https://sputnik-georgia.ru/20240926/golosovat-na-vyborakh-v-parlament-gruzii-mozhno-budet-v-desyatkakh-stran-290079522.html

Голосовать на выборах в парламент Грузии можно будет в десятках стран

Голосовать на выборах в парламент Грузии можно будет в десятках стран

Sputnik Грузия

ЦИК Грузии заявил о недопустимости манипулирования вопросом избирательных участков за рубежом 26.09.2024, Sputnik Грузия

2024-09-26T20:42+0400

2024-09-26T20:42+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Избиратели смогут голосовать на парламентских выборах 26 октября как в Грузии, так и за ее пределами – в 42 странах, где откроются в общей сложности 60 избирательных участков, говорится в сообщении Центризбиркома.ЦИК отметил, что некоторые участники избирательного процесса активно пытались политизировать вопрос открытия избирательных участков за рубежом и ввести общественность в заблуждение.Избирательные участки, согласно закону, были созданы на основе полученной из МИД информации. Избирательный участок может быть открыт за рубежом для не менее 50 и не более 3 тысяч избирателей, находящихся на консульском учете. Закон не предусматривает другие правила, в том числе создание избирательных участков на основе письменного обращения находящихся за рубежом граждан в ЦИК Грузии. ЦИК подчеркнул, что к предстоящим парламентским выборам открывается больше избирательных участков, чем было на предыдущих выборах в 2020 году. Более того, участки открываются в таких странах, где их не было ни на одних предыдущих выборах: в ОАЭ, Финляндии, Южной Корее и Австралии.Для голосования на выборах за пределами страны гражданин Грузии должен быть на консульском учете или зарегистрирован за границей согласно действующему в Грузии законодательству. Мифы и реальность – смогут ли граждане Грузии голосовать за рубежом?>>Если гражданин не находится на консульском учете и у него нет регистрации за рубежом, он может с момента открытия избирательных участков за рубежом до 7 октября пройти регистрацию в диппредставительстве или консульстве Грузии, или в участковой избирательной комиссии в конкретной стране. ЦИК Грузии призвал желающих принять участие в выборах своевременно пройти необходимые процедуры. Информация об открытых за рубежом избирательных участках и их адреса указаны на сайте ЦИК. Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что власти страны боятся своей огромной диаспоры и лишают ее права голосовать на выборах, не открывая избирательные участки за рубежом. Президент обвинила во всем ЦИК и МИД Грузии и отметила, что с этим позже разберется суд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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