на одних предыдущих выборах: в ОАЭ, Финляндии, Южной Корее и Австралии.
Для голосования на выборах за пределами страны гражданин Грузии должен быть на консульском учете или зарегистрирован за границей согласно действующему в Грузии законодательству.
Если гражданин не находится на консульском учете и у него нет регистрации за рубежом, он может с момента открытия избирательных участков за рубежом до 7 октября пройти регистрацию в диппредставительстве или консульстве Грузии, или в участковой избирательной комиссии в конкретной стране.
ЦИК Грузии призвал желающих принять участие в выборах своевременно пройти необходимые процедуры. Информация об открытых за рубежом избирательных участках и их адреса указаны на сайте ЦИК.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что власти страны боятся своей огромной диаспоры и лишают ее права голосовать на выборах, не открывая избирательные участки за рубежом. Президент обвинила во всем ЦИК и МИД Грузии и отметила, что с этим позже разберется суд.